Τι οφείλουμε στους αρχαίους Έλληνες: Η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα

Snapshot Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της αρχαίας Ελλάδας στην ίδρυση της δυτικής δημοκρατίας και πολιτισμού, αναφέροντας την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα ως σύμβολα ανθεκτικότητας και κληρονομιάς.

Επισήμανε ότι οι ιδέες και οι αξίες των αρχαίων Ελλήνων, όπως η ατομικότητα, η φιλοδοξία και η αναζήτηση γνώσης, διαμόρφωσαν τον δυτικό πολιτισμό και συνεχίζουν να επηρεάζουν τη σύγχρονη κοινωνία και πολιτική.

Υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της εθνικής ισχύος και της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, ειδικά μέσω της ενίσχυσης της άμυνας και της τεχνολογικής και οικονομικής ανασυγκρότησης.

Τόνισε την ανάγκη επανεκτίμησης των ηρωικών αρετών και της ιστορικής κληρονομιάς της Δύσης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο παρακμής λόγω απώλειας αυτοπεποίθησης και εθνικής ταυτότητας.

Υπογράμμισε τη στενή φιλία και συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, αναφέροντας την ιστορική υποστήριξη των Αμερικανών στην Ελληνική Επανάσταση και τη σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού συμμάχου στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

«Υπάρχουν σπουδαία αρχαία μνημεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε πολλές περιπτώσεις, πρόκειται για τόπους όπου η ιστορία μοιάζει να έχει εξαντληθεί: απομεινάρια μακρινών πολιτισμών που έχουν προ πολλού σβήσει από τη ζωντανή μνήμη. Όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική». Με αυτή τη φράση ξεκίνησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, την ομιλία του το απόγευμα της Τετάρτης, στην Πνύκα.

Σκίτσο του State Department για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα

Μία ομιλία-ύμνο στην Αρχαία Ελλάδα, τον πολιτισμό της οποίας χαρακτήρισε «θεμέλιο λίθο» για την ανθρωπότητα και τον δυτικό πολιτισμό. Στα περίπου 25 λεπτά που μίλησε από την τοποθεσία, όπου στην αρχαία Αθήνα συγκαλούνταν η Εκκλησία του δήμου, δηλαδή η συνέλευση των Αθηναίων, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, χρησιμοποίησε την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα για την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης.

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«Οι Αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μία σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας και μας καλούν πίσω σε εκείνους ξανά και ξανά», είπε χαρακτηριστικά, τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του ο Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας και ιδιαίτερη μνεία στον Παρθενώνα: «Για 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει ακόμη. 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας στην άλλη άκρη του κόσμου, είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής, είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η πόλη που γεννήθηκε το σύνταγμά μας, η Φιλαδέλφεια, έχει ελληνικό όνομα».

Κατά την ομιλία του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι πολλοί εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν πως ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα Federalist Papers δεν ήταν κάποιος φιλόσοφος του Διαφωτισμού ή πολιτικός θεωρητικός, αλλά ο Πλούταρχος, «ο Έλληνας βιογράφος των μεγάλων ανδρών της Ελλάδας και της Ρώμης», λέγοντας μάλιστα ότι «οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας χάρισαν την ιστορία».

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Ολόκληρη η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο

«Υπάρχουν σπουδαία αρχαία μνημεία σε όλο τον κόσμο. Σε πολλές περιπτώσεις, πρόκειται για μέρη όπου η ιστορία μοιάζει να έχει εξαντληθεί: απομεινάρια μακρινών πολιτισμών που έχουν προ πολλού σβήσει από τη ζωντανή μνήμη.

Όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική.

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, ο πολιτισμός που δημιούργησε το μνημείο που υψώνεται πίσω μου αιχμαλωτίζει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές πολιτικών, καλλιτεχνών και φιλοσόφων έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε αυτό – με θαυμασμό και δέος.

Ο χρόνος έχει την τάση να αμβλύνει τις αισθήσεις: οι μεγάλες νίκες και οι καταστροφικές ήττες μοιάζουν να συρρικνώνονται και να γίνονται μια υποσημείωση σε κάποιο σχολικό εγχειρίδιο, ένα ακόμη στοιχείο που οι μαθητές καλούνται να αποστηθίσουν και να ξεχάσουν. Ωστόσο, οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επίδραση στη μνήμη μας. Μας καλούν κοντά τους, ξανά και ξανά.

