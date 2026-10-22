Επιτρέπεται η φέτα στην εγκυμοσύνη; Τι πρέπει να γνωρίζετε για παστερίωση και συντήρηση

Η φέτα που παρασκευάζεται από παστεριωμένο γάλα μπορεί να καταναλωθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπό την προϋπόθεση ότι έχει συντηρηθεί και διαχειριστεί σωστά. Δεν χρειάζεται να την αποφεύγετε μόνο και μόνο επειδή ανήκει στα μαλακά τυριά.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να ελέγχετε είναι η επεξεργασία του γάλακτος, οι συνθήκες ψύξης και οι οδηγίες στη συσκευασία.

Γιατί είναι σημαντική η παστερίωση;

Η παστερίωση αξιοποιεί τη θερμότητα για την εξόντωση επιβλαβών βακτηρίων στο γάλα, όπως η λιστέρια (Listeria), η οποία μπορεί να προκαλέσει μια λοίμωξη γνωστή ως λιστερίωση.

Η λιστερίωση είναι σπάνια, ωστόσο κατά την εγκυμοσύνη η ευπάθεια του οργανισμού αυξάνεται. Μια ενδεχόμενη λοίμωξη μπορεί να βλάψει το έμβρυο, ακόμη και αν η έγκυος παρουσιάζει μόνο ήπια συμπτώματα αδιαθεσίας. Γι' αυτόν τον λόγο, η μη παστεριωμένη φέτα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Αν και η παστερίωση μειώνει σημαντικά τους κινδύνους που σχετίζονται με το γάλα, υπάρχει πάντα πιθανότητα επιμόλυνσης κατά τα επόμενα στάδια της επεξεργασίας ή του χειρισμού του προϊόντος. Επομένως, η ένδειξη «παστεριωμένο» πρέπει να συνοδεύεται από τη σωστή συντήρηση.

Τι πρέπει να προσέχετε κατά την αγορά φέτας;

Βεβαιωθείτε ότι η φέτα παρασκευάζεται από παστεριωμένο γάλα και ελέγξτε την ημερομηνία λήξης καθώς και τις οδηγίες συντήρησης. Ακολουθεί ένας πρακτικός οδηγός ελέγχου:

Διαβάστε την ετικέτα : αναζητήστε την ένδειξη «παστεριωμένο γάλα».

: αναζητήστε την ένδειξη «παστεριωμένο γάλα». Αν αγοράζετε χύμα τυρί : ζητήστε τις επίσημες πληροφορίες του προϊόντος, αντί να βασίζεστε σε περιγραφές όπως «παραδοσιακή».

: ζητήστε τις επίσημες πληροφορίες του προϊόντος, αντί να βασίζεστε σε περιγραφές όπως «παραδοσιακή». Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης : λάβετε επίσης υπόψη τυχόν οδηγίες για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

: λάβετε επίσης υπόψη τυχόν οδηγίες για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Διατηρήστε τη στο ψυγείο : φροντίστε η θερμοκρασία του ψυγείου να είναι 4°C ή χαμηλότερη και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

: φροντίστε η θερμοκρασία του ψυγείου να είναι 4°C ή χαμηλότερη και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Περιορίστε τον χρόνο εκτός ψυγείου: τα ευαλλοίωτα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται στο ψυγείο εντός 2 ωρών (ή εντός 1 ώρας, εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 32°C).

Καταναλώστε τα έτοιμα προς βρώση τρόφιμα σύντομα μετά το άνοιγμά τους. Δεν υπάρχει ενιαίος κανόνας για τον χρόνο συντήρησης που να ισχύει για όλα τα είδη φέτας. Γι' αυτό, μην αντικαθιστάτε τις οδηγίες του κατασκευαστή με γενικές συμβουλές που μπορεί να βρείτε στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να φάτε τη φέτα σε χωριάτικη σαλάτα ή σε τυρόπιτα;

Ναι. Η παστεριωμένη φέτα δεν χρειάζεται μαγείρεμα πριν προστεθεί σε σαλάτα, ενώ οι τυρόπιτες πρέπει να ψήνονται καλά και να σερβίρονται ζεστές. Για μια σπιτική χωριάτικη σαλάτα, πλύνετε τα λαχανικά, χρησιμοποιήστε καθαρά σκεύη και διατηρήστε τα υλικά στο ψυγείο μέχρι τη στιγμή της κατανάλωσης. Μια σαλάτα που παραμένει σε ζεστό χώρο για ώρες ενέχει διαφορετικούς κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων σε σχέση με μια σαλάτα που μόλις ετοιμάστηκε.

