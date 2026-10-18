Τελεσίγραφο Πιτ Χέγκσεθ στο Ιράν για τα πυρηνικά

Snapshot Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα ή να αντιμετωπίσει καταστροφή από τις ΗΠΑ.

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ανεχτεί την ανάπτυξη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν απειλή για τις μελλοντικές γενιές.

Το Ιράν καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε διαπραγματεύσεις ή σε καταστροφικές συνέπειες από τις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε το Ιράνότι πρέπει να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει «καταστροφή» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας το Σάββατο σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει αυτό που χαρακτήρισε απειλή για τις επόμενες γενιές, αναφερόμενος στο Ιράν και στις πυρηνικές του φιλοδοξίες.

«Το Ιράν έχει μια επιλογή να κάνει πολύ γρήγορα: είτε πρόκειται να τα παρατήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είτε να αντιμετωπίσει το είδος της καταστροφής που μπορεί να φέρει η Αμερική», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

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