Το 480 π.Χ., τα στρατεύματα του Ξέρξη έφτασαν σε αυτή την πόλη και παρέδωσαν τα ιερά της στις φλόγες. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν ήδη απομακρυνθεί με πλοία σε ένα κοντινό νησί. Υπήρχε όμως μια χούφτα ανθρώπων που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Αντ' αυτού, οχυρώθηκαν στον βραχώδη λόφο της Ακρόπολης για να δώσουν μια συγκλονιστική μάχη μέχρις εσχάτων, ρίχνοντας τεράστιες πέτρες από τα βράχια πάνω στους Πέρσες εισβολείς και κρατώντας σε απόσταση τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής για μέρες. Τελικά, λύγισαν μπροστά στην υπεροπλία του εχθρού. Οι Πέρσες λεηλάτησαν τους ναούς, έκαψαν τα ιερά και ισοπέδωσαν την Ακρόπολη, αλλά όταν οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συνέλεξαν τα συντρίμια της παλιάς Ακρόπολης και τα έθαψαν στον λόφο όπου κάποτε υψωνόταν. Και δεκαετίες αργότερα, επί Περικλή, ανήγειραν τον Παρθενώνα.

Εδώ και 25 αιώνες, ο Παρθενώνας στέκει αγέρωχος. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρρευσαν στη σκιά του. Και οι απόγονοι εκείνων που τον έχτισαν –τα τέκνα της Αθήνας και της Ρώμης– μετέφεραν τον πολιτισμό τους στα πέρατα της Γης. Δυόμισι αιώνες μετά την ίδρυση της αμερικανικής δημοκρατίας –στην άλλη άκρη του κόσμου σε σχέση με το σημείο όπου στέκομαι τώρα– βρίσκομαι εδώ σήμερα ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της δημοκρατίας και ως δισέγγονο αποίκων που έφτασαν στον Νέο Κόσμο από την Ισπανία. Στέκομαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος που καμία πάροδος του χρόνου και καμία απόσταση δεν μπορούν ποτέ να σβήσουν.

Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου, φέρει παντού τα ίχνη της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά αποτυπωμένη στην αρχιτεκτονική της διακυβέρνησής μας: στους επιβλητικούς κίονες, στους θόλους και στα μνημεία που κοσμούν την πρωτεύουσά μας. Η πόλη όπου γεννήθηκε το Σύνταγμά μας –η Φιλαδέλφεια– φέρει η ίδια ελληνικό όνομα.

Οι άνδρες που ίδρυσαν τη χώρα μου γοητεύονταν από την κληρονομιά που λάβαμε από τη δική σας. Διέθεταν βαθιά γνώση της ιστορίας –είχαν πλήρη επίγνωση της μοναδικής θέσης που κατείχαν σε αυτήν–, ωστόσο καμία άλλη εποχή του παρελθόντος δεν κέντριζε το ενδιαφέρον ή τη φαντασία τους όσο η αρχαιότητα. Πολλοί εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα «Federalist Papers» (τα κείμενα που θεμελίωσαν το αμερικανικό πολίτευμα) δεν ήταν κάποιος φιλόσοφος του Διαφωτισμού ή πολιτικός θεωρητικός. Όχι, ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα κείμενα αυτά ήταν ο Πλούταρχος, ο Έλληνας βιογράφος των μεγάλων ανδρών της Ελλάδας και της Ρώμης.

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για την επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στις ιδέες των Αμερικανών ιδρυτών –αλλά και, σε τελική ανάλυση, σε όλους τους δυτικούς φιλοσόφους και πολιτικούς ηγέτες που προηγήθηκαν αυτών. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τα βασικά στοιχεία της ιστορίας: η Αθήνα μάς χάρισε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μάς χάρισαν τη δυτική φιλοσοφία. Οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική διακυβέρνηση διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις-κράτη. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξιλογίου –λέξεις όπως δημοκρατία, τυραννία, αλλά και η ίδια η λέξη «πολιτική»– έχει τις ρίζες του εδώ.

Όλα αυτά είναι αλήθεια. Ωστόσο, όσα οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο –ως Αμερικανοί και ως Δυτικοί– είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο βαθιά. Αυτοί οι θεσμοί και αυτές οι ιδέες αποτελούσαν την εξωτερική έκφραση πιο θεμελιωδών χαρακτηριστικών που διακρίνουμε στους αρχαίους Έλληνες – χαρακτηριστικών που δεν μπορούν να περιοριστούν σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα ή θεωρία.

