The Atlantic: Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ παρέβη τον πιο σημαντικό κανόνα του Τραμπ

Snapshot Η Κίμπερλι Γίλφοϊ αποπέμφθηκε επειδή υπερέβη τα όρια και αποτέλεσε πηγή ντροπής για την κυβέρνηση Τραμπ, όχι λόγω διαφθοράς.

Ο Τραμπ δίνει προτεραιότητα στην πίστη παρά στα προσόντα και δεν απολύει μέλη της κυβέρνησης για ηθικά ή νομικά ζητήματα.

Άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν κατηγορηθεί για σοβαρότερες παραβάσεις, αλλά παραμένουν στις θέσεις τους.

Η διαφθορά και η αυτοσυμφέροντη συμπεριφορά στην κυβέρνηση Τραμπ θεωρούνται κυρίως ανδρική υπόθεση, με τη Γκίλφοϊλ να ξεχωρίζει ως γυναίκα που αποπέμφθηκε.

Η κυβέρνηση περιλαμβάνει άτομα που χρησιμοποιούν τη δημόσια θέση για προσωπικό πλούτο, όπως ο Τζάρετ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές εκτιμήσεις. Snapshot powered by AI

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέβη τον πιο σημαντικό κανόνα του Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Atlantic, γεγονός που οδήγησε στην αποπομπή της.

Το δημοσίευμα αναφέρει τα εξής:

Ο πρόεδρος δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη διαφθορά· τον απασχολεί η ντροπή. Αφού ενέταξε χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό μερικούς πραγματικούς επαγγελματίες στην πρώτη του κυβέρνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ περιβάλλεται πλέον σχεδόν αποκλειστικά από κόλακες και μέλη της οικογένειάς του.

Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι δίνει μεγαλύτερη σημασία στην πίστη παρά στα προσόντα, αλλά η εκπληκτική ανικανότητα και η διαφθορά πολλών από τους διορισμένους του εγείρουν ένα προφανές ερώτημα: Τι χρειάζεται για να απολυθεί κανείς από τον Λευκό Οίκο του Τραμπ; Η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα παρέχει κάποιες ενδείξεις.

Η Γκίλφοϊλ έχει κατηγορηθεί για κατάφωρη διαφθορά τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβειρα. Αρνείται αυτές τις κατηγορίες, αλλά η παραίτησή της —την οποία ζήτησε ο Λευκός Οίκος— δεν έχει να κάνει πραγματικά με διαφθορά.

Η ιδέα ότι η Γκίλφοϊλ, και μόνο η Γκίλφοϊλ, ξεπέρασε κάποιο είδος πρωτόγνωρης «κόκκινης γραμμής» διαφθοράς είναι γελοία. Αν τα ηθικά και νομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πλέον ετοιμοθάνατου κριτηρίου της «εμφάνισης ακαταλληλότητας», αποτελούσαν λόγο απόλυσης σε αυτή την κυβέρνηση, ο Τραμπ θα είχε ήδη απομακρύνει αρκετά άλλα μέλη της ομάδας του.

Αντίθετα, η Γκίλφοϊλ εκδιώχθηκε επειδή αποτελούσε πηγή ντροπής. Υπερέβη τα όρια της, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το όνομα του προέδρου και, στη συνέχεια, έριξε κακό φως στην κυβέρνηση όταν πιάστηκε. Επίσης, είναι γυναίκα, και σε αυτή την κυβέρνηση, η αυτοσυμφέροντη συμπεριφορά είναι κυρίως ανδρική υπόθεση. Πράγματι, σε σύγκριση με τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον άλλων η Γκίλφοϊλ είναι αναμφισβήτητα μια μικρή ψυχή.

Την περασμένη άνοιξη, για παράδειγμα, η Financial Times ανέφερε ότι ένας μεσίτης του Πιτ Χέγκσεθ προσπάθησε να πραγματοποιήσει μια μεγάλη επένδυση σε βιομηχανίες άμυνας λίγο πριν τον πόλεμο με το Ιράν, προκαλώντας υποψίες για εμπιστευτική διαπραγμάτευση. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έχει κατηγορηθεί ότι χρησιμοποίησε κρατικά χρήματα ως «μαύρο ταμείο» για να καταβάλει αθέμιτα μπόνους στους ευνοούμενους του εντός του Οργανισμού. Ο «Τσάρος των Συνόρων» Tom Homan καταγράφηκε σε ηχογράφηση το 2024 να δέχεται 50.000 δολάρια σε μετρητά (τυλιγμένα σε μια τσάντα τροφίμων Cava, πάντα σημάδι μιας απόλυτα νόμιμης συναλλαγής) από μυστικούς πράκτορες του FBI που παρίσταναν στελέχη επιχειρήσεων, και παρόλα αυτά παραμένει στη θέση του.

Ο Hegseth και ο Homan αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη πράξη· ο Patel και το FBI δεν έχουν δώσει κανένα σχόλιο ή εξήγηση. Και ο δημοσιογράφος Ντέξτερ Φίλκινς περιέγραψε πρόσφατα τον γαμπρό του Τραμπ και τον περιπλανώμενο υπουργό χωρίς χαρτοφυλάκιο Τζάρετ Κούσνερ ως εκπρόσωπο «ενός νέου είδους προσωπικότητας της Ουάσιγκτον, για την οποία το δημόσιο αξίωμα χρησιμεύει ως μέσο για την απόκτηση εξαιρετικού πλούτου».

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