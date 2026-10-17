FT: Υπνοβατούμε προς τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο; - Ο φόβος μιας παγκόσμιας ανάφλεξης

Snapshot Οι περιφερειακές συγκρούσεις και η αμφισβήτηση της διεθνούς τάξης αυξάνουν τον κίνδυνο γενικευμένης παγκόσμιας σύγκρουσης.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για έναν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο προέρχεται από λανθασμένους υπολογισμούς ηγετών σχετικά με την αντίδραση των αντιπάλων και την αξιοπιστία των συμμαχιών.

Η αύξηση των στρατιωτικών εντάσεων σε περιοχές όπως η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και η Ταϊβάν αντανακλά την παγκόσμια ανασφάλεια και την αποδυνάμωση της παγκόσμιας ειρήνης.

Η μετατόπιση της παγκόσμιας ισορροπίας ισχύος και η ανάδειξη αυταρχικών ηγετών ενθαρρύνουν την αμφισβήτηση της διεθνούς τάξης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Η αξιοπιστία των δεσμεύσεων ασφαλείας, όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και οι αμερικανικές εγγυήσεις για την Ταϊβάν, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτροπή μιας μεγάλης παγκόσμιας σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Πόσο απέχει ο κόσμος από έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο; Καθώς οι συγκρούσεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή διασταυρώνονται και η αντιπαράθεση των μεγάλων δυνάμεων οξύνεται, οι Financial Times θέτουν το ερώτημα:

«Υπνοβατούμε προς τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;»

Σε άρθρο του, ο επικεφαλής σχολιαστής διεθνών υποθέσεων της εφημερίδας, Γκίντεον Ράχμαν, εξετάζει πώς οι περιφερειακοί πόλεμοι, οι εδαφικές διεκδικήσεις και η αβεβαιότητα για τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας μπορούν να οδηγήσουν σε γενικευμένη σύγκρουση.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, κατά τον αρθρογράφο, βρίσκεται σε έναν λανθασμένο υπολογισμό: να πιστέψει κάποιος ηγέτης ότι ο αντίπαλός του θα υποχωρήσει και να διαψευστεί.

Θα πολεμούσαν οι ΗΠΑ για τη Βαλτική ή την Ταϊβάν; Θα δοκίμαζαν η Ρωσία ή η Κίνα τα όρια των αμερικανικών δεσμεύσεων;

Ο Ράχμαν επιστρέφει στα διδάγματα του 1914 και του 1939 για να αναδείξει πώς η αμφιβολία για την αξιοπιστία των συμμαχιών μπορεί να ανοίξει τον δρόμο προς τον πόλεμο.

Αναλυτικότερα, στο άρθρο της βρετανικής εφημερίδας σημειώνεται ότι φονικές πυραυλικές επιθέσεις κλείνουν το αεροδρόμιο του Ριάντ. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σκοτώνουν περισσότερους από 100 αμάχους σε ολόκληρη τη χώρα. Η Πολωνία προειδοποιεί για τον κίνδυνο ρωσικών επιθέσεων εντός της ΕΕ που θα μπορούσαν να προκαλέσουν θανάτους. Η Κίνα ξεκινά εξαήμερη άσκηση με πραγματικά πυρά κατά μήκος των ακτών της. Όλα αυτά συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα. Συνολικά, συνθέτουν μια εντεινόμενη αίσθηση παγκόσμιας ανασφάλειας. Περιοχές και χώρες που επί δεκαετίες θεωρούσαν την ειρήνη δεδομένη, η Δυτική Ευρώπη, η Ανατολική Ασία, τα κράτη του Κόλπου, βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο ή την πραγματικότητα του πολέμου.

Ο αρθρογράφος των FT επισημαίνει ότι ήταν στην τριήμερη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, που ολοκληρώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2022, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία. Οι εκπρόσωποι των αμερικανικών και βρετανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών ήταν απολύτως κατηγορηματικοί: οι δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζονταν να προελάσουν προς το Κίεβο.

Σε ένα δείπνο σε ξενοδοχείο του Μονάχου, ο Άντριου Σίρερ, τότε επικεφαλής του Γραφείου Εθνικών Πληροφοριών της Αυστραλίας, αφηγήθηκε μια συζήτηση που μόλις είχε με τον Άντονι Μπλίνκεν. Οι δύο άνδρες εξέταζαν τα ρωσικά σχέδια εισβολής, όταν ο Σίρερ στράφηκε προς τον τότε Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών και είπε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση στον 21ο αιώνα».