Εδώ, στην Αθήνα, συναντήσαμε την πρώτη ολοκληρωμένη εκδήλωση όλων εκείνων των ουσιωδών χαρακτηριστικών που έμελλε να καθορίσουν τη Δύση: τον έντονο ατομικισμό και την ακατάβλητη φιλοδοξία, την τολμηρή εξερεύνηση και την εφευρετικότητα, τη δίψα για ανακάλυψη, για περιπέτεια, ρίσκο και δόξα. Μια ακόρεστη περιέργεια για τον κόσμο και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του, μια διακαή επιθυμία να γνωρίσουμε τα μυστήρια της φύσης και να κατανοήσουμε τα μυστικά του σύμπαντος. Μια ανυπομονησία απέναντι στην έννοια του αδύνατου, μια τάση να αμφισβητούμε κάθε όριο και περιορισμό, προσπαθώντας να διεισδύσουμε στα βάθη του αγνώστου.

Αυτά δεν ήταν απλώς τα δόγματα ή οι αρχές μιας συγκεκριμένης φιλοσοφικής σχολής. Ήταν τα χαρακτηριστικά ενός λαού – που εκφράζονταν στις παραδόσεις, τις ιστορίες και τη φαντασία του, στις αρετές που απαιτούσε από τους πολίτες του, καθώς και στα ιδανικά για τα οποία ζούσε, αγωνιζόταν και πέθαινε.

Το να γνωρίζουμε εκείνους σημαίνει να γνωρίζουμε τον εαυτό μας.

Αυτό που άνθισε εδώ, σε αυτόν τον τόπο, ήταν η δυτική επιθυμία να αποκαλυφθεί ό,τι η άγνοια, το σκοτάδι και η απόσταση είχαν κρατήσει κρυμμένο από το ανθρώπινο πνεύμα. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία· οι Έλληνες μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Πολλά από όσα γνωρίζουμε για διάφορους αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις καταγραφές Ελλήνων εξερευνητών και ιστορικών — ανθρώπων που δεν περιορίστηκαν στην καταγραφή της ιστορίας του δικού τους λαού, αλλά ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τα χρονικά ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ενώ άλλοι λαοί στρέφονταν προς τα μέσα, οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που έστρεψαν το βλέμμα τους προς τα έξω, αναζητώντας τη συγκίνηση και τη δόξα της επαφής με το ξένο και το καινούργιο. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό ώθησε τη Δύση να δημιουργήσει και να οικοδομήσει επιτεύγματα που άλλοι δεν μπορούσαν, διαφοροποιώντας μας από τόσους άλλους πολιτισμούς, για τους οποίους η σταθερότητα και η απλή επιβίωση αποτελούσαν τους ύψιστους σκοπούς της ζωής.

Ωστόσο, δεν κληρονομούμε από τους Έλληνες μόνο τη φιλοδοξία να εξερευνήσουμε το άγνωστο, αλλά και την πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει γνωστό. Τη βεβαιότητα ότι ο κόσμος μπορεί να χαρτογραφηθεί, να μετρηθεί και να κατανοηθεί, και ότι το σύμπαν διέπεται από μια ορθολογική τάξη και θεμελιώδεις νόμους — νόμους που ο άνθρωπος μπορεί να παρατηρήσει και το πνεύμα να κατανοήσει. Αυτό αποτέλεσε το θεμέλιο της δυτικής σκέψης: τα μαθηματικά, την επιστήμη και την ιατρική μας. Τη φιλοσοφία, την ηθική και τη θρησκεία μας. Άνοιξε τον δρόμο ώστε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να βρει εύφορο έδαφος στην Ευρώπη και να ανθίσει, μετατρεπόμενο στην αυτοκρατορία του Χριστιανικού κόσμου. Υπήρξε η βάση για τον πλούτο της χριστιανικής θεολογίας – του Αυγουστίνου, του Ακινάτη και ολόκληρης της παράδοσης του φυσικού δικαίου.

Γέννησε έναν πολιτισμό που δεν χαρακτηριζόταν μόνο από κοινή κουλτούρα, αλλά και από μια κοινή ανθρωπολογία – μια κοινή αντίληψη για τον άνθρωπο και τη θέση του στο σύμπαν. Οι απόγονοί του θα μοιράζονταν όχι μόνο την ιδέα μιας φυσικής τάξης πραγμάτων, αλλά και μια ιδιαίτερη κατανόηση της αρετής, του πεπρωμένου και της μοίρας, της αλήθειας, του αγαθού και του κάλλους, ενός κώδικα που υπαγορεύει πώς οφείλουν να ζουν οι άνθρωποι, καθώς και αντικειμενικών προτύπων και ιδανικών προς τα οποία αξίζει να αγωνίζεται κανείς.

