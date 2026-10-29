Η ΝΔ βγαίνει ξανά στον δρόμο – Το μήνυμα Μητσοτάκη για εγρήγορση και ανανέωση

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να ενισχύσει την επαφή της με τους πολίτες μέσω περιοδειών και ενεργοποίησης των τοπικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τα στελέχη να αποφύγουν αυταρέσκεια και αλαζονεία και να κρατήσουν «χαμηλωμένο βλέμμα» απέναντι στην κοινωνία.

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ ενεργοποιείται ξανά, με αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό και ανανέωση στα ψηφοδέλτια.

Τέσσερα νέα πρόσωπα εντάσσονται ως αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου, προωθώντας τη συμμετοχή νεότερων στελεχών στην κομματική δράση.

Η στρατηγική της ΝΔ περιλαμβάνει συστηματική παρουσία σε τοπικό επίπεδο με στόχο την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Snapshot powered by AI

Ένα σαφές μήνυμα εσωτερικής κινητοποίησης εκπέμπει το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά από το κομματικό και κυβερνητικό στελεχιακό δυναμικό να αφήσει πίσω του την εικόνα ενός κόμματος που λειτουργεί μόνο από τα κεντρικά γραφεία και να επιστρέψει στην καθημερινότητα της κοινωνίας.

Η κατεύθυνση που δόθηκε από τον πρωθυπουργό είναι συγκεκριμένη: η ΝΔ να πάει στους πολίτες και όχι να περιμένει τους πολίτες να πάνε στη ΝΔ. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, κατά την πρόσφατη παρουσία του στο Κιλκίς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να ακούγονται οι πολίτες στους χώρους εργασίας, στα καφενεία, στις πόλεις και στα χωριά. Παράλληλα, έθεσε ως ζητούμενο την αποφυγή φαινομένων αυταρέσκειας και αλαζονείας από τα στελέχη της παράταξης.

Δεν πρόκειται, όπως φαίνεται από τον συνολικό σχεδιασμό, για μία μεμονωμένη επικοινωνιακή κίνηση. Οι περιοδείες των κυβερνητικών κλιμακίων επιστρέφουν, με στόχο μέχρι τον Φεβρουάριο να έχει καλυφθεί το σύνολο της επικράτειας. Η αρχή γίνεται από την Ήπειρο, με υπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη να συμμετέχουν σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα επαφών με φορείς, παραγωγικούς παράγοντες και τοπικές κοινωνίες.

Από το Μαξίμου στην κοινωνία

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το μήνυμα δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση. Αφορά πρωτίστως το ίδιο το κόμμα.

Η ενεργοποίηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ, μετά από μεγάλο διάστημα περιορισμένης λειτουργίας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προεδρεύσει της συνεδρίασης του οργάνου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά αλλαγών στον κομματικό μηχανισμό.

Η λογική είναι ότι η κυβερνητική παράταξη χρειάζεται να ξαναβρεί πιο έντονα τον οργανωτικό της βηματισμό στην περιφέρεια, να ενεργοποιήσει τις τοπικές οργανώσεις και να δημιουργήσει περισσότερα κανάλια επικοινωνίας με την κοινωνία.

Και εδώ μπαίνει στο κάδρο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο γραμματέας της ΝΔ έχει ήδη δρομολογήσει αλλαγές στις κομματικές γραμματείες και στα διαγραμματειακά και διατομεακά όργανα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, προωθείται ανανέωση στα ψηφοδέλτια και ενθάρρυνση νεότερων στελεχών να διεκδικήσουν ενεργότερο ρόλο.

Τέσσερα νέα πρόσωπα και το μήνυμα της γενιάς

Η επιλογή τεσσάρων νέων αναπληρωτών εκπροσώπων Τύπου είναι χαρακτηριστική της κατεύθυνσης αυτής.

Πορφυλένια Κανελλοπούλου, Πώλα Δαμιανού, Οδυσσέας Νασιμπιάν και Χρήστος Λαγκαδιανός εντάσσονται στο επικοινωνιακό επιτελείο της ΝΔ, με την Αλεξάνδρα Σδούκου να αναλαμβάνει τον συντονισμό τους. Πρόκειται για πρόσωπα με διαφορετικές διαδρομές στη δικηγορία, την αυτοδιοίκηση, την ΟΝΝΕΔ και την κομματική δράση.

Η κίνηση έχει διπλή διάσταση.

