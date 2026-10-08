Πώς σχολιάζει ο ξένος Τύπος την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα

Τα μεγαλύτερα αμερικανικά δίκτυα και διεθνή μέσα ενημέρωσης σχολίασαν και ανέλυσαν την την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ομιλία του στην Πνύκα και το μήνυμα που έστειλε στους Ευρωπαίους, αλλά και η αναφορά του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Αρχαία Ελλάδα, τον πολιτισμό της οποίας χαρακτήρισε «θεμέλιο λίθο» για την ανθρωπότητα και τον δυτικό πολιτισμό.

Η ομιλία του Ρούμπιο είχε ως στόχο να αναδείξει τις ιδεολογικές αρχές ενός αμερικανικού συντηρητικού κινήματος, του οποίου οι οπαδοί θεωρούν τον πρόεδρο Τραμπ ως ηγέτη τους, σχολιάζουν οι New York Times σε δημοσίευμα τους με τίτλο: «Ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να "ξυπνήσει από τον λήθαργο" και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε την Τετάρτη τις δυτικές χώρες να ανανεώσουν τον πολιτισμό τους, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν την κυριαρχία τους σε έναν κόσμο γεμάτο πολέμους, οικονομική αβεβαιότητα και τεχνολογικές αλλαγές.

«Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ομιλία του στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. «Η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα», είπε. «Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή αν θα υποκύψει σε ένα μέλλον ατροφίας, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα, είτε θα χάσουμε την ίδια τη δυνατότητα να δράσουμε».

«Η ομιλία της χρονιάς»

Από την πλευρά της, η συντακτική ομάδα της Wall Street Journal χαρακτήρισε την ομιλία του Ρούμπιο στην Αθήνα, ως «την ομιλία της χρονιάς».

«Ως ένα αναζωογονητικό και επίκαιρο αντίδοτο, προτείνουμε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ακρόπολη στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μας, είναι η ομιλία της χρονιάς», σχολιάζει το αμερικανικό μέσο σε ένα άρθρο με τίτλο: «Ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει στην καρδιά του ζητήματος».

«Ο δυτικός κόσμος βιώνει μια κρίση εμπιστοσύνης, ηθική και πολιτική, η οποία υπονομεύει την ευημερία του και τη βούληση να υπερασπιστεί τις αρχές του», σχολιάζει η συντακτική ομάδα, τονίζοντας ότι η ομιλία του Ρούμπιο ήταν πρωτοπόρα, καθώς, «δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για «τη Δύση», πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα και την Ιερουσαλήμ. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα».

«Διάδοχος και εκσυγχρονιστής του κινήματος "America First"»

Το CNN σχολιάζει ότι «ο Μάρκο Ρούμπιο αξιοποιεί ένα δραματικό σκηνικό για να σκιαγραφήσει μια εξωτερική πολιτική μετά την εποχή του MAGA».

«Στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού απογεύματος, με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έμοιαζε καθόλου με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή.

Η ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα την Τετάρτη θα αναζωπυρώσει σίγουρα τις εικασίες γύρω από τις μελλοντικές προεδρικές του προθέσεις. Τον τοποθέτησε σιωπηρά τόσο ως διάδοχο όσο και ως εκσυγχρονιστή του κινήματος "America First" — μόλις λίγες εβδομάδες πριν ο προεκλογικός αγώνας του 2028 ξεκινήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Ρούμπιο περιέγραψε τη Δύση ως μια αδιάλειπτη κληρονομιά που χρονολογείται από την Αρχαία Ελλάδα έως τη σύγχρονη Αμερική, η οποία ενσαρκώνει "την ατομικότητα και την αδιάκοπη φιλοδοξία, την τολμηρή εξερεύνηση και την εφεύρεση", καθώς και το καθήκον και τον ηρωισμό. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ο πολιτισμός αυτός, ντροπιασμένος από τα επιτεύγματά του και αμήχανος για το παρελθόν του, κινδυνεύει με "ατροφία, υποτέλεια και παρακμή"», γράφει το αμερικανικό μέσο.

Ο Guardian σχολιάζει ότι κατά την επίσκεψη του στην Ελλάδα, «ο Ρούμπιο ανατρέχει στο παρελθόν για να προωθήσει την προσέγγιση "Πρώτα η Αμερική" του Τραμπ».

«Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εκφώνησε μια ομιλία για την υπεράσπιση της εξωτερικής πολιτικής "Πρώτα η Αμερική" του Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τον Παρθενώνα στην Αθήνα, η οποία έμοιαζε ιδανικά φτιαγμένη για προεκλογικές διαφημίσεις, σε περίπτωση που ο ίδιος θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028», σχολιάζει το βρετανικό μέσο.

«Στην ομιλία του, ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης έκανε ιστορικούς παραλληλισμούς μεταξύ ιδρυτών, φιλοσόφων και κατακτητών της αρχαιότητας και του σύγχρονου αμερικανικού πνεύματος – καθώς και της δικής του οικογενειακής πορείας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες – καλώντας την Ευρώπη να "ξυπνήσει από τον λήθαργο της" και να απορρίψει ένα "μέλλον ατροφίας, υποτέλειας και παρακμής".

Η προσεκτικά προετοιμασμένη ομιλία περιείχε μια κατηγορηματική απόρριψη του είδους της παγκοσμιοποιημένης πολιτικής που ο Τραμπ έχει κατηγορήσει για τα δεινά της Αμερικής και της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης παράτυπης μετανάστευσης και της μεταφοράς της παραγωγής στο εξωτερικό. Ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε "σημείο καμπής" και υπερασπίστηκε την "αμετανόητη επιδίωξη της εθνικής ισχύος" από την πλευρά των ΗΠΑ».

Με δικό του άρθρο, το Associated Press σημείωσε: «Από την Ακρόπολη, ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να υπερασπιστεί τις δυτικές αξίες και να ενισχύσει τη συμμαχία με τις ΗΠΑ».

«Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε μια εμπεριστατωμένη ομιλία με φόντο την Ακρόπολη στην Αθήνα, κάλεσε τα έθνη της Δύσης να επιστρέψουν στις πολιτισμικές τους ρίζες και να αναβιώσουν τις αξίες που οδήγησαν την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική στην παγκόσμια κυριαρχία για αιώνες.

Βρισκόμενος στην Ελλάδα για να συζητήσει την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της ασφάλειας, ο Ρούμπιο υπερασπίστηκε τον εθνικισμό, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία των παγκόσμιων συμμαχιών, κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής ομιλίας για τον αρχαίο πολιτισμό, η οποία φάνηκε να αντανακλά τις πολιτικές του φιλοδοξίες πέρα από το ρόλο του ως κορυφαίου διπλωμάτη των ΗΠΑ», σχολίασε το αμερικανικό μέσο.

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