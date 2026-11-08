Υεμένη: Τουλάχιστον 33 νεκροί σε βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας σε χωριό κοντά στην πρωτεύουσα

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν «τραυματίες σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι, στο στήθος, στα πόδια, με κατάγματα», είπε ο κ. αλ Νταϊλάμι

Newsroom

Υεμένη: Τουλάχιστον 33 νεκροί σε βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας σε χωριό κοντά στην πρωτεύουσα
Yemeni civilians celebrate while riding in the back of a pickup truck in the Bani Matar district, Yemen, Saturday, Sept. 12, 2026, as they follow a convoy carrying Houthi prisoners freed in Mokha on its way to Sanaa following the Houthi takeover of...
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 33 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν σε σαουδαραβικούς βομβαρδισμούς στο χωριό Μπάνι Χουσάις κοντά στη Σανάα.
  • Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν ασταμάτητα, με θύματα και εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ενώ πολλοί ήταν παγιδευμένοι στα συντρίμμια.
  • Η Σανάα και το βόρειο τμήμα της Υεμένης βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι από το 2014, ενώ η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση μέσω στρατιωτικής συμμαχίας.
  • Οι Χούθι απάντησαν σε πρόσφατες σαουδαραβικές επιδρομές με πλήγματα σε πετρελαϊκές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, ενώ η συμμαχία ανέφερε αναχαίτιση πυραύλου προς το Ριάντ.
  • Ο πόλεμος στην Υεμένη, που αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, έχει προκαλέσει τουλάχιστον 1.600 θανάτους και 300.000 εκτοπισμούς, χωρίς σημάδια διπλωματικής λύσης.
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Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας εναντίον του χωριού Μπάνι Χουσάις, κοντά στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, χθες Σάββατο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του κινήματος ανταρτών Ανσαραλά --γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι--, που πρόσκειται στο Ιράν, σε μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του υπουργείου που αναμετέδωσε το προσκείμενο στο σιιτικό κίνημα πρακτορείο ειδήσεων SABA, τα περισσότερα από τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Ο Άμπντουλ Αζίζ αλ Νταϊλάμι, διευθυντής νοσοκομείου στη Σανάα, τόνισε ότι πολλά ακόμη θύματα παρέμεναν παγιδευμένα σε συντρίμμια, ανάμεσά τους εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

«Οι βομβαρδισμοί ήταν ασταμάτητοι. Καθώς έφθαναν τραυματιοφορείς, έγινε κι άλλος. Χάσαμε κάποιους από τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, έπεσαν μάρτυρες», τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν «τραυματίες σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι, στο στήθος, στα πόδια, με κατάγματα», είπε ο κ. αλ Νταϊλάμι.

Το σαουδαραβικό κέντρο διεθνούς επικοινωνίας περιορίστηκε να αναφέρει ότι ερευνά τις πληροφορίες για τον βομβαρδισμό.

Η Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης έπεσαν στα χέρια του κινήματος από το 2014, όταν οι αντάρτες της Ανσαραλά εκδίωξαν τη διεθνής αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Η Σαουδική Αραβία, επικεφαλής στρατιωτικής συμμαχίας διαφόρων αραβικών κρατών, επενέβη στον πόλεμο τον Μάρτιο του 2015, για να υποστηρίξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Το κίνημα ανακοίνωσε πως ανταποδίδοντας σειρά πρόσφατων πολύνεκρων σαουδαραβικών επιδρομών, προχώρησε σε πλήγματα εναντίον πετρελαϊκών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο βασίλειο και εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ. Από την πλευρά της η συμμαχία υπό σαουδαραβική ηγεσία ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στο Ριάντ.

Προχθές Παρασκευή, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό εναντίον αγοράς στην επαρχία Τάιζ (δυτικά), όπου η ομώνυμη διοικητική πρωτεύουσα είναι περικυκλωμένη από την Ανσαραλά για μήνες. Οι αντάρτες και στρατεύματα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης αλληλοκατηγορήθηκαν για την επίθεση αυτή.

Έπειτα από σειρά σχεδόν καθημερινών επιθέσεων του αντάρτικου κινήματος εναντίον της Σαουδικής Αραβίας τον Οκτώβριο, οι εχθροπραξίες εντατικοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στο υεμενίτικο έδαφος, όπου ο πόλεμος ξανάρχισε έπειτα από τέσσερα χρόνια συγκριτικής ηρεμίας τον Ιούλιο, με τη χώρα να μετατρέπεται σε νέο μέτωπο της ευρύτερης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Από το καλοκαίρι, οι εχθροπραξίες στην Υεμένη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.600 ανθρώπους κι έχουν ξεριζώσει κάπου 300.000 αμάχους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, την ώρα που δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως μπορεί να υπάρξει διπλωματική λύση.

Τον Σεπτέμβριο, η Ανσαραλά κατέλαβε το τμήμα της υεμενίτικης ακτογραμμής στην Ερυθρά θάλασσα που παρέμενε στα χέρια των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, εδραιώνοντας περαιτέρω τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, στην Αίγυπτο.

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αποκλεισμό των πλοίων και λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας --του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού στον κόσμο-- στην Ερυθρά θάλασσα και, σύμφωνα με την Wall Street Journal, απαιτούν πλέον τα πλοία που θέλουν να διασχίσουν το Μπαμπ ελ Μάντεμπ να ζητούν την άδεια της.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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