Για τους αρχαίους Έλληνες, η επιδίωξη της αριστείας αποτελούσε την ίδια την αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης. Οργάνωναν ολόκληρο τον δημόσιο βίο γύρω από την άμιλλα, τη φιλοδοξία και τον ανταγωνισμό: στη φιλοσοφία και την ποίηση, στη γλυπτική και το δράμα, στον αθλητισμό και την τέχνη, στον πόλεμο και τη διακυβέρνηση. Η κλασική ελληνική πόλη αποτελούσε στίβο όπου οι σπουδαίοι άνδρες δοκιμάζονταν και αποδείκνυαν την αξία τους, καλλιεργώντας τις δυνατότητές τους μέσα από έναν διαρκή αγώνα – προσπαθώντας να γίνουν οι καλύτεροι, οι ισχυρότεροι, οι ωραιότεροι, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να πλησιάσουν, έστω και λίγο, την τελειότητα.

Γνωρίζω βέβαια ότι στα σύγχρονα αυτιά, αυτό που μόλις περιέγραψα —αυτός ο τρόπος ζωής— μπορεί να ακούγεται παράξενος, ίσως και σκληρός. Το ιδανικό πολλών ιδεολογιών της εποχής μας έχει, για να είμαστε ειλικρινείς, μετατραπεί σε έναν κόσμο απόλυτης ασφάλειας, απαλλαγμένο από ρίσκο ή αποτυχία, χωρίς τη δόξα της νίκης ούτε τη ντροπή της ήττας. Πολύ συχνά στις μέρες μας, οικοδομούμε «προς τα κάτω». Διαμορφώνουμε τα πρότυπά μας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χάσει, ενώ νοιαζόμαστε περισσότερο για την άνεση των λιγότερο ικανών παρά για τις δυνατότητες των κορυφαίων. Κρατούμε τα πιο εξαιρετικά στοιχεία ανάμεσά μας δέσμια του μέσου όρου, του συνηθισμένου και του μέτριου.

Οι άνδρες που δημιούργησαν τον Παρθενώνα κοιτούσαν ψηλά. Πίστευαν ότι η υψηλότερη και πιο ευγενής φιλοδοξία στη ζωή ήταν να ξεπεράσουν τους πάντες, να προσπαθούν να γίνουν οι καλύτεροι σε όλα. Οι αρχαίες ελληνικές πόλεις-κράτη έσφυζαν από ζωή. Ήταν γεμάτες έντονο πάθος, ανταγωνισμό, φατριασμό και συγκρούσεις. Όμως, μέσα από αυτόν τον διαρκή αγώνα για διάκριση, προέκυψε η σπουδαία άνθηση της τέχνης, της φιλοσοφίας και της πολιτικής και πνευματικής ενέργειας, που θα μετέτρεπε ένα σύνολο μεσογειακών πόλεων στην κοιτίδα του σπουδαιότερου πολιτισμού στον κόσμο.

Το «θυμικό» –όπως το αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, εκείνη η φλόγα του πάθους, της δύναμης, του θάρρους και της υπερηφάνειας– αποτελεί την καρδιά κάθε μεγάλου πολιτισμού. Και χωρίς αυτό; Χωρίς αυτό, τα έθνη χάνουν τη θέληση να αγωνιστούν, τη θέληση να προσπαθήσουν, τη θέληση να επιβιώσουν.

Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος της Δύσης έχει λησμονήσει αυτό το χαρακτηριστικό. Με την πάροδο του χρόνου, εμείς στη Δύση φτάσαμε να ντρεπόμαστε για τα ίδια τα στοιχεία που μας καθιστούσαν ξεχωριστούς. Νιώσαμε αμηχανία επειδή τα επιτεύγματά μας μάς διαφοροποιούσαν από τον υπόλοιπο κόσμο. Η ευημερία μας μετατράπηκε, κατά κάποιον τρόπο, σε πηγή ενοχής. Πάψαμε να πιστεύουμε ότι αξίζαμε και είχαμε κερδίσει το μεγαλείο μας.

Η λέξη «εθνικισμός» απέκτησε αρνητική χροιά. Έτσι, γκρεμίσαμε τα μνημεία μας και καταδικάσαμε την ίδια μας την ιστορία. Και σε πάρα πολλά μέρη, διδάξαμε στα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες που θα κληρονομούσαν. Στην πορεία, ανοίξαμε τα σύνορά μας, μεταφέραμε τη βιομηχανία μας στο εξωτερικό και αφήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις μας να μαραζώσουν και να παρακμάσουν.