Όταν τρώτε έξω, ρωτήστε αν η φέτα είναι φτιαγμένη από παστεριωμένο γάλα. Εάν το προσωπικό δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει, επιλέξτε κάποιο άλλο πιάτο ή ζητήστε να μην προστεθεί το τυρί.

Στην περίπτωση μαγειρεμένων φαγητών, η γέμιση πρέπει να είναι καυτή σε όλη της την έκταση. Το ότι η επιφάνεια της ζύμης έχει ροδίσει δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το εσωτερικό έχει θερμανθεί επαρκώς.

Τι γίνεται αν έχετε ήδη φάει φέτα και δεν είστε σίγουρη;

Το ότι δεν είστε σίγουρες για το προϊόν δεν σημαίνει ότι έχετε προσβληθεί από κάποια λοίμωξη. Ελέγξτε τη συσκευασία ή, αν είναι δυνατόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

Εάν διαπιστώσετε ότι η φέτα ήταν μη παστεριωμένη ή ότι είχε ανακληθεί λόγω παρουσίας λιστέριας (Listeria), επικοινωνήστε με την ομάδα παρακολούθησης της εγκυμοσύνης σας για συμβουλές. Η διενέργεια εξετάσεων ή η προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών δεν συνιστώνται συνήθως όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα, ωστόσο τέτοια μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και εβδομάδες μετά την έκθεση στο βακτήριο.

Επικοινωνήστε άμεσα με την ομάδα παρακολούθησης της εγκυμοσύνης σας εάν, μετά από πιθανή έκθεση, εμφανίσετε πυρετό, μυϊκούς πόνους, ασυνήθιστη κόπωση ή γαστρεντερικά συμπτώματα.

Συχνές Ερωτήσεις

Η κατάψυξη της φέτας εξουδετερώνει την λιστέρια;

Όχι. Η λιστέρια μπορεί να επιβιώσει στην κατάψυξη. Η κατάψυξη δεν καθιστά ασφαλή την κατανάλωση μη παστεριωμένης φέτας ή φέτας που έχει ανακληθεί, ενώ ακόμη και μετά την απόψυξη, το τυρί απαιτεί σωστή συντήρηση στο ψυγείο και κατάλληλο χειρισμό.

Ισχύουν οι ίδιες συμβουλές για όλα τα μαλακά τυριά;

Όχι. Για τα τυριά που ωριμάζουν με μούχλα (όπως το μπρι και το καμαμπέρ) και τα μαλακά μπλε τυριά (όπως το ροκφόρ), ισχύουν διαφορετικές οδηγίες κατά την εγκυμοσύνη: πρέπει να μαγειρεύονται μέχρι να γίνουν καυτά, ακόμη και αν είναι φτιαγμένα από παστεριωμένο γάλα. Η παστεριωμένη φέτα ανήκει σε διαφορετική κατηγορία.

Συμπέρασμα

Η φέτα μπορεί να παραμείνει μέρος της διατροφής σας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι παστεριωμένο, τηρείτε τις οδηγίες για συντήρηση στο ψυγείο και για ημερομηνία λήξης, και ρωτάτε σχετικά με το τυρί όταν τρώτε έξω. Αυτοί οι έλεγχοι είναι πιο ουσιαστικοί από το να αποφεύγετε συλλήβδην κάθε τρόφιμο που φέρει την ένδειξη «μαλακό τυρί».

Πηγές: