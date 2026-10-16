Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και καταδίκασε την αμερικανική προπαγάνδα εναντίον της χώρας του.
  • Ο Πεζεσκιάν εξέφρασε τη βούληση για διάλογο και αρνήθηκε να υποκύψει σε αμερικανικό καταναγκασμό, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αδικαιολόγητες και απάνθρωπες.
  • Στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας Ιρακλί Κομπαχίτζε, ο Ιρανός πρόεδρος ζήτησε την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών με σαφές χρονοδιάγραμμα.
  • Η Γεωργία έχει αναστείλει τις αεροπορικές συνδέσεις με το Ιράν λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ ο πρωθυπουργός της δήλωσε αντίθεση σε ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις γειτονικών χωρών.
  • Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γεωργίας συμμορφώθηκε με τις αμερικανικές κυρώσεις, αν και το Τμπιλίσι δεν επιβάλλει δικές του διμερείς κυρώσεις κατά του Ιράν.
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Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διέψευσε σήμερα ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, εκφράζοντας παράλληλα τη βούλησή του να κάνει διάλογο και καταδικάζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις, κατά τη διάρκεια συνομιλιών που είχε με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας.

Με την ευκαιρία της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας Ιρακλί Κομπαχίτζε, ο Πεζεσκιάν ζήτησε επίσης την οικοδόμηση στενών δεσμών με τη Γεωργία, λίγες εβδομάδες μετά την αναστολή από το Τμπιλίσι των αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών, έπειτα από τις αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν ιρανικές αεροπορικές εταιρίες.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα στο Γερεβάν, την πρωτεύουσα της Αρμενίας.

"Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και θεωρούμε ότι είναι δόλια η κακόβουλη προπαγάνδα εναντίον της χώρας μας", δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

"Ήμασταν πάντα ανοιχτοί στον διάλογο. Πιστεύουν ότι μπορούν να μας αναγκάσουν να συνθηκολογήσουμε, αλλά εμείς δεν θα υποκύψουμε στον καταναγκασμό", πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης "αδικαιολόγητες και απάνθρωπες".

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Κομπαχίτζε, ο Πεζεσκιάν ζήτησε επίσης να καταρτιστεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τεχεράνης και Τμπιλίσι, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Κομπαχίτζε, σύμφωνα με το Tasnim, δήλωσε ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των γειτονικών χωρών. Ωστόσο, το γραφείο του δεν εξέδωσε ανακοίνωση με ανάλογες δηλώσεις.

Τον Σεπτέμβριο, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γεωργίας είχε δηλώσει ότι θα συμμορφωθεί με το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ ο Κομπαχίτζε επέμεινε στο γεγονός ότι το Τμπιλίσι δεν επιβάλλει δικές του διμερείς κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

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