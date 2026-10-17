Oυκρανία: Υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων η πόλη Ντομπροπίλια

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Κίεβο

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Oυκρανία: Υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων η πόλη Ντομπροπίλια
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ ανέφερε χθες Παρασκευή ότι τα στρατεύματα της Μόσχας έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την πόλη Ντομπροπίλια στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Κίεβο.

Η Ντομπροπίλια, στα νοτιοδυτικά των στρατηγικής σημασίας πόλεων Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, βρισκόταν αντιμέτωπη εδώ και καιρό με σφοδρές ρωσικές επιθέσεις.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε την Παρασκευή ότι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούσαν να προωθηθούν κοντά στην Ντομπροπίλια. Τις προηγούμενες ημέρες, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει πως τα ρωσικά στρατεύματα υφίστανται απώλειες στα περίχωρα Ο Μπελαούσοφ δήλωσε επίσης ότι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο κοινότητες στην ανατολική Ουκρανία: το Ολεξίεβο-Ντρούζκιβκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ και το Βελικομιχαΐλιβκα στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ.

Η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιφέρεια Ντονέτσκ και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας συνεχίζεται, παρότι ο ρυθμός της έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες.

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