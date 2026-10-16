Τραμπ: «Δεν θα χρησιμοποιούσα πυρηνικά κατά του Ιράν» – Τι είπε για χερσαίες δυνάμεις

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε τη χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν και την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη χώρα.

Το Πεντάγωνο εξετάζει τη χρήση της μη πυρηνικής βόμβας MOAB σε πιθανά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, χωρίς όμως να έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Υπάρχουν αμφιβολίες στο εσωτερικό του αμερικανικού στρατού για την αποτελεσματικότητα της MOAB σε βαθιά υπόγεια καταφύγια του Ιράν.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συζητήσεις με Ρωσία και Κίνα για τον πυρηνικό αφοπλισμό, μετά τη λήξη της συμφωνίας New START.

Ο Τραμπ ξεχωρίζει τα πυρηνικά όπλα, που αποκλείει, από τις συμβατικές στρατιωτικές επιλογές που παραμένουν στο τραπέζι για το Ιράν. Snapshot powered by AI

Τη χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν απέκλεισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε επίσης αρνητικός στο ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη χώρα.

Σε συνέντευξή του στο Newsmax, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε και για τις πληροφορίες ότι το Πεντάγωνο έχει συμπεριλάβει σε πιθανά σχέδια νέων πληγμάτων τη GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, γνωστή ως MOAB ή «Mother of All Bombs» (σ.σ. «Μητέρα όλων των βομβών»).

Ο Τραμπ δεν διέψευσε το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. «Η “Μητέρα όλων των βομβών δεν είναι πυρηνική. Δεν είναι καθόλου πυρηνική. Αλλά είναι μία πολύ μεγάλη βόμβα», ανέφερε.

Αμέσως μετά ξεκαθάρισε τη θέση του για τα πυρηνικά, λέγοντας ότι δεν θα προχωρούσε σε μια τέτοια επιλογή απέναντι στην Τεχεράνη. «Δεν θα χρησιμοποιούσα πυρηνικά. Δεν χρειάζεται», είπε.

Η τοποθέτησή του δεν αποτελεί επιβεβαίωση ότι έχει ληφθεί απόφαση για χρήση της MOAB. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι, όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο όπλο, δεν απέρριψε το σχετικό σενάριο.

Στα σχέδια του Πενταγώνου η MOAB

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που γνωρίζουν τον στρατιωτικό σχεδιασμό, το Πεντάγωνο έχει επεξεργαστεί νέα πακέτα πιθανών πληγμάτων κατά του Ιράν, στα οποία περιλαμβάνεται και η χρήση της MOAB, εφόσον ο Τραμπ αποφασίσει επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Μεταξύ των πιθανών στόχων εξετάζονται ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν, ωστόσο, εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο το συγκεκριμένο όπλο είναι κατάλληλο για βαθιά υπόγειους στόχους.

Η MOAB ζυγίζει περίπου 21.600 λίβρες, σχεδόν 9,8 τόνους, και είναι η ισχυρότερη μη πυρηνική βόμβα του αμερικανικού οπλοστασίου. Είναι σχεδιασμένη κυρίως για πολύ ισχυρό ωστικό κύμα σε μεγάλη επιφάνεια και όχι για βαθιά διείσδυση σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Οι ΗΠΑ την έχουν χρησιμοποιήσει σε πολεμική επιχείρηση μόνο μία φορά, το 2017 στο Αφγανιστάν, εναντίον συγκροτήματος σηράγγων του ISIS.

Αμφιβολίες ακόμη και στο εσωτερικό του αμερικανικού στρατού

Το γεγονός ότι η MOAB περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό δεν σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί η χρήση της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ουάσιγκτον, στο εσωτερικό του αμερικανικού στρατού υπάρχει συζήτηση για το κατά πόσο θα μπορούσε πράγματι να επιτύχει τους στόχους που εξετάζονται στο Ιράν.

Το όπλο προκαλεί τεράστια καταστροφή στην επιφάνεια, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί ως «bunker buster» για να διαπερνά μεγάλο βάθος βράχου ή οπλισμένου σκυροδέματος. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για τη χρησιμότητά του απέναντι σε ορισμένες από τις βαθιά οχυρωμένες ιρανικές εγκαταστάσεις.

Αμερικανικές πηγές ανέφεραν ακόμη ότι μία πιθανή χρήση της θα μπορούσε να έχει ισχυρό ψυχολογικό και συμβολικό αποτέλεσμα, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα άλλαζε ουσιαστικά τα δεδομένα στο πεδίο.

«Δεν βλέπω χερσαία στρατεύματα»

Ο Τραμπ εμφανίστηκε παράλληλα αρνητικός και στο ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

Η τοποθέτηση έχει σημασία καθώς τους προηγούμενους μήνες ο ίδιος δεν είχε αποκλείσει κατηγορηματικά περιορισμένες επιχειρήσεις επί του ιρανικού εδάφους.

Στη συνέντευξή του στο Newsmax, πάντως, δήλωσε ότι δεν βλέπει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Συζητήσεις με Ρωσία και Κίνα για τα πυρηνικά

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ευρύτερο ζήτημα των πυρηνικών οπλοστασίων, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Ρωσία και την Κίνα για τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Ανέφερε ότι έχει συζητήσει το θέμα και με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενώ εκτίμησε ότι η Κίνα μπορεί μέσα στα επόμενα χρόνια να πλησιάσει τις ΗΠΑ και τη Ρωσία σε πυρηνικές δυνατότητες.

Οι συζητήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τη λήξη της New START, της τελευταίας μεγάλης συμφωνίας που περιόριζε τα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια ΗΠΑ και Ρωσίας.

Σε ό,τι αφορά το Ιράν, πάντως, ο Τραμπ έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στα πυρηνικά όπλα, τα οποία απέκλεισε, και στις συμβατικές στρατιωτικές επιλογές που εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι.

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