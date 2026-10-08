Ακρόπολη, Στάλιν, Οσάμα Μπιν Λάντεν και διάστημα: Το βίντεο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Snapshot Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο τόνισε την ανάγκη προάσπισης των αξιών του δυτικού πολιτισμού με φόντο την Ακρόπολη.

Το βίντεο του State Department αναδεικνύει την ιστορική σημασία της αριστείας στη Δύση, παρουσιάζοντας εμβληματικές στιγμές και προσωπικότητες του δυτικού πολιτισμού.

Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για την απώλεια των δυτικών αρετών και υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη δράσης απέναντι σε σύγχρονες προκλήσεις και αντιπάλους όπως ο Στάλιν, ο Κάστρο και ο Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Το μήνυμα καταλήγει στην προτροπή για εθνική ισχύ και τεχνολογική πρόοδο, καλώντας σε επανεύρεση θάρρους για την αντιμετώπιση των σημερινών κινδύνων. Snapshot powered by AI

Με φόντο το λίκνο της δημοκρατίας, την Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπιο, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για την προάσπιση των αξιών του δυτικού πολιτισμού. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε, από το αμερικάνικο υπουργείο εξωτερικών, πλαισιωμένο από τις σκηνές του κουβανέζικης καταγωγής συμβούλου εθνικής ασφαλείας και υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ - ο πρώτος μετά τον Χένρυ Κίσσιγνκερ που έχει και τους δύο αυτούς ρόλους - ο Ρούμπιο τονίζει το μεγαλείο της Δύσης και την επιτακτική ανάγκη για την προστασία της απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ξεκινώντας την ομιλία του κάτω από το αττικό ηλιοβασίλεμα, ο Γερουσιαστής αναφέρεται στην αρχαία Ελλάδα και την «επιδίωξη της αριστείας», ένα χαρακτηριστικό που χαρακτήρισε καθοριστικό για την ύπαρξη του ανθρώπου. Το βίντεο «ντύνει» τα λόγια του με εμβληματικές εικόνες: την «Σχολή των Αθηνών» του Ραφαήλ, την «Δημιουργία του Αδάμ» του Μιχαήλ Άγγελου, αλλά και τους Ιδρυτές των ΗΠΑ (Founding Fathers).

Η ιστορική αναδρομή συνεχίζεται με ορόσημα του δυτικού πολιτισμού, από την πρώτη πτήση των αδελφών Ράιτ και την κατασκευή των ουρανοξυστών της Νέας Υόρκης, μέχρι την ύψωση της αμερικανικής σημαίας και την κατάκτηση του διαστήματος. «Ήταν αυτό το χαρακτηριστικό [της αριστείας] που θα ωθούσε τη Δύση να δημιουργήσει και να χτίσει πράγματα που άλλοι δεν μπορούσαν», ακούγεται να λέει ο Ρούμπιο.

«Αντιμέτωποι με την Ιστορία: Να δράσουμε τώρα ή να χάσουμε την ευκαιρία»

Ο Ρούμπιο δεν μένει μόνο στο παρελθόν. Το βίντεο κάνει μια απότομη στροφή στο παρόν, παρουσιάζοντας εικόνες από πρόσφατες διαδηλώσεις, αναταραχές και βανδαλισμούς μνημείων, ενώ ακούγεται ο Γερουσιαστής να επισημαίνει πως η Δύση φαίνεται να έχει ξεχάσει τις αρετές της και την ιστορία της.

Καθώς μιλάει για τους αντιπάλους της Δύσης που γίνονται πιο δυναμικοί, στην οθόνη παρελαύνουν ιστορικές μορφές όπως ο Στάλιν, ο Φιντέλ Κάστρο και ο Οσάμα Μπιν Λάντεν. Το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο: «Είτε θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα, είτε θα χάσουμε την επιλογή να δράσουμε καθόλου».

Το όραμα για το μέλλον

Στο τέλος, το βίντεο αναπαράγει το όραμα εθνικής ισχύος και νέων συνόρων που εξέφρασε ο Ρούμπιο, συνοδευόμενο από πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ, στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και τεχνολογικών και διαστημικών επιτευγμάτων. Η ομιλία κλείνει κυκλικά, επιστρέφοντας στην Ακρόπολη, εκεί όπου - σύμφωνα με τον Γερουσιαστή - ξεκίνησε η μεγαλύτερη ιστορία που έχει γνωρίσει ο άνθρωπος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ξαναβρούμε το θάρρος και τη δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους της εποχής μας.

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