Και καθώς περνούσαν τα χρόνια, φαινόταν να εκχωρούμε όλο και μεγαλύτερο μέρος της κυριαρχίας μας, μεταβιβάζοντας τις αποφάσεις μας σε παγκόσμιες γραφειοκρατίες που βρίσκονταν πέρα ​​από κάθε δυνατότητα ελέγχου εκ μέρους μας.

Ωστόσο, υπήρξαν άλλοι που έσπευσαν με προθυμία να καλύψουν το κενό που αφήσαμε – το κενό που προκλήθηκε από τη δική μας αδυναμία. Και καθώς η αυτοπεποίθηση της Δύσης κλονιζόταν, οι αντίπαλοι και οι ανταγωνιστές της γίνονταν όλο και πιο διεκδικητικοί, συσσωρεύοντας πλούτο και ισχύ στη θέση μας.

Και τώρα, σήμερα, βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι. Διότι η επόμενη δεκαετία και οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα. Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή αν θα συμβιβαστεί με ένα μέλλον ατροφίας, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα, είτε θα χάσουμε τη δυνατότητα να δράσουμε καθόλου.

Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει την επιλογή τους. Επιλέγουμε την αποφασιστική και χωρίς ενδοιασμούς επιδίωξη της εθνικής ισχύος: να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού μας, να επανεκβιομηχανίσουμε την οικονομία μας, να ανασυγκροτήσουμε την άμυνά μας, να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες του μέλλοντος.

Επιλέγουμε να κατακτήσουμε νέα σύνορα: στην προηγμένη μεταποίηση και την υπερ-νοημοσύνη (super intelligence)· στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οπλικά συστήματα και τον πόλεμο· στα μικροτσίπ, τα ορυκτά, τον κυβερνοχώρο και κάθε άλλο πεδίο των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Να απελευθερώσουμε τη δυναμική μας, να ανακατασκευάσουμε τα εργοστάσιά μας, να στείλουμε ξανά τους αστροναύτες μας στη Σελήνη και να εγκαινιάσουμε μια νέα εποχή εξερεύνησης του διαστήματος.

Παρά τα υψηλά τους ιδανικά, οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν αφελείς. Κατανοούσαν ότι τα έθνη έχουν συμφέροντα. Κατανοούσαν ότι η άσκηση πολιτικής απαιτεί σύνεση και διπλωματία, αλλά κατανοούσαν επίσης ότι απαιτεί την ικανότητα χρήσης βίας όταν η σύνεση και η διπλωματία αποτυγχάνουν. Κατανοούσαν ότι η ισχύς δεν απαιτεί μόνο τη διαθεσιμότητα μέσων για την άμυνα, αλλά και την αξιοπιστία ότι είσαι διατεθειμένος να τα χρησιμοποιήσεις.

Αυτή είναι η κλασική αντίληψη για την πολιτική και τη διακυβέρνηση που η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει να ανακτήσει – να την ανακτήσει όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για το σύνολο του πολιτισμού μας.

Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να αφυπνιστεί από τον μακρόχρονο λήθαργό της και να αναζωπυρώσει τη φλόγα που άναψε εδώ πριν από χιλιετίες.

Υπάρχουν ήδη ενδείξεις.

Σε ολόκληρη την ήπειρο, γινόμαστε μάρτυρες αυτού που ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής γενιάς: ραγδαία αύξηση των αμυντικών δαπανών, πλήθος νέων συνεργασιών και προγραμμάτων, διευρυμένη μεταποίηση και παραγωγή, σε συνέχεια των ιστορικών δεσμεύσεων για την άμυνα που αναλήφθηκαν πέρυσι στη Χάγη.

Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της μεταβολής. Ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αποτελεί πολύτιμο φίλο τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάθε τομέα – από την ενέργεια και το μεταναστευτικό έως την άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε σύμμαχος-πρότυπο.

Και ελπίζουμε ειλικρινά ότι ολόκληρη η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας.

Αν και τα έντονα πάθη ενδέχεται κατά καιρούς να δοκίμασαν τους δεσμούς φιλίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη ρήξη τους. Οφείλουμε να ενισχύσουμε από κοινού μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας.

