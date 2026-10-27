«Αστραπόβροντα» Άδωνι – Πολάκη στη Βουλή: «Να σε πάρουν λογιστή στο Χωριάτικο» - «Ταρζανιές»

Σφοδρή ήταν η χθεσινή αντιπαράθεση στη Βουλή αναφορικά με το νοσοκομείο Χανίων μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλου Πολάκη, με τους δύο άντρες να δίνουν επί τόπου ραντεβού για την προσεχή Παρασκευή.

Το ραντεβού επιβεβαιώθηκε το πρωί με μήνυμα του υπουργού στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ: «Κάλεσα τον Πολάκη και όλους τους άλλους την Παρασκευή το μεσημέρι στο νοσοκομείο»

Πώς προέκυψε η αντιπαράθεση

Η κόντρα έφτασε μέχρι την υπόθεση με τους φούρνους «Χωριάτικο» όταν ο υπουργός, απαντώντας σε μαντινάδα του βουλευτή Χανίων, πρότεινε να τον κάνουν λογιστή στο «Χωριάτικο». «Να μου κάνει υπόδειξη για το πώς θα κρατάω βιβλία ο Πολάκης, που έχει δημοσίως παραδεχθεί ότι κρατούσε διπλά βιβλία, ε, πάει πολύ! Σε λίγο θα θελήσει αυτός με το ''Χωριάτικο'' να σας γνωρίσει, να κρατάτε μαζί τα διπλά βιβλία», σχολίασε ο υπουργός Υγείας.

Είχε προηγηθεί η αμφισβήτηση των οικονομικών στοιχείων που παρουσίασε ο υπουργός από τον Παύλο Πολάκη. «Πάρε λογιστή να σου κρατά βιβλία, το ΕΣΥ θα το κλείσετε και θα ’ναι αμαρτία!» ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη για «ταρζανιές» σχετικά με τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου Χανίων. «Έχεις βάλει στα 60 εκ και το Ταμείο Ανάκαμψης!» του είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν τα πάτε καλά με τους αριθμούς» απάντησε ο κ. Γεωργιάδης, που ανέφερε ότι την Παρασκευή θα βρεθεί στα Χανιά, στο εργοτάξιο στα ΤΕΠ, ενώ θα τελέσει εγκαίνια σε διάφορα κέντρα υγείας στο νομό.

«Θα τα πούμε στα Χανιά»

«Επειδή έχει γίνει φασαρία που θα κατέβω στο νησί, καλώ τους πάντες να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση την Παρασκευή το μεσημέρι με ανοιχτές τις κάμερες και και σε λάιβ μετάδοση και εσείς αν θέλετε να είστε παρών με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, για να δούμε ποια είναι η αλήθεια του νοσοκομείου Χανίων», προκάλεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης τον πολιτικό του αντίπαλο.

«Να αλλάξω εισιτήριο. Θα βγάλω πρωινό και θα τα πούμε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Χανίων» είπε ο βουλευτής, ο οποίος είχε προγραμματίσει να μεταβεί στα Χανιά αργότερα για το συλλαλητήριο.

Όσο για τις προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, που ήταν το βασικό αντικείμενο της επίκαιρης ερώτησης, ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον υπουργό ότι «έταξε» 150 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ πραγματοποιήθηκαν μόνο 20.

«Δίνουμε ραντεβού και στη νέα Βουλή»«Χαίρομαι που θα αλλάξεις την πτήση σου και θα είμαστε μαζί!» αντέδρασε ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας και στις αιτιάσεις του βουλευτή.

«Το νοσοκομείο δεν καταρρέει, όλα αυτά είναι άσκηση μιζέριας, μπας και ξαναεκλεγείτε. Δεν θα ξαναβγείτε με τέτοια. Δίνουμε ραντεβού στη νέα Βουλή, να δούμε ποιος θα είναι μέσα και ποιος θα βλέπει τη Βουλή απ' έξω!», είπε.