Η φράση αποτύπωνε τα αντιφατικά συναισθήματα εκείνης της στιγμής. Από τη μία υπήρχε απόλυτη βεβαιότητα ότι η Ρωσία ετοιμαζόταν να εξαπολύσει γενικευμένη εισβολή. Από την άλλη, δυσπιστία ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί στη σύγχρονη Ευρώπη. Ορισμένοι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι στο Μόναχο απλώς αρνούνταν να πιστέψουν ότι επρόκειτο να συμβεί. Κρατιούνταν από την ελπίδα ότι όλα ήταν μια τεράστια μπλόφα του Πούτιν ή ότι οι πληροφορίες ήταν, κατά κάποιον τρόπο, λανθασμένες.

Αυτή η άρνηση αποδοχής ότι η ειρήνη στην Ευρώπη επρόκειτο να διαρραγεί μού θύμισε μια φράση που αποδίδεται ευρέως στον Τρότσκι: «Μπορεί να μην ενδιαφέρεσαι για τον πόλεμο, αλλά ο πόλεμος ενδιαφέρεται για εσένα».

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Πούτιν εξαπέλυσε την «ειδική στρατιωτική επιχείρησή» του. Στο διάστημα αυτό, το παγκόσμιο πολιτικό κλίμα έχει μεταμορφωθεί. Έχει γίνει πλέον συνηθισμένο οι ηγέτες να συζητούν δημοσίως το ενδεχόμενο ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου.

Στην περιβόητη τηλεοπτική αντιπαράθεσή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Φεβρουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι «παίζει με τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Ο Τραμπ πίστευε τότε, και πιθανότατα εξακολουθεί να πιστεύει, ότι η δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία κινδυνεύει να παρασύρει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Και ο Ζελένσκι έχει υποστηρίξει επανειλημμένως ότι ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος μιας παγκόσμιας σύγκρουσης. Για τον Ουκρανό ηγέτη, όμως, ο πραγματικός κίνδυνος προκύπτει από την αποτυχία αναχαίτισης της ρωσικής επιθετικότητας. Όπως έχει δηλώσει, «ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει αν θέλουμε να σταματήσουμε τον Πούτιν ή αν θέλουμε να σηματοδοτήσουμε την έναρξη ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου».

Θα περίμενε κανείς από έναν ηγέτη εν καιρώ πολέμου, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να εξασφαλίσει υποστήριξη για τη χώρα του, να παρουσιάζει με δραματικούς όρους το διακύβευμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, και οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά τη ρωσική απειλή.

Τις ημέρες που ακολούθησαν τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια Zeitenwende, μια ιστορική καμπή, που θα οδηγούσε τη Γερμανία να διαθέσει δισεκατομμύρια στον επανεξοπλισμό της. Το 2025, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες:

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας… Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για έναν πόλεμο της κλίμακας που βίωσαν οι παππούδες ή οι προπαππούδες μας».

Ο φόβος ότι προετοιμάζεται μια παγκόσμια σύγκρουση εκτείνεται πολύ πέρα από την Ευρώπη. Ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποιεί συστηματικά για τον κίνδυνο οι ΗΠΑ και η Κίνα να πέσουν στην «παγίδα του Θουκυδίδη». Ο Κινέζος ηγέτης παραπέμπει στη θεωρία του καθηγητή του Χάρβαρντ Γκράχαμ Άλισον, σύμφωνα με την οποία, διαχρονικά, η κυρίαρχη παγκόσμια δύναμη τείνει να καταλήγει σε πόλεμο με την ανερχόμενη.

Ωστόσο, οι ίδιες οι πολιτικές του Σι συμβάλλουν στις εντάσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων για τις οποίες προειδοποιεί. Υπό την ηγεσία του, η Κίνα έχει διαθέσει τεράστια ποσά στις ένοπλες δυνάμεις της. Διαθέτει πλέον μεγαλύτερο πολεμικό ναυτικό από τις ΗΠΑ. Το Πεκίνο αυξάνει επίσης σταθερά τη στρατιωτική και πολιτική πίεση στην Ταϊβάν, την οποία έχει δεσμευθεί να καταλάβει, εάν χρειαστεί, διά της βίας. Ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε τέσσερις φορές ότι η Αμερική θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής εισβολής.

