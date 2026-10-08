Νέοι ύμνοι Ρούμπιο για την Ελλάδα

Υψηλός ο συμβολισμός της ομιλίας στην Πνύκα, του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ

Δημήτρης Μάνωλης

Νέοι ύμνοι Ρούμπιο για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Αμερικανός υπουργόςξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε στην ομιλία του από την Πνύκα ότι η Δύση βρίσκεται σε σταυροδρόμι και οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα.
  • Η ελληνοαμερικανική συνεργασία εκτείνεται πλέον πέρα από την παραδοσιακή αμυντική και διπλωματική ατζέντα, αφορώντας κοινή ασφάλεια και ευημερία.
  • Η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ επικεντρώθηκαν σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας, οικονομικής συνεργασίας και περιφερειακών εξελίξεων.
  • Η Ουάσιγκτον δίνει αυξημένη σημασία στην Ελλάδα λόγω της γεωπολιτικής θέσης της στην Ανατολική Μεσόγειο και τους ενεργειακούς διαδρόμους.
  • Ο Ρούμπιο συνέδεσε τη σημερινή σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ με την ιστορική και πολιτική κληρονομιά, επισημαίνοντας την Ελλάδα ως πηγή έμπνευσης στη δημοκρατία.
Snapshot powered by AI

Στην ομιλία του από την Πνύκα, αλλά και στο αποτύπωμα της επίσκεψής του στην Αθήνα, επανήλθε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με νέες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ βρίσκεται στη Λισαβώνα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επέλεξε να στείλει ένα διπλό μήνυμα. Το πρώτο αφορά το μέλλον της Δύσης και τις κρίσιμες αποφάσεις που, όπως εκτιμά, θα ληφθούν τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο αφορά την ελληνοαμερικανική συνεργασία και τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην περαιτέρω ενίσχυσή της.

Επιστρέφοντας στη χθεσινή ομιλία του στην Πνύκα, ο Ρούμπιο περιέγραψε εκ νέου τη συμβολική εικόνα της παρουσίας του στον ιστορικό λόφο, με φόντο την Ακρόπολη.

«Την Τετάρτη επισκέφθηκα την Πνύκα, έναν λόφο με θέα στους επιβλητικούς κίονες της Ακρόπολης, στην Αθήνα. Εκεί έστειλα ένα απλό μήνυμα: Η Δύση βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε την επόμενη δεκαετία θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη αποστροφή συμπυκνώνει και τον πυρήνα της ομιλίας που εκφώνησε την Τετάρτη. Από την Πνύκα, ο Αμερικανός υπουργός επιχείρησε να συνδέσει τις ιστορικές ρίζες του δυτικού κόσμου με τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις. Η αναφορά του στη «Δύση σε σταυροδρόμι» αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά μηνύματα της παρέμβασής του.

Ξεχωριστή αναφορά επιφύλαξε ο Ρούμπιο στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον. Η διατύπωσή του αποτυπώνει τη θέση της αμερικανικής πλευράς για το εύρος μιας συνεργασίας που πλέον εκτείνεται πολύ πέρα από την παραδοσιακή αμυντική και διπλωματική ατζέντα.

«Η ελληνοαμερικανική συνεργασία συνεχίζει να αποδίδει για τις δύο χώρες. Στην Αθήνα, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία», σημείωσε.

Η νέα παρέμβασή του έρχεται μία ημέρα μετά τον πυκνό κύκλο επαφών που είχε στην ελληνική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ασφάλεια, η ενέργεια, η οικονομική συνεργασία και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Πίσω από τις επιμέρους συζητήσεις, το πολιτικό μήνυμα της επίσκεψης ήταν ευρύτερο. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να αποδίδει αυξημένο βάρος στην Ελλάδα σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και οι ενεργειακοί διάδρομοι βρίσκονται ψηλά στην αμερικανική ατζέντα.

Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, συνέδεσε τη σημερινή σχέση με την ιστορική και πολιτική κληρονομιά που ενώνει τις δύο χώρες.

«Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: «Έχασε» τις 2.600 μονάδες - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλεται την Παρασκευή η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας: Η δήλωση του Χάρη Δούκα

17:54LIFESTYLE

Δικηγόρος Καρβέλα: «Του ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα - Θα αποφασίζει μόνος αν θα δίνει άδεια»

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικά drones σφυροκοπούν το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας και το data center της Yandex

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ταλέντο στην απόδραση: Μωρό 18 μηνών το σκάει από τον παιδικό για να βρει τη μαμά του στη δουλειά

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Λογοτεχνίας: Τι είπε για τον Όμηρο η νικήτρια Αν Κάρσον - Το έργο της εμπνέεται από την αρχαιοελληνική γραμματεία 

17:33ΥΓΕΙΑ

Έχετε νιώσει ποτέ σαν να έχετε χαλίκι στο παπούτσι ενώ δεν υπάρχει τίποτα; Δείτε τι νόσος είναι

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Με αποκάλεσε σκουπίδι, κινήθηκε απειλητικά»: Σοβαρή καταγγελία από εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, απαιτεί διαγραφή στελέχους του ΠΑΣΟΚ

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε Γάκα - Θεοδωρόπουλο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κληρικοί στα social media: Οι δέκα «εντολές» της Ιεράς Συνόδου

17:12ANNOUNCEMENTS

«Ο Θάνατος και η Κόρη», του Ariel Dorfman

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Ανατρεπτική εξέλιξη: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου κερδίζει τη δικαστική μάχη - «Παράνομες» οι έφοδοι της αστυνομίας στα βασιλικά ακίνητα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη περιπέτεια για 53χρονη στη Θεσσαλονίκη: Υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε γλουτούς και γεννητικά όργανα κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης

16:59ΦΑΡΜΑΚΟ

CPHI 2026: 31 ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση φαρμάκου

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό σχέδιο επίθεσης σε αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία - Προειδοποίησε το Ισραήλ

16:57ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 121 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Σεπτέμβριο

16:55ANNOUNCEMENTS

«Ο Τέλειος Φόνος» : Βασισμένο στο θρυλικό “Dial M for Murder” του Frederick Knott

16:51ΚΟΣΜΟΣ

«Θα κάνω δύο push-ups»: Ποιο λάθος «πλήρωσε» ο υπουργός Πολέμου στο κατάστρωμα του «Abraham Lincoln»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Φωτιά στη Δεσκάτη - Δύο ελικόπτερα πάνω από τις φλόγες

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του 100 και του 199 - Λειτουργικά τα τηλεφωνικά κέντρα Άμεσης Δράσης και Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Έντονες βροχές και καταιγίδες μετά τη ζέστη – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε Γάκα - Θεοδωρόπουλο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη περιπέτεια για 53χρονη στη Θεσσαλονίκη: Υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε γλουτούς και γεννητικά όργανα κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης

13:52LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα - Τα εκατομμύρια streams

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Με αποκάλεσε σκουπίδι, κινήθηκε απειλητικά»: Σοβαρή καταγγελία από εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, απαιτεί διαγραφή στελέχους του ΠΑΣΟΚ

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

14:59ΕΥ ΖΗΝ

Πράσινες ή μαύρες ελιές: Μας δείχνει το χρώμα ποια είναι πιο υγιεινή επιλογή;

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό

16:51ΚΟΣΜΟΣ

«Θα κάνω δύο push-ups»: Ποιο λάθος «πλήρωσε» ο υπουργός Πολέμου στο κατάστρωμα του «Abraham Lincoln»

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ταλέντο στην απόδραση: Μωρό 18 μηνών το σκάει από τον παιδικό για να βρει τη μαμά του στη δουλειά

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας και το 199, μετά το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Είπε ότι πάθαινε εγκεφαλικό

17:54LIFESTYLE

Δικηγόρος Καρβέλα: «Του ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα - Θα αποφασίζει μόνος αν θα δίνει άδεια»

17:33ΥΓΕΙΑ

Έχετε νιώσει ποτέ σαν να έχετε χαλίκι στο παπούτσι ενώ δεν υπάρχει τίποτα; Δείτε τι νόσος είναι

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο: Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες για Τουρκία, καλώδιο, F-35

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η χήρα του Νίκου Ξυλούρη: «Κλαίω ακόμα που ζω εγώ και εκείνος έχει φύγει 46 χρόνια τώρα»

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότοι - καμικάζι: Ο αυξανόμενος κίνδυνος για τα αεροπλάνα που κανείς δεν ξέρει πώς να σταματήσει

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