Κόντρα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νέα αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έλαβε χώρα χθες στη Βουλή με βαριές προσωπικές αιχμές.

Ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που υποστήριξε ό,τι αντιμετωπίζει «ποινικά» τις απαντήσεις του.

«Τι κάνατε με απειλήσατε ότι θα με βάλετε φυλακή; Θα βάλω τα κλάματα. Με απείλησε εμένα με φυλάκιση μέσα στα ιερά έδρανα της Βουλής των Ελλήνων; Ποια νομίζετε ότι είστε κυρία μου; Εθνική εισαγγελέας;», απάντησε σε υψηλούς τόνους ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγορώντας την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ό,τι απείλησε έναν υπουργό και βουλευτή «μέσα σε αυτό το βήμα που κατοχυρώνει το δικαίωμα του λόγου».

Αφορμή της σφοδρής σύγκρουσης αποτέλεσε η επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Υπουργό για την πρόσφατη συνάντηση Ελλήνων και Ισραηλινών στην Αθηναϊκή Λέσχη, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να αποδίδει στην εκδήλωση μυστικότητα, υποστηρίζοντας ό,τι ο κ. Γεωργιάδης οφείλει να λογοδοτήσει για τις ενέργειές του, επικαλούμενη το Σύνταγμα, κατηγορώντας τον ότι δεν δικαιούται να ενεργεί προς όφελος ξένου κράτους. «Δεν σας μπέρδεψα ξέρω ότι απευθύνομαι σε φασίστα», είπε στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου, πυροδοτώντας νέο γύρο έντασης.

«Για να σας επιστρέψω τους χαρακτηρισμούς, εσείς που αντιστρατεύεστε αυτό το κράτος, εσείς που αντιστρατεύεστε τη σχέση μας με αυτό το κράτος δεν είστε προδότης; Εγώ είμαι φασίστας και εσείς δεν είστε προδότης της Ελλάδος; Αφού το πάτε στις απειλές φυλάκισης λες και θα σας φοβηθώ», ανταπάντησε ο Υπουργός, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει εκτός μικροφώνου: «Ατρόμητος, ατρόμητος!»

«Ποιος κατέστρεψε το χαρακτήρα σας και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;»

Η ένταση κορυφώθηκε με τον Γεωργιάδη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Δεν σας αξίζει ο τίτλος του προδότη, και αυτό να είσαι πρέπει η προσωπικότητα σου να λειτουργεί. Ποια νομίζετε ότι είστε κυρία μου επιτέλους; Ποιος σας είπε ότι είτε κάτι σπουδαίο; Ποιος κατέστρεψε το χαρακτήρα σας και σας έκανε τέτοιο ψώνιο; Φασίστας είσαι εσύ που δεν σέβεσαι την ιστορία Ισραήλ. Εσύ είσαι ο φασίστας όλα αυτά τα χρόνια. Κάθεσαι και μιλάς με αγένεια στους συναδέλφους, τους απειλείς και νομίζεις ότι είσαι και κάτι σπουδαίο», απάντησε ο Υπουργός με την αντιπαράθεση να συνεχίζεται εκτός μικροφώνου.

«Δε θα κάνετε τίποτα γι' αυτά που ακούστηκαν;», διερωτήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Υπουργό να σχολιάζει: «Α, εσένα οι δικές σου εκφράσεις ήταν καλές…».

«Μια νοσηρή προσωπικότητα με απείλησε μέσα στη Βουλή»

Λίγο αργότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, έχοντας μέσα και το σχετικό βίντεο, λέγοντας τα εξής

«Η συζήτηση στην Βουλή με την @ZoeKonstant εκτυλίχθηκε όπως ακριβώς την περίμενα. Μία νοσηρή προσωπικότητα που με απείλησε μέσα στην βουλή με φυλακή επειδή υποστηρίζω τις Σχέσεις Ελλάδος/Ισραήλ... πιστεύω της απάντησα όπως της άξιζε διατηρώντας όσο μπορούσα την ψυχραιμία μου».

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