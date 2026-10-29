Σαουδική Αραβία: Επιθέσεις των Χούθι σε διυλιστήρια και δύο διεθνή αεροδρόμια

Snapshot Οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις σε σημαντικά διυλιστήρια και δύο διεθνή αεροδρόμια στη Σαουδική Αραβία.

Στόχοι των επιθέσεων ήταν τα διυλιστήρια Ρας Τανούρα, Ράμπιγκ, η εγκατάσταση Aramco στο Αμπκάικ, καθώς και τα αεροδρόμια Βασιλιάς Χαλίντ και Βασιλιάς Φαχντ.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας εξέδωσε προειδοποιήσεις κινδύνου σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής.

Τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν και ακούστηκαν εκρήξεις στο Ριάντ μετά τις ειδοποιήσεις ασφαλείας.

Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, στοχεύουν τη Σαουδική Αραβία με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη λόγω των συγκρούσεων στην Υεμένη. Snapshot powered by AI

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον σημαντικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και δύο διεθνών αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, στο στόχαστρο βρέθηκαν το διυλιστήριο Ρας Τανούρα, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, το διυλιστήριο Ράμπιγκ και εγκατάσταση της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στο Αμπκάικ.

Οι Χούθι υποστήριξαν επίσης ότι επιτέθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ στο Νταμάμ.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε σε ανακοινώσεις που έγιναν μέσω του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης της αμερικανικής εταιρείας X ότι εκδόθηκαν προειδοποιήσεις κινδύνου στις επαρχίες Kharaj και Najran, καθώς και στην πρωτεύουσα Ριάντ, μέσω της Εθνικής Πλατφόρμας Έγκαιρης Προειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης.

Οι δηλώσεις δεν παρείχαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση της απειλής που πυροδότησε τον συναγερμό ή τις προφυλάξεις που έπρεπε να ληφθούν.

Από την άλλη πλευρά, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ειδοποιήσεις ασφαλείας στάλθηκαν επίσης σε κινητά τηλέφωνα και ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν λίγο μετά από αυτές τις ειδοποιήσεις και ότι ακούστηκαν πολλές εκρήξεις.

Μια άλλη δήλωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας σημείωσε ότι ο κίνδυνος είχε περάσει για το Ριάντ, το Χαράτζ και το Νατζράν.

Καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Χούθι στην Υεμένη έχουν ενταθεί πρόσφατα, οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στοχεύουν τη Σαουδική Αραβία με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατηγορώντας την για τις επιθέσεις εναντίον τους.

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