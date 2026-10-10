Η παρακαταθήκη από την επίσκεψη Ρούμπιο

Ο υπουργός των Εξωτερικών και επικεφαλής του State Department των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ήρθε στην Ελλάδα, είχε συναντήσεις με τον Έλληνα ομόλογό του καθώς και με τον πρωθυπουργό της χώρας μας, αλλά το σημαντικότερο όλων -ακόμα και από την παραγγελία κορυφαίων αμερικανικών οπλικών συστημάτων και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και τα ενεργειακά, ήταν σίγουρα η ομιλία του στην Πνύκα, με φόντο τον ιερό βράχο και της Ακρόπολης… κάτι που μαζί με όσα είπε και όσα τόνισε, δεν έχουν ποτέ συμβεί στο παρελθόν από αμερικανό πολιτικό!

Ξεκινώντας από το γεγονός, πως ήρθε με εξαιρετικά καλή διάθεση στη χώρα μας, χωρίς σχεδιασμό, που ως συνήθως είθισται, να επισκεφθεί στη συνέχεια και την Τουρκία, αποτελεί ήδη τεράστιο κέρδος ως προς τις εντυπώσεις για τη χώρα μας, ενώ από την άλλη, προξενεί εκνευρισμό, προβληματισμό και οργή στους απέναντι προαιώνιους εχθρούς της Ελλάδος!

Ας δούμε λοιπόν, ποιο ήταν το αποτύπωμα που άφησε η επίσκεψη του Επικεφαλής της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής, Μαρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας!

Ο τίτλος της ομιλίας Ρούμπιο στην Πνύκα ήταν ένας και πολύ ξεκάθαρος:

«Πρέπει πάση θυσία, να υπερασπιστούμε με πάθος τον Δυτικό μας Πολιτισμό!», μια εξαιρετικά βαριά έκφραση, που θα αποτελέσει και το κεντρικό του προεκλογικό σύνθημα, αν και όταν διεκδικήσει την Προεδρία της Αμερικής και είναι ξεκάθαρο για όλους, πως εννοούσε, πως ο Δυτικός Πολιτισμός πρέπει να προστατευθεί από το «Ισλάμ», που καλπάζει εναντίον του, με σκοπό να τον «σβήσει» και να εγκαθιδρύσει την «αυτοκρατορία του νόμου της σαρίας!», χωρίς βέβαια να αφήσει στο απυρόβλητο τους φανατικούς του κινήματος Woke, απ’ όπου κι αν προέρχονται, όποιας εθνικότητος και αν είναι!

Ο Μάρκο Ρούμπιο στάθηκε με σημαδιακό σεβασμό και δέος στην Πνύκα -με φόντο την Ακρόπολη, ανατρέχοντας με τον λόγο του, στα τελευταία 2.500 χιλιάδες χρόνια ιστορίας της Ελλάδος μας και αυτό μόνο τυχαίο δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί! Έδωσε σε όλους εντός και εκτός της Ελλάδος το μήνυμα, πως στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δύση και ο πολιτισμός της, την απάντηση μπορούν να δώσουν τα διδάγματα από την Αρχαία Ελλάδα και να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο -ίσως και τον πιο καθοριστικό και καταλυτικό στην αναγέννησή της, με όλα τα αμερικανικά ΜΜΕ να εκθειάζουν την ομιλία αυτή του Αμερικανού ΥΠΕΞ, στην κοιτίδα του Δυτικού Πολιτισμού, ως εξαιρετική από κάθε άποψη!

Το State Department ανέφερε, πως οι πολίτες του Δυτικού Κόσμου και ειδικά των ΗΠΑ, πρέπει να νιώθουν θαυμασμό και περηφάνια για την καταγωγή τους από το Ελληνικό Λίκνο του Πολιτισμού και της Δημοκρατίας, προειδοποιώντας με έμφαση, πως ο Δυτικός Πολιτισμός κινδυνεύει βρισκόμενος στα πρόθυρα της εξαφάνισης! Ακόμα και τηλεοπτικοί σταθμοί που ασκούν αρνητική κριτική στον Ρούμπιο, χαρακτήρισαν την ομιλία του στην Πνύκα με φόντο τον Ιερό Βράχο ως «Εμβληματική» από κάθε άποψη, που όλοι πρέπει να την ακούσουν με ιδιαίτερη προσοχή και να νιώσουν τη μαγεία και τη δύναμή του Αρχαίου Πολιτισμού των Ελλήνων, που ακόμα και σήμερα -μετά από 2.500 χρόνια καθοδηγεί τα βήματά μας!

Κάποιος ίσως εύλογα αναρωτηθεί: Εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά και τιμητικά, αλλά «…ποιο είναι το κέρδος που αποκόμισε η Ελλάδα από την επίσκεψη Ρούμπιο και την εμβληματική του ομιλία στην Πνύκα;»

Κατ’ αρχάς, ο Αμερικανός επικεφαλής του State Deparment, θύμισε σε «όλους» την καταγωγή του Δυτικού κόσμου και του Δυτικού Πολιτισμού, που δεν είναι άλλη, από την Αρχαία Ελλάδα, την Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και τους Έλληνες φιλοσόφους που δίδαξαν τον πολιτισμό και τις επιστήμες, που ακόμα και σήμερα μας καθοδηγούν, ενώ ακόμα και οι Πατέρες της Αμερικής εμπνεύστηκαν από τους Αρχαίους Έλληνες και τον Πολιτισμό τους! Όλα αυτά αποτελούν διθύραμβους για την Ελλάδα και τα επιτεύγματα του δικού της αρχαίου πολιτισμού, που ακόμα εμπνέουν τη Δύση, αποτελώντας τροχοπέδη για τους απανταχού εχθρούς του δυτικού πολιτισμού και του τρόπου ζωής μας!

