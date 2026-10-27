Άδωνις: «Στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη κάνουμε την Ελλάδα ζούγκλα»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εξαρθρώσει διάφορα κυκλώματα διαφθοράς σε πολεοδομίες, μπάσκετ και επιχειρήσεις όπως η Pizza Fan και το Χωριάτικο.

Υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση αυτών των κυκλωμάτων είναι προς όφελος των πολιτών και δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί.

Σχολίασε την παραίτηση Μπεκίρη, επισημαίνοντας ότι είχε περιορισμένες αρμοδιότητες ως εθελοντής του πρωθυπουργού.

Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για θέματα εντιμότητας, αναφέροντας συγκεκριμένο περιστατικό με βαλίτσα χρημάτων. Snapshot powered by AI

Τις πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς σχολίασε σήμερα μεταξύ άλλων σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ενώ κάποιοι επί σειρά ετών κατάφεραν να θησαυρίζουν, τώρα η κυβέρνηση αυτά τα κυκλώματα τα εξαρθρώνει. Δεν χαίρονται οι πολίτες που πιάνουμε τα “μεγάλα ψάρια”;», ανέφερε αρχικά μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Για το Basketgate είπε: «Έχουν χτυπήσει μια ρίζα πολύ παλιά» και πρόσθεσε: «Ξηλώσαμε κυκλώματα στις πολεοδομίες, με το μπάσκετ, με την Pizza Fan, με το Χωριάτικο, δεν είναι αυτό καλό για τους πολίτες; Το κράτος επιτέλους λειτουργεί»

Για την παραίτηση Μπεκίρη: «Ήταν ένας εθελοντής του πρωθυπουργού που λειτουργούσε να διαχειρίζεται την προσέλευση του κόσμου. Αν θυμάμαι καλά είχε γραφείο στη Βουλή και έβλεπε κόσμο, δεν είχε άλλες αρμοδιότητες»

Για την ταινία που αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας:

«Θα έλεγα να διαλέξει ο κ. Τσίπρας μια ταινία με Βενεζουέλα, γιατί μας λέει για την εντιμότητά του, αλλά ένα πρόσωπο έδωσε στον κ. Τσίπρα μια βαλίτσα με λεφτά. Έχει να πει κάτι για αυτό ο κ. Τσίπρας; Ας πει ότι είναι ψέματα. Μην αγγίζει θέματα εντιμότητας ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάδα είναι χωριό, γνωριζόμαστε»

«Στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη κάνουμε την Ελλάδα ζούγκλα», είπε σε άλλο σημείο.

«Θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο, συγκυβέρνηση άλλη δεν μπορεί να υπάρξει», απάντησε ερωτώμενος για την επόμενη μέρα των εκλογών. Για τις δηλώσεις Καράογλου είπε ότι «έκανε λάθος»

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