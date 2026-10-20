Ισραήλ: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Χέγκσεθ και συνάντηση με Νετανιάχου λίγο πριν από τις εκλογές

Η συνάντηση έγινε λίγες ημέρες μετά τη δημόσια στήριξη Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Γιάννης Φιλιππάκος

Ισραήλ: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Χέγκσεθ και συνάντηση με Νετανιάχου λίγο πριν από τις εκλογές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αμερικανός υπουργός Άυνας Πιτ Χέγκσεθ πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ισραήλ και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
  • Η επίσκεψη έγινε λίγες ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, σε μια πολιτικά ευαίσθητη περίοδο για το Ισραήλ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια στήριξη στον Νετανιάχου, καλώντας για την επανεκλογή του.
  • Οι εκλογές είναι οι πρώτες μετά την επίθεση της Χαμάς και τον πόλεμο στη Γάζα, καθώς και τις συγκρούσεις με Λίβανο και Ιράν.
  • Δημοσκοπήσεις δείχνουν κίνδυνο απώλειας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για τον Νετανιάχου, χωρίς σαφή πλειοψηφία για την αντιπολίτευση.
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Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Axios.

Το ταξίδι δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης. Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την επίσκεψη, ενώ το Πεντάγωνο και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η παρουσία του Χέγκσεθ στο Ισραήλ έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτικά περίοδο, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο πολεμικό πρωθυπουργό» και τασσόμενος υπέρ της επανεκλογής του.

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου είναι οι πρώτες που διεξάγονται στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα, αλλά και τις ευρύτερες συγκρούσεις με τον Λίβανο και το Ιράν.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου κινδυνεύει να χάσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνεται εύκολα πλειοψηφία και για την αντιπολίτευση.

Η επίσκεψη Χέγκσεθ, σε συνδυασμό με τη δημόσια παρέμβαση Τραμπ υπέρ του Νετανιάχου, προσθέτει νέο ενδιαφέρον στις αμερικανοϊσραηλινές επαφές λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες.

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