Μάρκο Ρούμπιο: Αναχώρησε από την Ελλάδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναχώρησε από την Ελλάδα μετά από σχεδόν 48 ώρες παρουσίας και επαφών στη χώρα

Μιχάλης Παπαδάκος

Μάρκο Ρούμπιο: Αναχώρησε από την Ελλάδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Μάρκο Ρούμπιο αναχώρησε από την Ελλάδα μετά από σχεδόν 48 ώρες παρουσίας και επαφών στη χώρα.
  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και η βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε πολλούς τομείς.
  • Ο πρωθυπουργός τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος με κομβικό ρόλο στην ασφάλεια της περιοχής εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων.
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Στις 08:02 ο Μάρκο Ρούμπιο εξήλθε συνοδευόμενος από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ του ξενοδοχείου The Ilisian στο οποίο είχε καταλύσει και στις 08:43 επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να αναχωρήσει για τη Λισαβόνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ύστερα από σχεδόν 48ωρη παρουσία στη χώρα μας και σειράς επαφών, αναχώρησε από την Ελλάδα, έχοντας συναντηθεί μεταξύ άλλων και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αμερικανό διπλωμάτη, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τη ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Οι ίδιες πηγές προσέθεταν πως ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

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