Και μπορούμε να το κάνουμε. Διότι δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να διέπεται από τη λογική του «παιγνίου μηδενικού αθροίσματος» (όπου το κέρδος του ενός είναι απώλεια του άλλου). Το αντίθετο μάλιστα: το όραμά μας είναι μια συμμαχία της οποίας η ισχύς υπερβαίνει το άθροισμα των επιμέρους τμημάτων της. Πρόκειται για ένα όραμα που είδαμε να υλοποιείται μόλις τον περασμένο μήνα, μέσα από μια πρωτόγνωρη νέα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Δανίας και Γροιλανδίας – μια συμφωνία που θα αναδιαμορφώσει την Αρκτική και θα ενισχύσει την ασφάλεια ολόκληρου του ΝΑΤΟ. Και τα τρία συμβαλλόμενα μέρη βγήκαν κερδισμένα. Ολόκληρη η Ευρώπη –καθώς και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες– κατέστησαν ασφαλέστερες και ισχυρότερες χάρη σε αυτή τη συμφωνία.

Θέλουμε να κερδίσουμε μαζί. Πρέπει να κερδίσουμε μαζί.

Στις μέρες μας, έχει γίνει της μόδας η πεποίθηση ότι μια φωτισμένη εξωτερική πολιτική σημαίνει πως προτεραιότητα δίνεται στην παγκόσμια κοινότητα έναντι του ίδιου του λαού μιας χώρας. Πιστεύω, ωστόσο, ότι και εδώ έχουμε πολλά να διδαχθούμε από τους άνδρες της αρχαίας Ελλάδας, οι οποίοι γνώριζαν ότι δεν υπήρχε τίποτα εγωιστικό ή μεμπτό στην αφοσίωση προς το έθνος, ούτε στον αγώνα για την υπεράσπιση των συμφερόντων του πάνω από κάθε τι άλλο.

Πίστευαν ακράδαντα στο ιδεώδες του «μεγάλου ανδρός»: του εξαιρετικού ατόμου που αποκτά την αθανασία μέσα από τα ίδια του τα έργα. Πίστευαν, όμως, ότι η δόξα και η φήμη κερδίζονταν μέσα από την προσπάθεια, τη θυσία και την επίτευξη σπουδαίων πραγμάτων για χάρη κάποιου σκοπού ανώτερου από το άτομο. Η ηρωική μορφή που κυριαρχούσε στον αρχαιοελληνικό κόσμο ήταν εκείνος ο άνδρας που ήταν πρόθυμος να καταβάλει οποιοδήποτε τίμημα για έναν σκοπό άξιο της αφοσίωσής του.

Το βλέπουμε αυτό στο πρόσωπο του Σωκράτη, ο οποίος αρνήθηκε να εγκαταλείψει την αναζήτηση της αλήθειας, ακόμη και με τίμημα την ίδια του τη ζωή. Το βλέπουμε στη θρυλική στάση των 300 Σπαρτιατών –που ήταν περικυκλωμένοι και αριθμητικά μειονεκτούντες απέναντι στις τεράστιες στρατιές της Περσίας– οι οποίοι αρνήθηκαν την ευκαιρία να σωθούν, επιλέγοντας να πολεμήσουν μέχρις εσχάτων αντί να εγκαταλείψουν τη θέση ή το καθήκον τους. Και το βλέπουμε στον επικό μύθο του Αχιλλέα, στον οποίο προσφέρεται η επιλογή να επιστρέψει στην πατρίδα και να ζήσει μια μακρά και ειρηνική ζωή – αλλά εκείνος επιλέγει αντ' αυτού να παραμείνει στην Τροία και να πεθάνει επιδιώκοντας την αιώνια δόξα.

Αυτές – αυτές είναι οι αρετές που διαμόρφωσαν τη δυτική ηθική συνείδηση. Από τον χριστιανό μάρτυρα που αρνήθηκε να προδώσει την πίστη του έως τον πατριώτη που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα του· από τον Άγιο Θωμά Μορ έως τη Μάχη του Άλαμο, διατρέχοντας τα αθάνατα καταληκτικά λόγια της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που λένε: «Δεσμευόμαστε αμοιβαία ο ένας στον άλλον με τη ζωή μας, την περιουσία μας και την ιερή μας τιμή».

Από τους Έλληνες κληρονόμησε η Δύση την αίσθηση του καθήκοντος – μια ακλόνητη αφοσίωση στον κώδικα αξιών, στον σκοπό και στην πατρίδα του καθενός. Οι ήρωές μας, οι ήρωες της Δύσης, είναι εκείνοι που επιλέγουν να παραμείνουν πιστοί στο καθήκον τους ακριβώς τη στιγμή που αυτό είναι πιο δύσκολο και επώδυνο: ο άνθρωπος που τηρεί τον λόγο του, ο στρατιώτης που δεν εγκαταλείπει τη θέση του, ο καπετάνιος –ο εμβληματικός καπετάνιος– που βυθίζεται μαζί με το πλοίο του.

