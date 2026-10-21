Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ έτοιμες για νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν αν το ζητήσει ο Τραμπ

Snapshot Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν εάν το ζητήσει ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τόνισε ότι οι προηγούμενες αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν πλήξει σοβαρά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ η Ουάσινγκτον εξετάζει τα επόμενα βήματα της απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο Χέγκσεθ συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου για συντονισμό σε στρατιωτικό επίπεδο απέναντι στο Ιράν.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση συνεχίζονται χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν οδηγήσει σε συμφωνία. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, εφόσον το ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο που θα χρειαστεί», είπε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι προηγούμενες αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης και πρόσθεσε ότι, εάν το Ιράν δεν αλλάξει στάση και ο Αμερικανός πρόεδρος αποφασίσει περαιτέρω κλιμάκωση, οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ η Ουάσινγκτον εξετάζει τα επόμενα βήματά της απέναντι στην Τεχεράνη. Ο Τραμπ έχει αφήσει επανειλημμένα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων εάν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε συμφωνία.

Είχε προηγηθεί η συνάντηση με τον Νετανιάχου

Η τοποθέτηση Χέγκσεθ έγινε μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψή του στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην αεροπορική βάση Ούβντα, στο νότιο τμήμα της χώρας. Η συνάντηση επικεντρώθηκε, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, στην κατάσταση με το Ιράν και στον συντονισμό των δύο χωρών σε στρατιωτικό επίπεδο.

Ο Χέγκσεθ επιβεβαίωσε ότι είχε συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, απέφυγε όμως να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ενώ Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ βρίσκονται σε επαφή για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση συνεχίζονται χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν οδηγήσει σε συμφωνία.

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