Σαουδική Αραβία: Δύο οι νεκροί από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Νταμάμ - Οκτώ τραυματίες

Snapshot Δύο άνθρωποι, ένας Σαουδάραβας και ένας Ινδός, σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από την επίθεση στο αεροδρόμιο King Fahd στο Νταμάμ.

Οι τραυματίες έχουν τραύματα που κυμαίνονται από ελαφρά έως σοβαρά.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον δράστη της επίθεσης, αν και οι αντάρτες Χούθι έχουν προειδοποιήσει για επιθέσεις στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.

Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί και η εναέρια κυκλοφορία έχει επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα.

Οι συγκρούσεις μεταξύ του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία και των Χούθι έχουν ενταθεί, δημιουργώντας νέο μέτωπο στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Snapshot powered by AI

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Fahd, στο Νταμάμ της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας, που αποτελεί πετρελαϊκό κόμβο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

Οι νεκροί είναι ένας Σαουδάραβας πολίτης και ένας Ινδός υπήκοος, ανέφερε η υπηρεσία. Οι τραυματίες φέρουν από ελαφρά έως σοβαρά τραύματα.

Οι τοπικές αρχές δεν ανέφεραν ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, αν και οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι προειδοποίησαν αυτόν τον μήνα τις αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς εντείνουν τις επιθέσεις τους στη χώρα.

«Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει επανέλθει και η εναέρια κυκλοφορία επέστρεψε σε κανονικά επίπεδα», ανέφερε η Πολιτική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας σε ανακοίνωσή της.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και τους Χούθι εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί άλλο ένα μέτωπο στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι Χούθι έχουν θέσει επανειλημμένα στο στόχαστρο αεροδρόμια στη Σαουδική Αραβία, περιλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, καθώς και τον κρατικό πετρελαϊκό κολοσσό Saudi Aramco.

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