Από την άλλη, στα εξοπλιστικά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Η Ελλάδα έλαβε την επίσημη έγκριση, να αγοράσει από τις ΗΠΑ, όποια πολεμική πλατφόρμα επιθυμεί και όποια οπλικά συστήματα, πυρομαχικά και πυραύλους χρειάζεται για την άμυνά της, κάτι που οι απέναντι, άκουσαν και είδαν με τα μάτια τους, τα οποία τους προβλημάτισαν έντονα, ως ένα γεγονός που δυναμιτίζει εκ βάθρων τα άνομα σχέδιά τους εις βάρος της χώρας μας!

Ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν πάντα ξεκάθαρος και είχε πάρει θεσμική θέση από το παρελθόν σε θέματα που άπτονταν των ελληνοτουρκικών, όπως στο θέμα των F-35. Η θέση του εκεί ήταν και εξακολουθεί να είναι σαφής και ολοκληρωτικά αντίθετη, σε σχέση με τις πιέσεις, τις επιδιώξεις και τις απαιτήσεις των νέο-οθωμανών Τούρκων! Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, όσο υπάρχει εν ισχύ ο Νόμος CAATSA, που είναι ένας αμερικανικός νόμος αυστηρών κυρώσεων. Η πλήρης ονομασία του είναι: «Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act», πρόκειται δηλαδή για ένα νόμο που στοχεύει στην αντιμετώπιση των «εχθρών» των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μέσω αυστηρών πολυεπιπεδικών κυρώσεων και δυστυχώς για την Τουρκία… βρίσκεται μπλεγμένη στα δίχτυα αυτού του νόμου, με μηδενικές δυνατότητες διαφυγής.

Από την άλλη, το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο στον έγκριτο Έλληνα δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά, ήταν πως οι ΗΠΑ, ποτέ δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία να επιτεθεί στον πολύτιμο σύμμαχό τους -την Ελλάδα και αυτό για όσους γνωρίζουν τον χαρακτήρα του αμερικανού ΥΠΕΞ, αποτελεί ένα εξαιρετικά σαφές μήνυμα των ΗΠΑ, δια στόματος Ρούμπιο, προς την Τουρκία, τον… «φίλο» του προέδρου Τραμπ, Ρετζέπ Ταγγίππ Ερντογάν και το «βαθύ» τουρκικό κράτος και ας μην ξεχνάμε, πως αν και τον υποδεχτήκαμε ως ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ο τελευταίος άνθρωπος που εισηγείται αποφάσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ… και άρα ο λόγος του είναι πολύ σημαντικός, γιατί αντανακλά τη σημασία που δίνουν οι ΗΠΑ, ο πρόεδρός της και τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του στην Ελλάδα, ως «Πυλώνα Ασφαλείας» στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου!

Η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα, ήταν απ’ ότι φαίνεται και απ’ πόσα σημειώνουν τα μεγάλα αμερικανικά πρακτορεία ειδήσεων, η αρχή του «βηματισμού» του, προς την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και θα θυμάται για πάντα, τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε η πορεία του αυτή προς τον Λευκό Οίκο…

Αξίζει να σημειωθεί πως ο σχεδιασμός του εμβληματικού «σκίτσου» του στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη ήταν αποκλειστικά δικής του έμπνευσης, όπως και το μήνυμά του πάνω σ’ αυτό:

«Υπερασπιζόμενοι τον Δυτικό Πολιτισμό!», που είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του State Department… Αλήθεια, τι παραπάνω θα μπορούσε να πει ή να πράξει, για να σφραγίσει ανεξίτηλα την επίσκεψή του στην «Κοιτίδα του Δυτικού Πολιτισμού» και να εκφράσει τη σημασία και τη στήριξη που δίνει η χώρα του στην Ελλάδα μας;

Η επίσκεψη Ρούμπιο ήταν άκρως πετυχημένη και απετέλεσε διαφήμιση για την Ελλάδα από τα Αρχαία Χρόνια έως σήμερα, ενώ το ότι δεν ανέφερε δημόσια κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην Πνύκα, ούτε μία φορά τη λέξη Τουρκία, την οποία όμως ανέφερε πολλάκις στις κατ’ ιδίων συζητήσεις, ειδικά όταν δύο έμπειροι διπλωμάτες, παρουσία του έλληνα πρωθυπουργού, του εξήγησαν με σαφήνεια την επιθετική ρητορική και τις συνεχείς επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος!

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ούτε ως ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και Σύμβουλος Ασφαλείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ούτε ως υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ τις θέσεις που είχε ως γερουσιαστής, για τα ελληνοτουρκικά, ούτε τον βαθύ σεβασμό που τρέφει για την Ελλάδα, ό,τι κι αν οι οπαδοί του κινήματος Woke, και τα παπαγαλάκια της πολιτικής Ερντογάν θα σπεύσουν να πουν. Αυτή τη στιγμή, ο αμερικανός ΥΠΕΞ αποτελεί το πλέον σίγουρο και αξιόπιστο κανάλι επικοινωνίας της χώρας μας με την Αμερικανική κυβέρνηση και τον ίδιο τον αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ… Είναι ο άνθρωπος που προεδρεύει σε πολλά συμβούλια και όταν το θέμα άπτεται της Ανατολικής Μεσογείου, διαθέτει τις γνώσεις εκείνες, που απαιτούνται για να πάρει θέση. Οι γνώσεις του για θέματα Ελλάδος και Κύπρου του επιτρέπουν να έχει σαφή άποψη!

Τελεία & Παύλα!

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