Από τη μία πλευρά, ενισχύεται η δημόσια παρουσία της ΝΔ με περισσότερα πρόσωπα και περισσότερες φωνές. Από την άλλη, στέλνεται ένα μήνυμα προς τη νεότερη γενιά στελεχών ότι ο κομματικός μηχανισμός ανοίγει χώρο για νέα πρόσωπα.

Η ίδια η ΝΔ έχει συνδέσει την αλλαγή αυτή με την ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας της και την αποτελεσματικότερη προβολή των θέσεων και των πρωτοβουλιών της.

Και δεν είναι μόνο οι τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι. Οι πληροφορίες από την Πειραιώς κάνουν λόγο για μια ευρύτερη διαδικασία ανανέωσης, που περιλαμβάνει τα κομματικά όργανα, τις γραμματείες και σταδιακά τα ψηφοδέλτια.

«Όλοι στη βάση»

Το επόμενο διάστημα, επομένως, το στοίχημα μεταφέρεται στην περιφέρεια.

Υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη καλούνται να βρεθούν ξανά στους νομούς, όχι μόνο για ομιλίες και κομματικές συγκεντρώσεις αλλά για συναντήσεις με επαγγελματικούς φορείς, αυτοδιοίκηση, παραγωγικούς κλάδους και τοπικές κοινωνίες.

Στον σχεδιασμό προβλέπεται μάλιστα η συμμετοχή των τοπικών βουλευτών, των προέδρων και των στελεχών των ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, ώστε η κινητοποίηση να μην περιορίζεται στα κυβερνητικά στελέχη αλλά να διαπερνά ολόκληρο τον κομματικό μηχανισμό.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η ΝΔ επιχειρεί να ξαναδώσει μεγαλύτερο βάρος στη σχέση κεντρικής διοίκησης και τοπικής κοινωνίας.

Ο πολίτης που έχει πρόβλημα με την ακρίβεια, τη στέγαση, τις υπηρεσίες του κράτους, την υγεία, τις υποδομές ή την καθημερινότητα δεν βρίσκεται στο ίδιο πολιτικό περιβάλλον με εκείνον που παρακολουθεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις από την Αθήνα.

Γι’ αυτό και το μήνυμα Μητσοτάκη για «χαμηλωμένο βλέμμα» απέναντι στους πολίτες αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η οδηγία είναι να ακούν πρώτα και να μιλούν μετά.

Το υπουργικό συμβούλιο και το κόμμα στην ίδια εξίσωση

Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα και η ενεργοποίηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ την ίδια περίοδο δημιουργούν ένα ενδιαφέρον πολιτικό σκηνικό.

Από τη μία βρίσκεται η κυβέρνηση, η οποία καλείται να συνεχίσει το έργο της και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής ατζέντας.

Από την άλλη βρίσκεται το κόμμα, το οποίο επιχειρεί να αποκτήσει μεγαλύτερη οργανωτική κινητικότητα, περισσότερη παρουσία στην περιφέρεια και ανανεωμένο στελεχιακό δυναμικό.

Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή μιας παράταξης που μπαίνει σε περίοδο αυξημένης εγρήγορσης.

Όχι μόνο με υπουργούς και βουλευτές, αλλά και με νέα κομματικά πρόσωπα, νέες φωνές στην επικοινωνία και αλλαγές στις εσωτερικές δομές.

Το μήνυμα είναι πλέον προς όλους

Το πολιτικό μήνυμα από την ηγεσία της ΝΔ είναι ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρεί την επαφή με την κοινωνία δεδομένη.

Η εντολή «βγείτε έξω» αφορά υπουργούς, βουλευτές, κομματικά στελέχη και οργανώσεις. Και μαζί με την ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού, σηματοδοτεί μια προσπάθεια να αποκτήσει ξανά μεγαλύτερη ένταση η καθημερινή παρουσία της παράταξης στην κοινωνία.

Το αν αυτή η οργανωτική και πολιτική κινητοποίηση θα αποδώσει, βεβαίως, θα κριθεί στην πράξη και κυρίως από το κατά πόσο οι πολίτες θα αισθανθούν ότι οι κυβερνητικές και κομματικές παρεμβάσεις απαντούν στα πραγματικά τους προβλήματα.

Για την ώρα, πάντως, το σήμα από το Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς είναι καθαρό: εγρήγορση, ανανέωση και επιστροφή στη βάση.

Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να ξαναβγεί στον δρόμο, με περισσότερα πρόσωπα, περισσότερα κλιμάκια και μεγαλύτερη παρουσία δίπλα στον πολίτη.