Παρότι οι ηγέτες έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν με ευκολία τη φράση «τρίτος παγκόσμιος πόλεμος», σπάνια σταματούν για να ορίσουν τι σημαίνει. Σε γενικές γραμμές, πάντως, ένας παγκόσμιος πόλεμος θα είχε δύο βασικά χαρακτηριστικά.

Πρώτον, οι ισχυρότερες χώρες του κόσμου θα έπρεπε να βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση μεταξύ τους, όπως συνέβη στον Α΄ και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεύτερον, η σύγκρουση θα έπρεπε να εκτείνεται σε περισσότερες ηπείρους.

Μέχρι στιγμής, κανένα από αυτά τα δύο όρια δεν έχει ξεπεραστεί. Το ενδεχόμενο, ωστόσο, υπήρχε πάντοτε. Ο ρωσικός υβριδικός πόλεμος κατά των ευρωπαϊκών χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, με δολιοφθορές, εμπρησμούς και δολοφονίες, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ακούσιας κλιμάκωσης. Όπως δήλωσε πέρυσι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς:

«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν βρισκόμαστε πλέον ούτε σε ειρήνη».

Θα μπορούσε, όμως, ο ρωσοουκρανικός πόλεμος να μετατραπεί σε πραγματικά παγκόσμια σύγκρουση; Στα μάτια ορισμένων από τους εμπλεκομένους, αυτό έχει ήδη συμβεί. Όταν βορειοκορεατικά στρατεύματα έφθασαν στο μέτωπο για να υποστηρίξουν τους Ρώσους στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την εξέλιξη «πρώτο βήμα προς έναν παγκόσμιο πόλεμο».

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει επίσης διασταυρωθεί με την ουκρανική σύγκρουση. Πιστεύεται ευρέως ότι οι Ιρανοί έχουν λάβει ρωσική βοήθεια για τη στοχοποίηση αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει προσφέρει στα κράτη του Κόλπου την τεχνογνωσία της στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Δυτικοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανησυχούν ολοένα περισσότερο για τους στενούς δεσμούς ενός «άξονα αντιπάλων», με πυρήνα τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Η λέξη «άξονας» προκαλεί επιφυλάξεις σε ορισμένους αναλυτές. Παρ’ όλα αυτά, οι δεσμοί είναι σαφείς και διακηρύσσονται ανοιχτά.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν συνθήκη αμοιβαίας άμυνας στην Πιονγκγιάνγκ το 2024. Λίγο πριν από την εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, ο Πούτιν επισκέφθηκε την Κίνα και οι δύο χώρες ανακοίνωσαν μια «εταιρική σχέση χωρίς όρια». Η κινεζική οικονομική και τεχνική βοήθεια υπήρξε κρίσιμη, επιτρέποντας στη Ρωσία να αντεπεξέλθει στις δυτικές κυρώσεις και να συνεχίσει τον πόλεμο.

Οι τέσσερις χώρες ενώνονται από τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στη διεθνή τάξη ασφαλείας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Η Ρωσία αντιτίθεται στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και θέλει να περιορίσει την παρουσία της Συμμαχίας. Το Ιράν έχει επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η Βόρεια Κορέα απειλεί τη Νότια Κορέα, η οποία βασίζεται στην αμερικανική προστασία. Η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν και το μεγαλύτερο μέρος της Νότιας Σινικής Θάλασσας ως έδαφός της και δείχνει αποφασισμένη να εκτοπίσει τις ΗΠΑ από τη θέση της κυρίαρχης δύναμης στον Ειρηνικό.

Ο Μαρκ Ρούτε έχει αναφερθεί επανειλημμένως στο ενδεχόμενο η Κίνα και η Ρωσία να εξαπολύσουν ταυτόχρονα συντονισμένες στρατιωτικές επιθέσεις στην Ασία και στην Ευρώπη.

