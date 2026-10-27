Άδωνις: «Στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη κάνουμε την Ελλάδα ζούγκλα»

«Ξηλώσαμε κυκλώματα στις πολεοδομίες, με το μπάσκετ, με την Pizza  Fan, με το Χωριάτικο, δεν είναι αυτό καλό για τους πολίτες; Το κράτος επιτέλους λειτουργεί»

Μάνος Χατζηγιάννης

Άδωνις: «Στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη κάνουμε την Ελλάδα ζούγκλα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εξαρθρώσει διάφορα κυκλώματα διαφθοράς σε πολεοδομίες, μπάσκετ και επιχειρήσεις όπως η Pizza Fan και το Χωριάτικο.
  • Υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση αυτών των κυκλωμάτων είναι προς όφελος των πολιτών και δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί.
  • Σχολίασε την παραίτηση Μπεκίρη, επισημαίνοντας ότι είχε περιορισμένες αρμοδιότητες ως εθελοντής του πρωθυπουργού.
  • Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για θέματα εντιμότητας, αναφέροντας συγκεκριμένο περιστατικό με βαλίτσα χρημάτων.
Snapshot powered by AI

Τις πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς σχολίασε σήμερα μεταξύ άλλων σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ενώ κάποιοι επί σειρά ετών κατάφεραν να θησαυρίζουν, τώρα η κυβέρνηση αυτά τα κυκλώματα τα εξαρθρώνει. Δεν χαίρονται οι πολίτες που πιάνουμε τα “μεγάλα ψάρια”;», ανέφερε αρχικά μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Για το Basketgate είπε: «Έχουν χτυπήσει μια ρίζα πολύ παλιά» και πρόσθεσε: «Ξηλώσαμε κυκλώματα στις πολεοδομίες, με το μπάσκετ, με την Pizza Fan, με το Χωριάτικο, δεν είναι αυτό καλό για τους πολίτες; Το κράτος επιτέλους λειτουργεί»

Για την παραίτηση Μπεκίρη: «Ήταν ένας εθελοντής του πρωθυπουργού που λειτουργούσε να διαχειρίζεται την προσέλευση του κόσμου. Αν θυμάμαι καλά είχε γραφείο στη Βουλή και έβλεπε κόσμο, δεν είχε άλλες αρμοδιότητες»

Για την ταινία που αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας:

«Θα έλεγα να διαλέξει ο κ. Τσίπρας μια ταινία με Βενεζουέλα, γιατί μας λέει για την εντιμότητά του, αλλά ένα πρόσωπο έδωσε στον κ. Τσίπρα μια βαλίτσα με λεφτά. Έχει να πει κάτι για αυτό ο κ. Τσίπρας; Ας πει ότι είναι ψέματα. Μην αγγίζει θέματα εντιμότητας ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάδα είναι χωριό, γνωριζόμαστε»

«Στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη κάνουμε την Ελλάδα ζούγκλα», είπε σε άλλο σημείο.

«Θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο, συγκυβέρνηση άλλη δεν μπορεί να υπάρξει», απάντησε ερωτώμενος για την επόμενη μέρα των εκλογών. Για τις δηλώσεις Καράογλου είπε ότι «έκανε λάθος»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:57ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Συνελήφθη 43χρονος για μεταφορά 18 κιλών κοκαΐνης - Βρέθηκαν σε ειδική κρύπτη οχήματος

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η λέξη της χρονιάς για το διαδικτυακό λεξικό Dictionary.com - Τι είναι το «maxxing» που έχει κατακλύσει τα social media

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανατροπή λεωφορείου - Ένας νεκρός και 7 τραυματίες

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Δωδεκάνησα: Ακυρώνονται όλες οι μαθητικές παρελάσεις λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ορεινό αξιοθέατο της Ισπανίας: Συγκρούστηκαν στον αέρα αλεξίπτωτα πλαγιάς - Δύο νεκροί

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου: Στο Ηράκλειο το ABEILLE MARENGO για τις βυθομετρικές έρευνες

11:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προστασία συνεπών οφειλετών - Αλλαγές σε ιδιωτικό χρέος, crypto και χρηματοπιστωτική αγορά

