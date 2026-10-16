Τραμπ για ενδεχόμενη χάρη στην Γκίλφοϊλ: «Δεν θέλω να το σκέφτομαι – Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα»

«Απογοητεύτηκα από όσα διάβασα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας πάντως ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε «πολύ καλή δουλειά» ως πρέσβης στην Ελλάδα και χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ικανό άνθρωπο».

Γιάννης Φιλιππάκος, Επιμέλεια

Τραμπ για ενδεχόμενη χάρη στην Γκίλφοϊλ: «Δεν θέλω να το σκέφτομαι – Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απογοητευμένος από τα δημοσιεύματα σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
  • Παρά την απογοήτευση, χαρακτήρισε την Γκίλφοϊλ «πολύ ικανό άνθρωπο» και επαίνεσε τη δουλειά της στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι ήταν εξαιρετικά δημοφιλής εκεί.
  • Ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει αν θα της χορηγούσε προεδρική χάρη σε περίπτωση νομικών προβλημάτων, λέγοντας ότι δεν θέλει να το σκέφτεται.
  • Αναγνώρισε ότι η δυνατότητα χορήγησης χάρης είναι η ισχυρότερη εξουσία ενός προέδρου, αλλά δήλωσε ότι δεν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει χάρη στον εαυτό του.
  • Ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία να μην περνούν συνεργάτες ή μέλη της οικογένειάς του από κυβερνητικές έρευνες.
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Στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξή του στο Newsmax, όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να της δώσει προεδρική χάρη, σε περίπτωση που αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα.

«Δεν θέλω να το σκέφτομαι», ήταν η πρώτη απάντηση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ συνέχισε, ωστόσο, αναφερόμενος στις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί για την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. «Απογοητεύτηκα από όσα διάβασα. Απλώς διάβασα κάποια πράγματα. Δεν έχω μιλήσει μαζί της», είπε.

Αναφέρθηκε στη μακρόχρονη γνωριμία τους, διευκρινίζοντας ότι, παρότι τη γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια, δεν είχαν ιδιαίτερα στενή σχέση. «Τη γνωρίζω όλα αυτά τα χρόνια. Τη γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ. Τη γνωρίζω εδώ και χρόνια. Όχι τόσο καλά, αλλά τη γνωρίζω», ανέφερε.

«Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα»

Παρά την απογοήτευση που εξέφρασε για όσα έχουν έρθει στο φως, ο Τραμπ μίλησε θετικά για τη θητεία της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα.

Όπως είπε, η πρώην πρέσβης είχε πολύ καλή αποδοχή στην Ελλάδα και «έκανε πολύ καλή δουλειά ως πρέσβης».

«Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα είχε γίνει εξαιρετικά δημοφιλής. Έκανε πολύ καλή δουλειά ως πρέσβης στην Ελλάδα», ανέφερε.

Στη συνέχεια τη χαρακτήρισε «πολύ ικανό άνθρωπο», επανερχόμενος ωστόσο σε όσα είχε διαβάσει στον Τύπο.

«Είμαι απογοητευμένος. Είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Και όταν διάβασα τα πράγματα που έλεγε σε μηνύματα, τα διάβασα στις εφημερίδες, εξεπλάγην. Απογοητεύτηκα», είπε.

Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε σε ποια ακριβώς μηνύματα αναφερόταν.

Τι είπε ο Τραμπ για τις προεδρικές χάρες

Το θέμα της Γκίλφοϊλ τέθηκε ενώ ο Τραμπ μιλούσε γενικότερα για την εξουσία του προέδρου να χορηγεί χάρες.

Στην ίδια συνέντευξη είπε ότι του έχουν επισημάνει πως η δυνατότητα απονομής χάρης είναι «η ισχυρότερη εξουσία που έχει ένας πρόεδρος».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στον ίδιο του τον εαυτό, δήλωσε ότι δεν το έχει εξετάσει, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν θέλει συνεργάτες ή μέλη της οικογένειάς του να περνούν από κυβερνητικές έρευνες.

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