Πούτιν σε Πεζεσκιάν: Η Ρωσία έτοιμη να βοηθήσει για τον τερματισμό του πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να κάνει «ό,τι μπορεί» για να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πούτιν σε Πεζεσκιάν: Η Ρωσία έτοιμη να βοηθήσει για τον τερματισμό του πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βλαντίμιρούτιν δήλωσε η Ρωσία έτοιμη ναάλει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.
  • Ο Πούτιν επανέλαβε τη θέση της Μόσχας και την πρόθεση για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.
  • Ο Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε τις προσπάθειες της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, παρά το γεγονός ότι το Ιράν δεν ευθύνεται για την έναρξή της.
  • Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη συνάντηση Πούτιν-Πεζεσκιάν στο Τουρκμενιστάν, σε μια περίοδο που οι διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό των εχθροπραξιών συνεχίζονται χωρίς συμφωνία.
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Την ετοιμότητα της Ρωσίας να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του με τον Μασούντ Πεζεσκιάν στο Τουρκμενιστάν.

Οι δύο πρόεδροι συναντήθηκαν στο περιθώριο διεθνούς συνάντησης, με τον Πούτιν να επαναλαμβάνει τη θέση της Μόσχας και να δηλώνει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση.

«Γνωρίζετε τη θέση μας. Από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε να επιλύσετε αυτή την κατάσταση», είπε στον Ιρανό πρόεδρο.

Ο Πούτιν υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη καταβάλλει ουσιαστικές προσπάθειες για να σταματήσει η σύγκρουση.

«Γνωρίζουμε ότι το Ιράν κάνει πραγματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία ξέσπασε χωρίς δική του υπαιτιότητα», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές επαφές γύρω από τον πόλεμο παραμένουν σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαμορφωθεί συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

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