Σαουδική Αραβία: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο του Νταμάμ

Snapshot Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Fahd στο Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε υλικές ζημιές από την επίθεση, αλλά η έκτασή τους αξιολογείται ακόμα.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης της επίθεσης ούτε για τους δράστες.

Το αεροδρόμιο King Fahd είχε προηγουμένως δεχθεί επιθέσεις, με τους Χούθι να έχουν αναλάβει ευθύνη σε παλαιότερα χτυπήματα.

Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παραμένει εύθραυστη, με ενισχυμένα μέτρα προστασίας σε αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές. Snapshot powered by AI

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Fahd, στο Νταμάμ της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ, η αρμόδια αρχή ανέφερε ότι από την επίθεση προκλήθηκαν και υλικές ζημιές, η έκταση των οποίων βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επίθεση, ούτε έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Το αεροδρόμιο King Fahd είχε βρεθεί στο στόχαστρο και νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Χούθι της Υεμένης έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον αεροδρομίων και άλλων υποδομών στη Σαουδική Αραβία. Σε προηγούμενες επιθέσεις, οι Χούθι είχαν αναλάβει την ευθύνη για χτυπήματα τόσο στο Νταμάμ όσο και στο Ριάντ.

Η νέα επίθεση σημειώνεται ενώ η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με τις σαουδαραβικές αρχές να έχουν ενισχύσει τα μέτρα προστασίας σε αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές.

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