Αυτό διαφέρει ριζικά από όσα βλέπουμε, ακόμη και σήμερα, για παράδειγμα από φανατικούς όπως οι ριζοσπάστες μουλάδες του Ιράν, των οποίων η λατρεία του θανάτου εξυμνεί τους παιδιούς-βομβιστές αυτοκτονίας ως εθνικούς ήρωες και παρουσιάζει το μαρτύριο ως αυτοσκοπό.

Οι ήρωές μας – οι ήρωές μας μπορεί να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για τον σκοπό τους, αλλά δεν λατρεύουν τον θάνατο. Ακριβώς επειδή εκτιμούμε τη ζωή, αναγνωρίζουμε τον ηρωισμό σε εκείνους που θα προτιμούσαν να τη θυσιάσουν παρά να προδώσουν τις αρχές τους. Σήμερα, θεωρούμε δεδομένες τις δυτικές αντιλήψεις για αυτές τις έννοιες – τον ​​ηρωισμό, την τιμή, το καθήκον. Υποθέτουμε ότι είναι, κατά κάποιον τρόπο, οικουμενικές για όλους τους ανθρώπους, σε κάθε εποχή και τόπο. Δεν είναι όμως έτσι. Αποτελούν προϊόν ενός ιδιαίτερου χαρακτήρα, ενός χαρακτήρα που γεννήθηκε εδώ και διαμόρφωσε ολόκληρη την ιστορία του πολιτισμού που ακολούθησε. Ενός πολιτισμού που οφείλουμε να υπερασπιστούμε σήμερα με το ίδιο πάθος που επέδειξαν οι πρόγονοί μας.

Τους άνδρες που έχτισαν τον Παρθενώνα διαδέχθηκαν οι αρχιτέκτονες της ευρωπαϊκής Χριστιανοσύνης, οι οποίοι ύψωσαν τους καθεδρικούς ναούς του Μιλάνου, της Κολωνίας και της Φλωρεντίας. Η αναζήτηση της τελειότητας στην ανθρώπινη μορφή, που ενέπνεε τους αρχαίους Έλληνες γλύπτες, βρήκε νέα έκφραση στο έργο του Μιχαήλ Άγγελου. Η αναζήτηση της δομής του σύμπαντος από τους Έλληνες φιλοσόφους κληροδοτήθηκε στον Κοπέρνικο, κατόπιν στον Γαλιλαίο, στον Κέπλερ και, τελικά, στον Νεύτωνα.

Η δίψα για νέα γνώση ήταν εκείνη που γέννησε την πρώτη αποστολή του Μαγγελάνου για τον περίπλου της Γης, την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο και, εντέλει, το ταξίδι του «Απόλλων 11» στη Σελήνη. Και τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν τον Μέγα Αλέξανδρο στην κατάκτηση ολόκληρου του γνωστού κόσμου επανεμφανίστηκαν στον Καίσαρα, στον Καρλομάγνο και στον Κορτέζ.

Και στην Αμερική, η ίδια αυτή παράδοση ανακαλύφθηκε εκ νέου. Μια ανοιχτή και άγρια ​​γη έγινε το σκηνικό για μια σπουδαία αναγέννηση της δυτικής φαντασίας και φιλοδοξίας. Η ελληνική επιδίωξη για νέους ορίζοντες μετουσιώθηκε στο αμερικανικό πνεύμα του «συνόρου». Ο πολιτισμός της Αθήνας και της Ρώμης μετέτρεψε μια νεοσύστατη παραθαλάσσια δημοκρατία σε μια αυτοκρατορία ηπειρωτικών διαστάσεων.

Οι σπουδαιότεροι Αμερικανοί κάθε γενιάς έφεραν τα αδιαμφισβήτητα γνωρίσματα των προγόνων τους: γεννημένοι στην Αθήνα, διαμορφωμένοι από τη Ρώμη, βαπτισμένοι στη Χριστιανοσύνη, ατσαλωμένοι στο καμίνι της μεσαιωνικής Ευρώπης, προικισμένοι με το αγγλικό πνεύμα της ελευθερίας και, στη συνέχεια, μεταφερμένοι πέρα ​​από τον Ατλαντικό για να αναγεννηθούν στις ακτές ενός νέου κόσμου.

Τώρα, οφείλουμε να ανακαλύψουμε ξανά, όλοι μαζί, αυτό το πνεύμα. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο καμπή – μια καμπή όχι μόνο για την ιστορία του έθνους μου, αλλά και για το σύνολο του πολιτισμού μας.

Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι εξίσου πραγματικές με εκείνες που εκτυλίσσονταν στη δραματική σκηνή της αρχαιότητας.

Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαλείφθηκαν με την εμφάνιση των διεθνών θεσμών. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε επειδή και μόνο εμείς προτιμήσαμε την ειρήνη. Άλλα κράτη συνέχισαν να εξοπλίζονται, να επιδιώκουν την επιρροή, να ανταγωνίζονται για εδάφη, τεχνολογία, πόρους, αγορές, ενέργεια και ισχύ.

Και τώρα, ο πόλεμος επανέρχεται. Υπάρχει ξανά νέος ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχουν ξανά ευαλωτότητα, επιθετικότητα, τρομοκρατία – ένα ολόκληρο σύμπαν νέων απειλών και επιθέσεων.

Επομένως, οφείλουμε να ανασυγκροτήσουμε τους θεσμούς και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτές τις απειλές – κατανοώντας ότι σκοπός τους δεν είναι η κατάργηση της κυριαρχίας των εθνών που τα απαρτίζουν, αλλά η υπεράσπισή της. Και ότι τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τη διακριτή τους ταυτότητα προκειμένου να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα.

Έχουμε οικοδομήσει ένα τέτοιο πρότυπο συνεργασίας με τους εταίρους μας εδώ, στην Ελλάδα. Μέσα από τις αμυντικές μας συμπράξεις, τη συνεργασία στην ενέργεια και την τεχνολογία, καθώς και την κοινή μας φιλοδοξία να θωρακίσουμε τα σύνορα της Ευρώπης απέναντι στις απειλές της μαζικής μετανάστευσης.

Η φιλία μας ανάγεται στα πρώτα χρόνια της δικής μου χώρας. Όταν η Ελλάδα εξεγέρθηκε το 1821 για να ανακτήσει την ανεξαρτησία της μετά από αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας, οι Αμερικανοί διέκριναν κάτι οικείο σε αυτόν τον αγώνα. Τρία χρόνια αργότερα, ο σπουδαίος Αμερικανός πολιτικός Ντάνιελ Γουέμπστερ εκφώνησε μια ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο, συμβάλλοντας στο να τεθεί ο σκοπός της Ελληνικής Επανάστασης υπό την κρίση των αντιπροσώπων της νεαρής αμερικανικής δημοκρατίας.

Ξεκίνησε στρέφοντας την προσοχή τους σε όσα τους περιέβαλλαν. Ιδού τι είπε στην ομιλία του: «Αυτή η ελεύθερη μορφή διακυβέρνησης, αυτή η λαϊκή συνέλευση... αυτή η πρακτική του ελεύθερου διαλόγου και της δημόσιας συζήτησης, η αναμέτρηση πνεύματος με πνεύμα... ακόμη και το κτίριο όπου συνεδριάζουμε, αυτοί οι αρμονικοί κίονες, αυτή η περίτεχνη αρχιτεκτονική, όλα μας υπενθυμίζουν ότι η Ελλάδα υπήρξε και ότι εμείς, όπως και όλη η ανθρωπότητα, της οφείλουμε πολλά».

Εκείνα τα λόγια παραμένουν εξίσου αληθινά σήμερα όσο και τη στιγμή που ειπώθηκαν. Και όλοι εμείς – όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι και οι φίλοι μας σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο – οφείλουμε να διδαχθούμε ξανά τα μαθήματα που οι πρόγονοί μας άντλησαν από αυτόν τον τόπο και την ιστορία του.

Η ιστορία της Ελλάδας δεν μας προσφέρει απλώς μια ματιά – δεν μας δείχνει μόνο τους θεσμούς μας στις πρώιμες μορφές τους. Η ιστορία της Ελλάδας μάς αποκαλύπτει μια εικόνα του ίδιου μας του εαυτού.

Μάς δείχνει ότι αποτελούμε τη συνέχεια μεγάλων ηρώων και ότι οφείλουμε να είμαστε περήφανοι – βαθιά περήφανοι – για την καταγωγή μας. Οφείλουμε να θαυμάζουμε τα επιτεύγματα που οι πρόγονοί μας δημιούργησαν σε αυτόν τον τόπο. Η ιστορία του πολιτισμού μας είναι η σπουδαιότερη ιστορία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Και ξεκίνησε εδώ, με τους πρώτους άνδρες και τις πρώτες γυναίκες της Δύσης. Από αυτούς – από αυτούς – μπορούμε να ανακαλύψουμε ξανά τις αρετές, το θάρρος και τη δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που συναντούμε στην εποχή μας.

Σας ευχαριστώ».

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