Οι ζοφερές προειδοποιήσεις διατυπώνονται με φόντο τη σταθερή αύξηση των πολεμικών συγκρούσεων και των θανάτων στα πεδία των μαχών παγκοσμίως. Ο ρωσοουκρανικός πόλεμος διαρκεί πλέον περισσότερο από τον πόλεμο της ΕΣΣΔ κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, οι ρωσικές απώλειες από την έναρξη της εισβολής ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες. Οι ουκρανικές απώλειες δημοσιοποιούνται λιγότερο, αλλά υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες.

Εκτιμάται ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο 70.000 Παλαιστινίων και 2.000 Ισραηλινών, πέραν των 1.200 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο αριθμός των νεκρών στους σημερινούς πολέμους στον Κόλπο είναι μικρότερος από εκείνον προηγούμενων συγκρούσεων, όπως ο πόλεμος στο Ιράκ. Οι μάχες, όμως, έχουν απειλήσει την ειρήνη και την ασφάλεια κρατών που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχετικά ασφαλή καταφύγια στη Μέση Ανατολή, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι πόλεμοι στο Ιράν και στην Ουκρανία κυριαρχούν στη διεθνή ειδησεογραφία. Ωστόσο, η Διεθνής Ομάδα Κρίσεων κατέγραψε πρόσφατα 65 συνεχιζόμενες συγκρούσεις στον κόσμο, τον υψηλότερο αριθμό από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η σύγκρουση στο Σουδάν, την οποία τροφοδοτούν εξωτερικές δυνάμεις, είναι ιδιαίτερα αιματηρή, με σφαγές αμάχων και περισσότερους από 14 εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Τι προκαλεί, λοιπόν, αυτή την έξαρση συγκρούσεων και αιματοχυσίας;

Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η μετατόπιση της παγκόσμιας ισορροπίας ισχύος, η οποία ενθαρρύνει αναθεωρητικές δυνάμεις να αμφισβητήσουν την παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Το 1989, τη χρονιά που έπεσε το Τείχος του Βερολίνου, οι χώρες της G7, ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Καναδάς και Ιαπωνία, αντιπροσώπευαν περίπου τα δύο τρίτα της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής και ανάλογο ποσοστό των διεθνών στρατιωτικών δαπανών. Μέχρι το 2022, το μερίδιό τους είχε περιοριστεί περίπου στο 43% του παγκόσμιου ΑΕΠ και στο ήμισυ των στρατιωτικών δαπανών.

Η σχετική υποχώρηση της ισχύος της δυτικής συμμαχίας άνοιξε χώρο στις αναθεωρητικές δυνάμεις που δυσαρεστούνται με τη σημερινή διεθνή τάξη. Το ίδιο συνέβη με την ενίσχυση του αντιπολεμικού κλίματος στις ΗΠΑ, λόγω της απογοήτευσης από την έκβαση των πολέμων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Διαδοχικοί Αμερικανοί πρόεδροι, ο Ομπάμα, ο Τραμπ στην πρώτη θητεία του και ο Μπάιντεν, υποσχέθηκαν να φέρουν την ειρήνη και να τερματίσουν τους ατέρμονους πολέμους.

Αυτή η μεταβολή στη διεθνή ισορροπία ισχύος ενθάρρυνε τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα να αναλάβουν μεγαλύτερα ρίσκα. Η γενικευμένη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν προέκυψε από το πουθενά. Είχαν προηγηθεί η ρωσική στρατιωτική επίθεση στη Γεωργία το 2008, η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και η στρατιωτική επέμβαση στη Συρία το 2015. Η Κίνα, meanwhile, κατασκεύασε στρατιωτικές βάσεις σε τεχνητά νησιά που δημιούργησε στη Νότια Σινική Θάλασσα και εκτόπισε τις Φιλιππίνες από τον ύφαλο Σκάρμπορο, ο οποίος βρίσκεται πολύ πιο κοντά στις φιλιππινέζικες ακτές παρά στην Κίνα.

Η ανάδειξη μιας νέας γενιάς αυταρχικών ηγετών συνέβαλε σε αυτό το κλίμα διεθνούς ανασφάλειας. Ηγέτες όπως ο Πούτιν, ο Σι, ο Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι εθνικιστές και αυτοπροβάλλονται ως προσωπικότητες με ιστορική αποστολή. Όταν ρωτήθηκε από ποιον λάμβανε συμβουλές ο Πούτιν πριν από την εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ φέρεται να απάντησε: «Από τον Ιβάν τον Τρομερό, τον Μεγάλο Πέτρο και τη Μεγάλη Αικατερίνη».

Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, όλοι αυτοί οι ηγέτες έχουν υιοθετήσει την ιδέα ενός κόσμου στον οποίο «το δίκαιο το ορίζει ο ισχυρός», γυρίζοντας την πλάτη στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Τραμπ, συνόψισε ανατριχιαστικά αυτή την αντίληψη σε συνέντευξή του: «Μπορείτε να μιλάτε όσο θέλετε για διεθνείς αβρότητες και όλα τα υπόλοιπα. Ζούμε όμως σε έναν κόσμο, στον πραγματικό κόσμο… που κυβερνάται από την ισχύ, από τη βία, από τη δύναμη».

Ίσως ο σημαντικότερος διεθνής κανόνας, ή «αβρότητα», για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Μίλερ, είναι η απαγόρευση της βίαιης προσάρτησης εδάφους άλλου κράτους μέσω εισβολής. Γύρω από αυτή την αρχή συσπειρώθηκε η δυτική συμμαχία μετά την εισβολή του Σαντάμ Χουσεΐν στο Κουβέιτ το 1990 και ξανά μετά την επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, η δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ έχει υιοθετήσει και η ίδια την ιδέα της εδαφικής επέκτασης των ΗΠΑ, ακόμη και εις βάρος συμμάχων τους. Στις αρχές της δεύτερης θητείας του, ο Αμερικανός πρόεδρος διεκδίκησε τη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας. Οι Δανοί πήραν την απειλή τόσο σοβαρά, ώστε να ναρκοθετήσουν τους βασικούς διαδρόμους προσγείωσης στο νησί, ως μέτρο προστασίας από πιθανή αμερικανική εισβολή.

Ορισμένοι μπορεί να αντιμετωπίζουν τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι θέλει να καταστήσει τον Καναδά 51η πολιτεία των ΗΠΑ ως απλή πρόκληση. Η καναδική κυβέρνηση και οι πολίτες της, όμως, αναπροσάρμοσαν την εξωτερική και οικονομική πολιτική της χώρας τους ως απάντηση και άφησαν να γίνει γνωστό ότι έχουν καταρτίσει σχέδια για πόλεμο με τις ΗΠΑ, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Η υιοθέτηση της ιδέας των εδαφικών προσαρτήσεων από τις μεγάλες δυνάμεις, μαζί με την ενθουσιώδη αποδοχή της λογικής του «δικαίου του ισχυρού», αυξάνει σαφώς τον κίνδυνο διεθνών συγκρούσεων.

Πίσω από ορισμένες διακηρύξεις του Τραμπ, όπως και από τις εδαφικές επιδιώξεις του Πούτιν και του Σι, υπάρχει ωστόσο μια θεωρία για τη διατήρηση της ειρήνης: ότι οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να μπορούν να κυριαρχούν σε μια «σφαίρα επιρροής» στην άμεση γειτονιά τους. Οι μικρότεροι γείτονές τους, όπως η Ουκρανία, η Ταϊβάν, ο Καναδάς ή η Κούβα, οφείλουν να αποδεχθούν την κυριαρχία του περιφερειακού ηγεμόνα. Και εφόσον όλες οι μεγάλες δυνάμεις σέβονται η μία τη σφαίρα επιρροής της άλλης, μπορεί να διατηρηθεί η παγκόσμια ειρήνη.

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η ωμή πολιτική ισχύος, και όχι κάποια φαντασιακή τάξη βασισμένη σε κανόνες, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την παγκόσμια ειρήνη. Η ιδέα μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται πειστική, αλλά δεν αντέχει σε προσεκτική εξέταση. Αγνοεί τις απόψεις και τα συμφέροντα των γειτονικών χωρών.

Πρέπει ο Καναδάς να υποταχθεί αδιαμαρτύρητα στη βούληση του Τραμπ; Είναι αναπόφευκτο και δίκαιο η δημοκρατική Ταϊβάν να υποταχθεί απλώς στο μονοκομματικό κράτος της Κίνας; Όπως διαπίστωσε η Ρωσία στην Ουκρανία, οι μικρότερες χώρες έχουν δικαιώματα, δυνατότητα αυτόνομης δράσης και μπορούν να αντισταθούν.

