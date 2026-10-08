Η Πορτογαλία εξετάζει την πρόταση αγοράς αμερικανικών F-35

Θα αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο των μαχητικών F-16

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Η Πορτογαλία εξετάζει την πρόταση αγοράς αμερικανικών F-35
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  • Η Πορτογαλία εξετάζει σοβαρά την πρόταση αγοράς αμερικανικών μαχητικών F-35 για την αντικατάσταση των F-16 της.
  • Η απόφαση για την αντικατάσταση των 28 αναβαθμισμένων F-16M θα βασιστεί στα εθνικά συμφέροντα της Πορτογαλίας.
  • Η Πορτογαλία δεν έχει προκηρύξει επίσημο διαγωνισμό για την αντικατάσταση των μαχητικών της.
  • Το F-35 αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από το Eurofighter Typhoon, το Rafale και το Gripen E.
  • Η επιλογή του νέου μαχητικού θα επηρεάσει τις αμυντικές σχέσεις της Πορτογαλίας με ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς εταίρους.
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Η Πορτογαλία θα αποφασίσει εάν θα αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο των μαχητικών F-16 που διαθέτει με βάση τα εθνικά συμφέροντά της και εξετάζει σοβαρά την πρόταση αγοράς αμερικανικών F-35, μαζί με άλλες επιλογές, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ράνζελ σήμερα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στη Λισαβόνα.

Η Πορτογαλία δεν έχει προκηρύξει ακόμη επίσημο διαγωνισμό για την αντικατάσταση των 28 αναβαθμισμένων μαχητικών αεροσκαφών F-16M, αλλά ο ανταγωνισμός είναι ήδη έντονος για μια συμφωνία που θα εμβάθυνε τις αμυντικές σχέσεις της Λισαβόνας είτε με Ευρωπαίους είτε με Αμερικανούς εταίρους.

«Το πορτογαλικό κράτος θα αποφασίζει πάντα σύμφωνα με το εθνικό συμφέρον. Υπάρχει ένα σημείο που είναι επίσης σαφές: εξετάζουμε σοβαρά την πρόταση για τα F-35, όπως εξετάζουμε και άλλες», είπε ο Ράνζελ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντηση.

Το F-35 της Lockheed Martin, το οποίο θεωρείται ευρέως από τους αμυντικούς αναλυτές ως το επικρατέστερο φαβορί, αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από το Eurofighter Typhoon -το οποίο κατασκευάζεται από τις Airbus, BAE Systems (Βρετανία) και Leonardo (Ιταλία)- καθώς και από το Rafale της Dassault Aviation και το Gripen E της Saab.

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