Ιρανός ΥΠΕΞ: «Ναι» στη διπλωματία αλλά είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας

Snapshot Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν προτιμά τη διπλωματία αλλά είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος δεν δείχνει διάθεση για συμφωνία και δεν αναμένεται πρόοδος σύντομα.

Προειδοποίησε να μην εμπλακεί η Αίγυπτος ή άλλες χώρες στον πόλεμο στην Υεμένη μεταξύ Χούθι και κυβερνητικών δυνάμεων.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι η ξένη παρέμβαση θα δυσκολέψει την επίλυση της σύγκρουσης στην Υεμένη.

Η Αίγυπτος αναμένεται να ψηφίσει για στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία, μετά από αίτημα του προέδρου Αλ Σίσι, αλλά η ψηφοφορία αναβλήθηκε. Snapshot powered by AI

Το Ιράν είναι ⁠προσηλωμένο ⁠για διπλωματία, αλλά θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί ⁠σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στους Financial Times.

«Ενώ το Ιράν είναι σταθερά προσηλωμένο στην αναζήτηση μιας αξιοπρεπούς ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση, είμαστε επίσης πλήρως προετοιμασμένοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», τόνισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει δείξει καμία προθυμία να καταλήξει σε συμφωνία και ότι δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι να αναμένεται πρόοδος αυτή τη στιγμή. Επιπλέον προειδοποίησε να μην υπάρξει καμία ανάμιξη της Αιγύπτου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας στον πόλεμο στην Υεμένη μεταξύ των φιλοϊρανών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

«Η Αίγυπτος έχει αρκετή εμπειρία ώστε να αποφύγει να εμπλακεί σε μια τόσο περίπλοκη σύρραξη» είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση του Ιράκ Al-Iraqiya.

Κατόπιν αιτήματος του Αιγύπτιου προέδρου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, το κοινοβούλιο της χώρας πρόκειται να ψηφίσει για να εγκρίνει τη στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία απέναντι στους Χούθι. Η ψηφοφορία έχει πάρει αναβολή για την επόμενη εβδομάδα. «Πιστεύουμε ότι κάθε ξένη παρουσία ή παρέμβαση απλώς θα καταστήσει δυσκολότερη την επίλυση του προβλήματος αυτού», πρόσθεσε ο Αραγτσί.