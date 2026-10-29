Γεωργιάδης: Απολύτως εφικτό να πάει στο 38% η ΝΔ - Υποκρισία από την Αριστερά για τα τρένα

Ο υπουργός επισήμανε πως το κύριο πολιτικό πρόβλημα για τον πρωθυπουργό είναι η κόπωση του εκλογικού σώματος, κάτι που χαρακτηρίζει τις ελληνικές εκλογικές συνήθειες

Δημήτρης Δρίζος

Γεωργιάδης: Απολύτως εφικτό να πάει στο 38% η ΝΔ - Υποκρισία από την Αριστερά για τα τρένα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Άδωνις Γεωιάδης εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αυξήσει το εκλογικό της ποσοστό 30% σε 38%.
  • Κατηγορεί την Αριστερά για υποκρισία σχετικά με τα πρόσφατα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία και επισημαίνει διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με αντίστοιχα ελληνικά περιστατικά.
  • Υποστηρίζει ότι η αντιπολίτευση δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που να εμπνέει σταθερότητα στους ψηφοφόρους.
  • Αναφέρει ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής εργάζεται για την ενότητα της ΝΔ και διατηρεί τις δικές του απόψεις στα εθνικά θέματα.
  • Κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για «συγκαλυμμένο αντισημιτισμό» και χαρακτηρίζει τη στάση της στη Βουλή ως «κωμωδία που εξελίσσεται σε τραγωδία».
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αυξήσει το ποσοστό της από το 30% που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα, έως και το 38% στις εκλογές. Παράλληλα, κατηγόρησε την Αριστερά για υποκρισία όσον αφορά τα πρόσφατα τραγικά σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία, ενώ επέκρινε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για «συγκαλυμμένο αντισημιτισμό».

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να περιοριστεί σε ποσοστό 25% με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία, αλλά θα κινηθεί πολύ υψηλότερα. «Είναι απολύτως εφικτό να φτάσουμε στο 38%», τόνισε, σχολιάζοντας τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις που καταγράφουν περίπου 30% οκτώ με εννέα μήνες πριν τις εκλογές.

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως ο τελευταίος εργάζεται για την ενότητα της ΝΔ, έχοντας ταυτόχρονα τις δικές του απόψεις για τα εθνικά θέματα, τις οποίες δεν πρόκειται να του απαγορεύσει κανείς.

Ο υπουργός επισήμανε πως το κύριο πολιτικό πρόβλημα για τον πρωθυπουργό είναι η κόπωση του εκλογικού σώματος, κάτι που χαρακτηρίζει τις ελληνικές εκλογικές συνήθειες. Ωστόσο, υπογράμμισε πως η σύγκριση ευνοεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς στις δημοσκοπήσεις προηγείται έναντι των αντιπάλων του, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιπολίτευση δεν κατάφερε μέχρι στιγμής να παρουσιάσει μια αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που να εμπνέει το τμήμα των ψηφοφόρων που επιζητούν σταθερότητα και ηρεμία.

Σχολιάζοντας το πρόσφατο δυστύχημα στις ισπανικές σιδηροδρομικές γραμμές, ο κ. Γεωργιάδης καταδίκασε την υποκρισία της Αριστεράς. Τόνισε πως πρόκειται για δεύτερο πολύνεκρο δυστύχημα στην ίδια γραμμή μέσα στον ίδιο χρόνο, με την ίδια κυβέρνηση να αναλαμβάνει την ευθύνη. Παρά το γεγονός ότι αποδίδεται σε ανθρώπινο λάθος, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας αρνήθηκε να παραιτηθεί, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δημοσίευσε αμέσως μετά ένα άσχετο μήνυμα για τον φεμινισμό.

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι ο γιος του Αχιλλέα Καραμανλή είχε δεχθεί σφοδρή κριτική και παραιτήθηκε μετά από αντίστοιχο δυστύχημα στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη διαφορά στην αντίδραση και την ενσυναίσθηση.

Τέλος, ερωτώμενος για την πρόσφατη αντιπαράθεσή του στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη στάση της ως «κωμωδία που εξελίσσεται σε τραγωδία». Την κατηγόρησε επίσης για «συγκαλυμμένο αντισημιτισμό», υποστηρίζοντας πως κρύβεται πίσω από το προσωπείο του ανθρωπισμού.

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