Ακόμη και αν ληφθούν υπόψη μόνο τα συμφέροντα των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων, ένας κόσμος μοιρασμένος σε σφαίρες επιρροής δεν μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη. Οι ΗΠΑ είναι απίθανο να αποδεχθούν την απορρόφηση της Ταϊβάν από την Κίνα όσο οι Ταϊβανέζοι παράγουν το 90% των πιο προηγμένων ημιαγωγών στον κόσμο. Η ΕΕ δεν θα αποδεχθεί ποτέ την επιστροφή κρατών-μελών της, όπως η Πολωνία ή η Ρουμανία, στην τροχιά της Μόσχας.

Εάν το όραμα Τραμπ και Πούτιν για μια διεθνή τάξη βασισμένη σε σφαίρες επιρροής δεν λειτουργεί, χρειάζονται άλλοι τρόποι για τη διατήρηση της ειρήνης. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και την ίδρυση του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στηρίζονται στη στρατιωτική αποτροπή. Η λογική είναι ότι κάθε χώρα που μπαίνει στον πειρασμό να επεκτείνει την επικράτειά της με στρατιωτική επίθεση πρέπει να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει μια ενωμένη και δυναμική αντίδραση.

Σε γενικές γραμμές, η αποτροπή, με θεμέλιο τον φόβο ενός πυρηνικού πολέμου, λειτούργησε. Η άμεση σύγκρουση ΗΠΑ και ΕΣΣΔ αποφεύχθηκε σε όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, παρά τις στιγμές που οι δύο πλευρές έφθασαν πολύ κοντά, κυρίως στην κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962.

Ο Τραμπ, όμως, έλκεται σαφώς από την ιδέα να αποσυρθούν οι ΗΠΑ από τις δεσμεύσεις ασφαλείας προς τους συμμάχους τους, τους οποίους κατά καιρούς έχει καταγγείλει ως τζαμπατζήδες και δειλούς.

Εάν έφθανε η κρίσιμη στιγμή, θα πολεμούσε η Αμερική του Τραμπ για να υπερασπιστεί τις χώρες της Βαλτικής; Την Πολωνία; Την Ιαπωνία ή τη Βρετανία; Κανείς δεν μπορεί πλέον να είναι βέβαιος για την απάντηση.

Η Ιστορία υποδεικνύει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου μπορεί να βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την αβεβαιότητα. Οι τελικές κρίσεις που οδήγησαν στον Α΄ και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνδέθηκαν με συστήματα συμμαχιών και δεσμεύσεις ασφαλείας που είχαν χάσει την αξιοπιστία τους.

Το 1914, η Βρετανία είχε εγγυηθεί την ουδετερότητα του Βελγίου, αλλά η γερμανική κυβέρνηση πίστευε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έμπαινε σε πόλεμο για ένα «κουρελόχαρτο» που είχε υπογραφεί το 1839. Ήταν λανθασμένος υπολογισμός.

Το 1939, η Βρετανία και η Γαλλία παρείχαν εγγύηση ασφαλείας στην Πολωνία, επιχειρώντας να αποτρέψουν τους ναζί. Όμως οι προηγούμενες επαφές του Χίτλερ με Βρετανούς και Γάλλους ηγέτες τον είχαν πείσει ότι θα υποχωρούσαν ξανά. Έκανε λάθος.

Σήμερα, ο Σι πρέπει να υπολογίσει εάν ο αμερικανικός νόμος για τις σχέσεις με την Ταϊβάν, ο οποίος δεσμεύει τις ΗΠΑ να αντιτίθενται στη χρήση βίας κατά του νησιού, εξακολουθεί να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα. Ο Πούτιν πρέπει να κάνει έναν ανάλογο υπολογισμό για το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο δεσμεύει και τα 32 μέλη της Συμμαχίας να υπερασπίζονται το ένα το άλλο. Παραμένει μια απαραβίαστη δέσμευση ή είναι απλώς ακόμη ένα «κουρελόχαρτο»;

Από τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορεί να εξαρτηθεί η παγκόσμια ειρήνη.

Ο Γκίντεον Ράχμαν είναι επικεφαλής σχολιαστής διεθνών υποθέσεων των Financial Times. Το νέο του βιβλίο «War is Interested in You» κυκλοφορεί στις 22 Οκτωβρίου από τις εκδόσεις Bodley Head.

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