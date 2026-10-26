Το αναπάντεχο μήνυμα Άδωνι: Συγχαίρω τον Δένδια!

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη τον Νίκο Δένδια για το μήνυμά του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού.

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «καμία γυναίκα δεν πρέπει να είναι μόνη στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού».

Από τις 21 Οκτωβρίου λειτουργεί νέο Εξωτερικό Ιατρείο Μαστού στο ΝΙΜΤΣ για την ενίσχυση της υγειονομικής φροντίδας.

Ο Δένδιας υπογράμμισε ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές και ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ιάσιμος. Snapshot powered by AI

Πολύ μελάνι έχει χυθεί από διάφορους κύκλους για τις σχέσεις του υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη, με τον υπουργό Εθνικής Αμύνης, Νίκο Δένδια, ιδίως έπειτα από την πρόσφατη πανηγυρική εκδήλωση για τα γενέθλια του κόμματος.

Ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης, κόντρα στις εικασίες και τα σενάρια, συνεχάρη χθες τον κ. Δένδια για την παρέμβασή του και το μήνυμά του με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού.

Συγκεκριμένα ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

Συγχαίρω τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης για αυτό του το μήνυμα διότι πράγματι η πρόληψη σώζει ζωές

Υπενθυμίζεται ότι το μήνυμα «καμία γυναίκα μόνη στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού», έστειλε, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, «με αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη στην επιστήμη, στεκόμαστε δίπλα σε όσες δίνουν αυτήν τη μάχη. Από τις 21 Οκτωβρίου φέτος, λειτουργεί το νέο Εξωτερικό Ιατρείο Μαστού στο ΝΙΜΤΣ, ενισχύοντας την υγειονομική φροντίδα για τις γυναίκες που φορούν με υπερηφάνεια τη στολή με το εθνόσημο».

«Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές. Ο καρκίνος του μαστού είναι ιάσιμος», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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