Αίγυπτος: Η Βουλή άναψε «πράσινο φως» για τη στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία  

Το Κάιρο θα συνδράμει στην υπεράσπιση των εδαφών και των συνόρων της Σαουδικής Αραβίας, που δέχεται επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Αίγυπτος: Η Βουλή άναψε «πράσινο φως» για τη στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία  
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η αιγυπτιακή Βουλή ενέκρινε την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη Σαουδική Αραβία για την υπεράσπισή της από επιθέσεις των Χούθι.
  • Ο πρόεδρος Σίσι είχε ζητήσει την έγκριση του κοινοβουλίου για αμυντική βοήθεια προς το Ριάντ σε περίπτωση αιτήματος.
  • Η Αίγυπτος έχει καταδικάσει επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν, αλλά δεν έχει συμμετάσχει σε άμεσες πολεμικές επιχειρήσεις ή στο Σύμφωνο της Μέκκας.
  • Η υποστήριξη της Αιγύπτου θα περιορίζεται στην υπεράσπιση σαουδαραβικού εδάφους και συνόρων, όχι σε επιθέσεις στην Υεμένη.
  • Η Αίγυπτος προωθεί την διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης στην Υεμένη και διατηρεί στενές στρατηγικές και οικονομικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία.
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Το κοινοβούλιο της Αιγύπτου εξουσιοδότησε σήμερα τον στρατό της χώρας να παρέχει στήριξη για την υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δηλώσεις βουλευτών και αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης, μια απόφαση που ενδέχεται να εμπλέξει άμεσα το Κάιρο στην περιφερειακή σύγκρουση, η οποία έχει κλιμακωθεί λόγω των εντεινόμενων επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης, συμμάχων του Ιράν, κατά του βασιλείου του Κόλπου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι ζήτησε από το κοινοβούλιο να εγκρίνει την παροχή αμυντικής βοήθειας στη Σαουδική Αραβία σε περίπτωση που το Ριάντ ζητήσει βοήθεια κατά των Χούθι.

Η προέλαση των τελευταίων απειλεί επίσης το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το οποίο αποτελεί πύλη εισόδου προς τη Διώρυγα του Σουέζ στην Αίγυπτο.

Η Αίγυπτος έχει καταδικάσει επανειλημμένα επιθέσεις κατά χωρών του Κόλπου που αποδίδονται στο Ιράν ή σε δυνάμεις που υποστηρίζονται από αυτό, ωστόσο δεν έχει εμπλακεί σε άμεσες πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε έχει προσχωρήσει στο σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας (γνωστό ως «Σύμφωνο της Μέκκας») μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, το οποίο υπεγράφη τον Αύγουστο.

Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν παρευρίσκεται σε τελετή υποδοχής στο Hotel des Invalides στο Παρίσι. 24 Αυγούστου 2026.

ΑΡ

Ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η πιθανή συμμετοχή της Αιγύπτου στο εν λόγω σύμφωνο παραμένει «υπό σοβαρή εξέταση».

Στο παρελθόν, η Αίγυπτος είχε ενταχθεί στον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό που επενέβη στην Υεμένη το 2015 για να στηρίξει την κυβέρνηση έναντι των Χούθι. Ωστόσο ο ρόλος της στις πολεμικές επιχειρήσεις ήταν περιορισμένος.

Η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία είναι στενοί στρατηγικοί και οικονομικοί εταίροι. Η Σαουδική Αραβία και άλλα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη του Κόλπου παρείχαν στην Αίγυπτο βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταθέσεις στην κεντρική τράπεζα και επενδύσεις, μετά την ανατροπή του ισλαμιστή προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι από τον στρατό το 2013.

Ο Αμπντελάτι και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών Χασάν Ρασάντ, μετέβησαν την Τετάρτη στο Ριάντ για να επιδώσουν επιστολή του Σίσι στον Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Ο Σίσι τόνισε ότι η υποστήριξη της Αιγύπτου θα περιορίζεται στην υπεράσπιση του σαουδαραβικού εδάφους και των συνόρων, και όχι σε επιθέσεις στην Υεμένη. Μετά την επίσκεψη αυτή, ο Αμπντελάτι δήλωσε ότι το Κάιρο τάσσεται υπέρ της διερεύνησης «κάθε ευκαιρίας» για τη διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης στην Υεμένη.

Ο Σαουδάραβας διάδοχος του θρόνου επισκέφθηκε τον Σίσι στο Κάιρο στις 15 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα ασφάλειας και ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στην Υεμένη.

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