Σαουδική Αραβία: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο του Νταμάμ

Νέα επίθεση σε κρίσιμη αεροπορική υποδομή της χώρας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σαουδική Αραβία: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο του Νταμάμ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Fahd στο Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας.
  • Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε υλικές ζημιές από την επίθεση, αλλά η έκτασή τους αξιολογείται ακόμα.
  • Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης της επίθεσης ούτε για τους δράστες.
  • Το αεροδρόμιο King Fahd είχε προηγουμένως δεχθεί επιθέσεις, με τους Χούθι να έχουν αναλάβει ευθύνη σε παλαιότερα χτυπήματα.
  • Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παραμένει εύθραυστη, με ενισχυμένα μέτρα προστασίας σε αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές.
Snapshot powered by AI

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Fahd, στο Νταμάμ της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ, η αρμόδια αρχή ανέφερε ότι από την επίθεση προκλήθηκαν και υλικές ζημιές, η έκταση των οποίων βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επίθεση, ούτε έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Το αεροδρόμιο King Fahd είχε βρεθεί στο στόχαστρο και νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Χούθι της Υεμένης έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον αεροδρομίων και άλλων υποδομών στη Σαουδική Αραβία. Σε προηγούμενες επιθέσεις, οι Χούθι είχαν αναλάβει την ευθύνη για χτυπήματα τόσο στο Νταμάμ όσο και στο Ριάντ.

Η νέα επίθεση σημειώνεται ενώ η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με τις σαουδαραβικές αρχές να έχουν ενισχύσει τα μέτρα προστασίας σε αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:00ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει – Το Δίκαιο της Θάλασσας δεν επαναδιατυπώνεται»

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: «Κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην στην πλάτη της Γαλλίας»

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο του Νταμάμ

01:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Πότε πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

01:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από τη L’Équipe μέχρι την Cadena SER: Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τον «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό και οικογένειες από πρεσβείες στη Μέση Ανατολή

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοδος στη Wall Street ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέο στρατιωτικό δόγμα από τους Φρουρούς της Επανάστασης – «Αν μας χτυπήσουν, θα περνάμε στην επίθεση»

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο φονικό στη μέση του δρόμου στην Τουρκία: Σκότωσε τον χασάπη επειδή πούλησε κρέας στην εν διαστάσει σύζυγό του

23:58NEWSBOMB

Μεσαρά: Σοβαρή καταγγελία για αυτοκίνητο που φέρεται να κινήθηκε εναντίον αντιδημάρχου

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Πάρκινγκ στη Γιούτα σαν παιδική χαρά: Τσουλήθρες αντί για σκάλες - 2.400 χρήσεις την ημέρα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τυφλωμένη από τη ζήλια: 76χρονη σκότωσε τον 75χρονο πρώην σύζυγό της και τη 40χρονη σύντροφό του

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν εντολή αποχώρησης για μέρος του προσωπικού των πρεσβειών από τον Κόλπο

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι… απορίες του Δ. Γιαννακόπουλου: «Τώρα που γίνονται αυτά, δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2;»

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Δεν θα κάνει περαιτέρω θεραπεία μετά το χειρουργείο για αδενοκαρκίνωμα 

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος μαθηματικός εναντίον AI: 1.000 προβλήματα για να προκαλέσει το μυαλό της τεχνητής νοημοσύνης

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκαναν 11χρονο παραστάτη και μετά τον απέκλεισαν – Ξέσπασμα από τον πατέρα του

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για βακτηριακό ξέσπασμα από ωμά στρείδια - 27 κρούσματα σε 12 Πολιτείες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό και ψυχρό μέτωπο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία: Μαχαίρωσαν 47χρονη στη δουλειά της - Κατέρρευσε και τράκαρε ενώ οδηγούσε προς το νοσοκομείο

21:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο μπάσκετ, σε σοκ η κοινωνία: Η σύλληψη Λιόλιου, τα €820.000 σε σπίτι διαιτητή και η μεταγωγή της Τσαρούχα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εφετείο Άμστερνταμ: Επιδικάστηκε αποζημίωση 111 εκατ. ευρώ στην Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης - Έφεση από την Heineken

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Πάρκινγκ στη Γιούτα σαν παιδική χαρά: Τσουλήθρες αντί για σκάλες - 2.400 χρήσεις την ημέρα

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

01:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Πότε πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι… απορίες του Δ. Γιαννακόπουλου: «Τώρα που γίνονται αυτά, δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2;»

01:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από τη L’Équipe μέχρι την Cadena SER: Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τον «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος μαθηματικός εναντίον AI: 1.000 προβλήματα για να προκαλέσει το μυαλό της τεχνητής νοημοσύνης

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:38LIFESTYLE

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Επέστρεψε στο «Studio στις 3» μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τυφλωμένη από τη ζήλια: 76χρονη σκότωσε τον 75χρονο πρώην σύζυγό της και τη 40χρονη σύντροφό του

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: «Κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην στην πλάτη της Γαλλίας»

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

17:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Η αντίδραση Αταμάν στη σύλληψη του Λιόλιου και των υπόλοιπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