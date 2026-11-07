Συρία: Πληροφορίες ότι αναπτύσσονται χιλιάδες στρατιώτες σε Σαουδική Αραβία και Υεμένη

Συριακή διπλωματική πηγή διέψευσε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό αυτό

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Συρία: Πληροφορίες ότι αναπτύσσονται χιλιάδες στρατιώτες σε Σαουδική Αραβία και Υεμένη
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Συρία θα αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη, με ορισμένους από αυτούς να είναι ήδη αναπτυγμένοι εκεί, για να υποστηρίξουν την κυβέρνηση της Υεμένης και τον Σαουδάραβα σύμμαχό της στον πόλεμο εναντίον των φιλοϊρανών Χούθι, δήλωσαν αξιωματούχοι της Υεμένης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ωστόσο, συριακή διπλωματική πηγή διέψευσε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό αυτό.

Σύμφωνα με μια πηγή από το Προεδρικό Συμβούλιο Ηγεσίας, το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της Υεμένης, σε αυτή την πρώτη ανάπτυξη ξένης δύναμης σε αυτό το πολεμικό μέτωπο από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο, η Δαμασκός θα στείλει 3.000 στρατιώτες για να βοηθήσουν το σουνιτικό βασίλειο να «πολεμήσει τους Χούθι».

Η συμφωνία εγκρίθηκε κατά την επίσκεψη του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα στο Ριάντ αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε η πηγή, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο το συριακό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως. Η Σαουδική Αραβία επίσης δεν αντέδρασε στην ανακοίνωση.

Μια πηγή εντός του υπουργείου Άμυνας της Υεμένης επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η πρώτη φάση του σχεδίου περιλαμβάνει την ανάπτυξη 3.000 Σύρων στρατιωτικών, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών και ειδικών, από το σύνολο των 10.000 ατόμων που έχουν προγραμματιστεί μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, τεχνικές ομάδες από τα υπουργεία Άμυνας της Συρίας και της Σαουδικής Αραβίας βρίσκονται στο Ριάντ για να οριστικοποιήσουν το σχέδιο.

Εκατοντάδες Σύροι στρατιώτες βρίσκονται ήδη και στις δύο πλευρές των συνόρων μεταξύ Υεμένης και του βασιλείου, πρόσθεσε η ίδια πηγή και τρεις ξεχωριστές στρατιωτικές πηγές, οι οποίες μίλησαν επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Το Ριάντ, ο κύριος υποστηρικτής της συριακής ισλαμιστικής κυβέρνησης, προσπαθεί να κινητοποιήσει συμμάχους του απέναντι στις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις των Χούθι που στοχεύουν πετρελαϊκές υποδομές και αεροδρόμια της χώρας από τον Οκτώβριο.

Το φιλοϊρανικό κίνημα κατέλαβε τον Σεπτέμβριο τον έλεγχο μεγάλων τμημάτων της ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας τις εξαγωγές της πετρελαϊκής μοναρχίας.

Σύροι στρατιώτες που βρίσκονται ήδη στο πεδίο εκπαιδεύουν κυβερνητικές δυνάμεις στο νότιο μέρος του βασίλειου στη χρήση drones, ενώ όσοι βρίσκονται στην πλευρά της Υεμένης κατευθύνουν επιχειρήσεις με drones εναντίον των Χούθι στην περιοχή, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια στρατιωτική πηγή.

Οι ΗΠΑ - σύμμαχος της Σαουδικής Αραβίας - έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τις εκκλήσεις του Ριάντ για βοήθεια, αλλά η Αίγυπτος δεσμεύτηκε πρόσφατα να παράσχει αμυντική στρατιωτική βοήθεια στο Ριάντ, χωρίς να διευκρινίσει λεπτομέρειες.

Η Γαλλία έχει αναπτύξει στρατεύματα για να προστατεύσει τον σαουδαραβικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Γιανμπού, και το Λονδίνο ανακοίνωσε τον Οκτώβριο την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών για την προστασία του σαουδαραβικού εδάφους.

Διάψευση από τη συριακή πλευρά

Μια συριακή διπλωματική πηγή διέψευσε τις αναφορές αυτές λέγοντας ότι η Δαμασκός δεν σχεδιάζει να στείλει στρατεύματα στην Υεμένη, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε, εν καιρώ, να διευρυνθεί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Οι αναφορές για αποστολή συριακών στρατιωτικών δυνάμεων στην Υεμένη είναι, σε αυτό το στάδιο, εντελώς αβάσιμες», δήλωσε η πηγή υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η πηγή πρόσθεσε ότι ο Σύρος πρόεδρος επισκέφθηκε το Ριάντ αυτή την εβδομάδα και υπέγραψε μια συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας με το βασίλειο «με επίκεντρο κυρίως την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων».

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε χθες, επικαλούμενο δύο πηγές από τον συριακό στρατό και έναν ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ότι η Συρία απέστειλε περιορισμένο αριθμό στρατιωτικού προσωπικού στη Σαουδική Αραβία κατά τις τελευταίες εβδομάδες, με σκοπό την παροχή στρατιωτικών συμβουλών και εκπαίδευσης.

Η πηγή ανέφερε στο SANA ότι η τρέχουσα στρατιωτική συνεργασία εστιάζει στην εκπαίδευση δυνάμεων, την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους και την ανταλλαγή στρατιωτικής τεχνογνωσίας.

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