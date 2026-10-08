Νέοι ύμνοι Ρούμπιο για την Ελλάδα

Snapshot Αμερικανός υπουργόςξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε στην ομιλία του από την Πνύκα ότι η Δύση βρίσκεται σε σταυροδρόμι και οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα.

Η ελληνοαμερικανική συνεργασία εκτείνεται πλέον πέρα από την παραδοσιακή αμυντική και διπλωματική ατζέντα, αφορώντας κοινή ασφάλεια και ευημερία.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ επικεντρώθηκαν σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας, οικονομικής συνεργασίας και περιφερειακών εξελίξεων.

Η Ουάσιγκτον δίνει αυξημένη σημασία στην Ελλάδα λόγω της γεωπολιτικής θέσης της στην Ανατολική Μεσόγειο και τους ενεργειακούς διαδρόμους.

Ο Ρούμπιο συνέδεσε τη σημερινή σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ με την ιστορική και πολιτική κληρονομιά, επισημαίνοντας την Ελλάδα ως πηγή έμπνευσης στη δημοκρατία. Snapshot powered by AI

Στην ομιλία του από την Πνύκα, αλλά και στο αποτύπωμα της επίσκεψής του στην Αθήνα, επανήλθε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με νέες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ βρίσκεται στη Λισαβώνα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επέλεξε να στείλει ένα διπλό μήνυμα. Το πρώτο αφορά το μέλλον της Δύσης και τις κρίσιμες αποφάσεις που, όπως εκτιμά, θα ληφθούν τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο αφορά την ελληνοαμερικανική συνεργασία και τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην περαιτέρω ενίσχυσή της.

Επιστρέφοντας στη χθεσινή ομιλία του στην Πνύκα, ο Ρούμπιο περιέγραψε εκ νέου τη συμβολική εικόνα της παρουσίας του στον ιστορικό λόφο, με φόντο την Ακρόπολη.

«Την Τετάρτη επισκέφθηκα την Πνύκα, έναν λόφο με θέα στους επιβλητικούς κίονες της Ακρόπολης, στην Αθήνα. Εκεί έστειλα ένα απλό μήνυμα: Η Δύση βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε την επόμενη δεκαετία θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη αποστροφή συμπυκνώνει και τον πυρήνα της ομιλίας που εκφώνησε την Τετάρτη. Από την Πνύκα, ο Αμερικανός υπουργός επιχείρησε να συνδέσει τις ιστορικές ρίζες του δυτικού κόσμου με τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις. Η αναφορά του στη «Δύση σε σταυροδρόμι» αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά μηνύματα της παρέμβασής του.

Ξεχωριστή αναφορά επιφύλαξε ο Ρούμπιο στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον. Η διατύπωσή του αποτυπώνει τη θέση της αμερικανικής πλευράς για το εύρος μιας συνεργασίας που πλέον εκτείνεται πολύ πέρα από την παραδοσιακή αμυντική και διπλωματική ατζέντα.

«Η ελληνοαμερικανική συνεργασία συνεχίζει να αποδίδει για τις δύο χώρες. Στην Αθήνα, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία», σημείωσε.

Η νέα παρέμβασή του έρχεται μία ημέρα μετά τον πυκνό κύκλο επαφών που είχε στην ελληνική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ασφάλεια, η ενέργεια, η οικονομική συνεργασία και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Πίσω από τις επιμέρους συζητήσεις, το πολιτικό μήνυμα της επίσκεψης ήταν ευρύτερο. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να αποδίδει αυξημένο βάρος στην Ελλάδα σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και οι ενεργειακοί διάδρομοι βρίσκονται ψηλά στην αμερικανική ατζέντα.

Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, συνέδεσε τη σημερινή σχέση με την ιστορική και πολιτική κληρονομιά που ενώνει τις δύο χώρες.

«Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία», ανέφερε.

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