Snapshot Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέφρασε αλληλεγγύη προς τον ισπανικό λαό μετά το τραγικό σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Τολέδο.

Στη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άτομα και περισσότεροι από 80 τραυματίστηκαν.

Πολλοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Το υπουργείο εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον ισπανικό λαό έπειτα από τη σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο το πρωί της Τετάρτης. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ενώ τραυματίες είναι περισσότεροι από 80, αρκετοί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό σιδηροδρομικό ατύχημα που σημειώθηκε κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «X».

Δείτε την ανάρτηση:

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