Washington Post: «Η ομιλία του Ρούμπιο στην Ελλάδα υπαινίσσεται μεγαλύτερες φιλοδοξίες»

Ο υπουργός Εξωτερικών εκφώνησε μια ομιλία που αρμόζει σε έναν πολιτικό που προσπαθεί να αναλάβει τη σκυτάλη του κινήματος «MAGA» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζει η αμερικανική εφημερίδα για τα όσα είπε ο Ρούμπιο από την Πνύκα

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Washington Post: «Η ομιλία του Ρούμπιο στην Ελλάδα υπαινίσσεται μεγαλύτερες φιλοδοξίες»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του από την Πνύκα προσπάθησε να κληρονομήσει το κίνημα «MAGA» και να εντάξει την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» σε μια ευρύτερη παράδοση δυτικών εθνικών φιλοδοξιών.
  • Ο Ρούμπιο τόνισε την ανάγκη διατήρησης της δυτικής ηγεμονίας και προειδοποίησε για τον κίνδυνο παρακμής αν η Δύση δεν ακολουθήσει σωστή πορεία.
  • Επέκρινε τις υπερβολές των φιλελεύθερων, το πολιτικό Ισλάμ και τους ριζοσπαστικούς μουλάδες του Ιράν, διαφοροποιώντας την αμερικανική αντίληψη ηρωισμού από τη λατρεία του θανάτου.
  • Κάλεσε τις ΗΠΑ να ηγηθούν σε τομείς όπως ο πόλεμος με drones, τα κρίσιμα ορυκτά, η κυβερνοασφάλεια και η τεχνητή νοημοσύνη, στηρίζοντας την ειδική ομάδα που έχει συγκροτήσει η κυβέρνηση Τραμπ για τη διαχείριση της «υπερνοημοσύνης».
  • Η ομιλία συνοδεύτηκε από εντυπωσιακή παραγωγή με κινηματογραφικές λήψεις στην ιστορική Πνύκα, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση του λόγου με τις ρίζες της δημοκρατίας.
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Την οπτική ότι ο Μάρκο Ρούμπιο με την ομιλία του από την Πνύκα είχε ως στόχο το εσωτερικό ακροατήριο των ΗΠΑ και κυρίως το κίνημα «MAGA», αναλύει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post.

«Ο υπουργός Εξωτερικών έφτασε στην Ελλάδα ως ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ, αλλά εκφώνησε μια ομιλία που αρμόζει σε έναν πολιτικό που προσπαθεί να κληρονομήσει το κίνημα MAGA», αναφέρει η εφημερίδα.

Σε μια εκτενή ομιλία την Τετάρτη για τις αρετές του δυτικού πολιτισμού, ο Ρούμπιο προσπάθησε να εντάξει την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» (America First) του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μια ευρύτερη δυτική παράδοση εθνικών φιλοδοξιών και ανανέωσης. «Έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε από τους άνδρες της αρχαίας Ελλάδας. Γνώριζαν ότι δεν υπήρχε τίποτα εγωιστικό ή λάθος στην πίστη προς την πατρίδα σου, ούτε τίποτα εγωιστικό ή λάθος στο να αγωνίζεσαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων της πάνω από όλα», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποίησε ομιλία στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη. 7 Οκτωβριου 2026

ΑΠΕ-ΜΠΕ/POOL

Προέτρεψε τους Αμερικανούς να υιοθετήσουν την πνευματική παράδοση του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου, του Κέπλερ και του Νεύτωνα και να αντισταθούν στη «σύγχρονη» τάση να εξυμνείται «το μέτριο, το συνηθισμένο, το μέτριο».

«Η ομιλία ήταν μια μεγάλη παραγωγή, με μέλη του προσωπικού να χειρίζονται τέσσερις βιντεοκάμερες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συμπεριλαμβανομένης μιας που ήταν τοποθετημένη σε γερανό για κινηματογραφικές λήψεις του υπουργού στην Πνύκα, τον λόφο όπου οι αρχαίοι Αθηναίοι συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν και να ψηφίσουν, θέτοντας τα πρώτα θεμέλια της δημοκρατίας», τονίζει η εφημερίδα.

Αυτό συμβαίνει την ώρα που ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς αρχίζει να καθορίζει το πώς θα μπορούσε να είναι η αναμενόμενη υποψηφιότητά του για την προεδρία το 2028 και την ώρα που ο Ρούμπιο απορρίπτει αντανακλαστικά κάθε ερώτηση σχετικά με τις μελλοντικές πολιτικές φιλοδοξίες του.

Οι δηλώσεις του είναι, ωστόσο, αξιοσημείωτες, καθώς δεν περιορίζονται απλώς στην υπεράσπιση της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά επιχειρούν να καθορίσουν το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η Αμερική, καθώς αυτή προσπαθεί να συμβιβάσει τη νεωτερικότητα με την παράδοση.

«Η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή αν θα υποκύψει σε ένα μέλλον ατροφίας, υποτέλειας και παρακμής».

«Οι δηλώσεις αυτές περιλάμβαναν μία ποικιλία προσωπικοτήτων από τον δυτικό Κανόνα, συμπεριλαμβανομένου του Ερνάν Κορτές, του Ισπανού κατακτητή, του οποίου η αμφιλεγόμενη κατάκτηση της Αζτεκικής Αυτοκρατορίας χαρακτηρίστηκε από εξαιρετική βία», σημειώνει η εφημερίδα.

Κωνσταντίνος Τασούλας Μάρκο Ρούμπιο

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην ομιλία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026

Eurokinissi

Ομιλία με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Ο Ρούμπιο εξήρε την ελληνική κοινωνική ζωή, η οποία οργανώνεται «γύρω από τον αγώνα, τη φιλοδοξία και τον ανταγωνισμό».Φάνηκε να επικρίνει τις υπερβολές των φιλελεύθερων για τη μείωση των στάνταρ «προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα χάσει». Επίσης, επέκρινε το πολιτικό Ισλάμ και τους «ριζοσπαστικούς μουλάδες του Ιράν, των οποίων η λατρεία του θανάτου εξυμνεί τα παιδιά-καμικάζι ως εθνικούς ήρωες και παρουσιάζει το μαρτύριο ως αυτοσκοπό».«Οι ήρωές μας μπορεί να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για τον αγώνα τους, αλλά οι ήρωές μας δεν λατρεύουν τον θάνατο», είπε.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο Ρούμπιο κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κυριαρχήσουν στους τομείς του πολέμου των drones, των κρίσιμων ορυκτών, της κυβερνοασφάλειας και της «υπερ-νοημοσύνης», το νέο σλόγκαν που επινόησε ο Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε νωρίτερα την Τετάρτη, ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει κάποιο ρόλο στον περιορισμό της απειλής της τεχνητής νοημοσύνης για την ανθρωπότητα.

Ο Ρούμπιο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Τραμπ, η οποία εξουσιοδοτεί τον διευθυντή εθνικών πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, να «μετριάσει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της υπερνοημοσύνης, αλλά και να αξιοποιήσει τα οφέλη της».

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