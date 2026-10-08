Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο: Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες για Τουρκία, καλώδιο, F-35

Snapshot Στη συνάντηση Γεραπετρίτη-Ρούμπιο συζητήθηκαν το καλώδιο GSI, ενεργειακά σχέδια στην ανατολική Μεσόγειο, αμυντικά προγράμματα και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Ο Μάρκος Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα αξιόπιστο σύμμαχο και τόνισε τη σημασία των διμερών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ.

Υπογράφηκε συμφωνία ύψους 4 δισ. δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό, περιλαμβάνοντας αναβάθμιση F-16 Viper και υλικό για F-35.

Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ συμφωνούν στην ανάγκη ενεργειακής διαφοροποίησης μέσω έργων στην ανατολική Μεσόγειο, με δέσμευση για ενίσχυση του ενεργειακού ρόλου της Ελλάδας.

Η Ελλάδα δηλώνει διάθεση συμμετοχής στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μόνο υπό συνθήκες ειρήνης και συναίνεσης. Snapshot powered by AI

Το καλώδιο GSI, τα ενεργειακά σχέδια στην ανατολική Μεσόγειο, αμυντικά και εξοπλιστικά προγράμματα και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Στην αποτίμηση της επίσκεψης του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας από την Αθήνα επισημαίνονται δύο επίπεδα: Πρώτον η επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου των διμερών σχέσεων Ελλάδας Τουρκίας καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην Ελλάδα ως αξιόπιστο και σημαντικό σύμμαχο.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα ήταν αυτοτελής και δεν συνδέθηκε με άλλες επισκέψεις. Επίσης δεν διανυκτέρευσε σε Ισλανδία και Πορτογαλία που ήταν οι δύο άλλοι σταθμοί του ταξιδιού του στην Ευρώπη. Το δεύτερο είναι η κοινή κατανόηση μεταξύ Ουάσινγκτον και Αθήνας για θέματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στον κόσμο.

«Με την επίσκεψη Ρούμπιο η Ελλάδα προβλήθηκε για μία ακόμη φορά ως διεθνής παίκτης», επισήμανε ανώτατη διπλωματική πηγή, η οποία πρόσθεσε την επικείμενη ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Ελλάδα και την προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στο επίκεντρο καλώδιο και ενεργειακά project

Για το καλώδιο GSI ανώτατη διπλωματική πηγή σημείωσε ότι «η δική μας θέση είναι σαφής: Δεν έχει υπάρξει συζήτηση με την τουρκική πλευρά για το πώς θα εκκινήσει το έργο». Ωστόσο η επανεκκίνηση του έργου δεν εξαρτάται από την ελληνική πλευρά αλλά από την γαλλική εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει το έργο.

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γιώργο Γεραπετρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις άλλων χωρών στα ενεργειακά project στην ανατολική έκανε λόγο για ευαίσθητη κατάσταση στην οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες. Ωστόσο παρέπεμψε το θέμα στην ιδιωτική διπλωματία και υποστήριξε ότι αυτά τα θέματα είναι καλύτερα να μένουν εκτός πλαισίου συνεντεύξεων Τύπου.

«Το γεγονός ότι υπάρχει ευαισθησία δεν σημαίνει ότι υπάρχει και δικαίωμα», σημείωσε με νόημα ανώτατη διπλωματική πηγή. Πάντως κατά την ίδια πηγή κατά τις συναντήσεις υπήρξε «δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη».

Η Αθήνα και η Ουάσινγκτον συμφωνούν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενεργειακή διαφοροποίηση και αυτό επιτυγχάνεται μέσω των έργων που έχουν εξαγγελθεί και στην ανατολική Μεσόγειο.

Υπουργείο Εξωτερικών. Συνάντηση του Υπ. Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ομόλογο του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο Eurokinissi

Το πρόγραμμα των 4 δισ. δολαρίων στην άμυνα

Στα εξοπλιστικά υπογράφηκε κατά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο μία συμφωνία ύψους 4 δισ. δολαρίων για την αγορά αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ. Πρόκειται για πρόγραμμα που εντάσσεται στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση των μαχητικών F-16 Viper και την αγορά αμυντικού υλικού και οπλισμού για τα μαχητικά F-35.

Αναφορικά με την αγορά των F-35 από την Τουρκία, το θέμα βρίσκεται στο ραντάρ της ελληνικής πλευράς. Ωστόσο η πάγια θέση της Αθήνας είναι ότι δεν επιβάλλει την άποψή της στα εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών. Σε αυτή τη φάση βέβαια υπάρχει καθεστώς νομοθετικής απαγόρευσης από την πλευρά των ΗΠΑ για την ολοκλήρωση της πώλησης στην Τουρκία, καθώς διαθέτει τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα S-400.

Σκίτσο του State Department για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα

Ελευθερία ναυσιπλοΐας

Ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψης ήταν και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς αφορά άμεσα την εφοδιαστική αλυσίδα και μπορεί να δημιουργήσει επισιτιστική κρίση και άνοδο των τιμών, όπως συνέβη με τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν σιτηρά.

Σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, η Ελλάδα έχει διάθεση συμμετοχής για την διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας αλλά «μόνο σε καθεστώς συναίνεσης και ειρήνης για να υπάρχει ασφάλεια για το ελληνικό προσωπικό».

Κυπριακό και ΟΗΕ

Για το Κυπριακό σε αυτή τη φάση υπάρχουν διεργασίες και άτυπες συναντήσεις. Ωστόσο δεν διαφαίνεται να πραγματοποιείται διευρυμένη συνάντηση για την επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας, Κατεχομένων και ΟΗΕ.

Παράλληλα την Τετάρτη διενεργήθηκε στον ΟΗΕ η άτυπη ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου γενικού γραμματέα χωρίς να υπάρξει κάποιος υποψήφιος που παίρνει προβάδισμα.

Έτσι αναμένεται να διενεργηθεί και νέα ψηφοφορία και για να εκλεγεί ο επόμενος γενικός γραμματέας χρειάζεται να μην έχουν ασκήσει βέτο στο πρόσωπο του τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και να εξασφαλίσει 9 ψήφους στην ψηφοφορία.

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