11:24MEETING POINT

Καζάνι που βράζει η Ευρώπη - Περί άλλων τυρβάζουν οι ηγεσίες

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Η Νέα Πεντέλη αποκτά νέο χώρο αθλητισμού και αναψυχής» - Στους πολίτες το νέο πάρκο

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Σπάνιο ζαρκάδι αλμπίνο διασώθηκε αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Στο μικροσκόπιο άλλα 5 πρόσωπα - Οι προφυλακίσεις, οι παραλογισμοί του Λιόλιου, τα «βραχιολάκια» και το ΔΣ της ΕΟΚ

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από το «Χωριάτικο» και τα strip show στις απειλές για συμβόλαιο θανάτου 1 εκατ. ευρώ

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Η Μέγκαν Μαρκλ θα είναι συμπαρουσιάστρια της νέας σεζόν του Junior MasterChef Australia 2027

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη κάνουμε την Ελλάδα ζούγκλα»

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Ανόβερο: Αυτοκίνητο πέφτει «σκόπιμα» σε ομάδα ανθρώπων - Διέφυγε πεζός ο οδηγός παρά τα αστυνομικά πυρά

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Γραμμή 1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά την πτώση ατόμου στον Άγιο Νικόλαο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

iCAUR: Έρχεται στην Ελλάδα το σκληροτράχηλο V27

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κιλκίς ο Μητσοτάκης: Τι θα πει για τη μάχη κατά της διαφθοράς, το ελληνικό FBI και νέα μέτρα

10:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Κωνσταντίνου: Τα 92α γενέθλια και το αφιέρωμα της Finos Film με το «Ξύπνα Βασίλη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Χυδαίο να προσπαθούν να συνδέσουν ότι έπαιξε ο πρωθυπουργός κάπου μπάσκετ με την ποινική υπόθεση» - Νέα μέτρα τέλος του μήνα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

06:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Γιατί αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά οι συλληφθέντες - Τι σημαίνει ο κατ’ οίκον περιορισμός για Τσαρούχα – Ο Λιόλιος και ποιοι άλλοι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτινα ή πλαστικά καλαμάκια; Ανατρεπτική μελέτη απαντάει στο ποια είναι πιο επιβλαβή για το περιβάλλον και την υγεία μας

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Ελεύθερος ο «εγκέφαλος» της σπείρας που έκλεβε καλώδια - Είχαν ξηλώσει 25 χιλιόμετρα

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θάνου: Ο κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι επιλέγεται, όταν υπάρχουν σοβαρóτατες ενδείξεις ενοχής

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ο Mr Χωριάτικο, η κολοσσιαία φοροδιαφυγή και οι... σφολιάτες - Πώς κατάφερνε να αγοράζει ό,τι έβγαινε προς πώληση στη Μύκονο και οι συνεργάτες αστυνομικοί

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από το «Χωριάτικο» και τα strip show στις απειλές για συμβόλαιο θανάτου 1 εκατ. ευρώ

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικές εικόνες: Η στιγμή που μια πλατφόρμα γεώτρησης πετρελαίου με 115 άτομα βυθίζεται στον ωκεανό

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Παπαχρόνης: Ο «δράκος της Δράμας» που βίαζε και σκότωνε γυναίκες - Η ανατριχιαστική εμμονή με τον ήχο των τακουνιών

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Στο μικροσκόπιο άλλα 5 πρόσωπα - Οι προφυλακίσεις, οι παραλογισμοί του Λιόλιου, τα «βραχιολάκια» και το ΔΣ της ΕΟΚ

10:15LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Παντοδύναμο το «Σόι», ανεβασμένο το «GNTM» - Ποιες σειρές «έπεσαν» στα μονοψήφια

08:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Χωριάτικο: «Κράτος εν κράτει» η παρέα Γιαννακόπουλου στη Ρόδο - Οι φουσκωτοί, οι εκβιασμοί και οι εκφοβισμοί και οι παραλίες-φιλέτο

09:27ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Σπάνιο ζαρκάδι αλμπίνο διασώθηκε αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό «κύμα» από τη Ρωσία απειλεί με πρόωρο ψύχος την Ελλάδα - Πότε θα πλησιάσει

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός ανεμοστρόβιλος έπληξε την Αττάλεια: Νεκροί τέσσερις εργάτες οικοδομής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