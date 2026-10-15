Ο Κάθετος Διάδρομος ξεκίνησε πριν την Γκίλφοϊλ, δεν κινδυνεύει από αλλαγές προσώπων, λέει ο Ιγνατίου

Snapshot Ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος ξεκίνησε ως πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης πριν την άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοιλ στην Αθήνα.

Οι διαπραγματεύσεις για τον Κάθετο Διάδρομο έγιναν κυρίως από Αμερικανούς υπουργούς και Έλληνες επιχειρηματίες χωρίς την εμπλοκή της Γκίλφοιλ.

Η επιλογή της Ελλάδας ως αφετηρία του διαδρόμου ήταν αποτέλεσμα ενεργητικής προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης και αποτελεί στρατηγική απόφαση των ΗΠΑ.

Η παραίτηση της Γκίλφοιλ δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης, πολύ προτού τοποθετηθεί στην Αθήνα η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και δεν κινδυνεύει από την παραίτησή της, τόνισε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο Έλληνας ανταποκριτής στην Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου.

«Έχουν ξεκινήσει αν λέγονται διάφορα πράγματα τα οποία είναι αστεία. Η υπόθεση του Κάθετου Διαδρόμου ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ήταν στο πλαίσιο της Τραμπικής πολιτικής για την ενεργειακή κυριαρχία. Είχε αποφασίσει ο πρόεδρος Τραμπ να συνεργαστεί με ευρωπαϊκές χώρες για να τις προμηθεύσει ο ίδιος με φυσικό αέριο» σημείωσε ο έμπειρος ανταποκριτής.

Όπως τόνισε, αυτά συνέβησαν πολύ προτού έρθει στην Ελλάδα η κυρία Γκίλφοιλ. «Θυμάμαι όλες τις επαφές τις είχε κάνει αρχικά ο Στάυρος Παπασταύρου, ο οποίος συναντιόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τον υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ και με τον υπουργό Εσωτερικών, Ντάγκ Μπέργκαμ, ο οποίος και ανέλαβε όλες τις διαπραγματεύσεις» υπογράμμισε ο Ιγνατίου.

«Οι επαφές συνεχίστηκαν το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο οι δύο υπουργοί πήγαν στην Ελλάδα και συναντήθηκαν, στην πρεσβευτική κατοικία χωρίς τη Γκίλφοιλ, με 3 Έλληνες επιχειρηματίες: Τους επικεφαλής της AKTOR, της ΔΕΗ και του Ομίλου Κοπελούζου και έγινε η όποια επιλογή» συμπλήρωσε.

Ο Μιχάλης Ιγνατίου υπογράμμισε ότι ο Κάθετος Διάδρομος δεν κινδυνεύει, καθώς αποτελεί στρατηγική απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία επέλεξε να έχει αφετηρία την Ελλάδα, έπειτα από κινητοποίηση της Αθήνας, που κατάφερε να πείσει την Ουάσιγκτον να επιλέξει τη χώρα μας για τον ρόλο αυτό, αντί για άλλα κράτη που έχουν αντίστοιχες υποδομές για το LNG.