Πούτιν για Ιράν: Κάνει «ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης» με τις ΗΠΑ

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει στη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Πούτιν για Ιράν: Κάνει «ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης» με τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβάλει στη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις προσπάθειες του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης ως ειλικρινείς.
  • Η σύγκρουση ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν.
  • Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας, των μεταφορών και του εμπορίου.
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Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα με τον ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν στο Τουρκμενιστάν, ενόψει μιας περιφερειακής συνόδου κορυφής, και τον διαβεβαίωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδουν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου να συμβάλουμε στη διευθέτηση αυτής της κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας πως το Ιράν καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης», η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA αναφέρει πως Πούτιν και Πεζεσκιάν συζήτησαν επίσης για διμερή θέματα, εστιάζοντας κυρίως στην ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, η γεωργία, οι μεταφορές και το εμπόριο.

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