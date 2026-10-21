Γεωργιάδης: Αναδημοσίευσε AI βίντεο στο οποίο χορεύει breakdance μετά τα «α και ου» στα Ιωάννινα

Ένα AI βίντεο δημιούργησε μια εκδοχή του υπουργού να χορεύει breakdance, το οποίο ο ίδιος αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μιχάλης Παπαδάκος

Γεωργιάδης: Αναδημοσίευσε AI βίντεο στο οποίο χορεύει breakdance μετά τα «α και ου» στα Ιωάννινα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγινε viral στα social media με την εμφάνισή του στα Ιωάννινα, όπου φώναζε συνθήματα χοροπηδώντας.
  • Φοιτητές και νεολαίοι της ΝΔ τον αποθέωσαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
  • Ένα AI βίντεο δημιούργησε μια εκδοχή του υπουργού να χορεύει breakdance, το οποίο ο ίδιος αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο Γεωργιάδης δήλωσε ότι επιδιώκει να εξελιχθεί περισσότερο στην επόμενη εμφάνισή του με την ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα.
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης τρεντάρισε για μια ακόμη φορά στα social media για το... γηπεδικό του «μπάσιμο» στα Ιωάννινα με τους φοιτητές και τους νεολαίους της ΝΔ να τον αποθεώνουν την ώρα που εκείνος φώναζε χοροπηδώντας «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ».

Το βίντεό του έκανε το γύρο του διαδικτύου και κάποιοι το πήραν και το... διάνθισαν με τη βοήθεια του AI. Έβαλαν τον υπουργό Υγείας να χορεύει brakedance κι ο ίδιος έδειξε να το απολαμβάνει και μάλιστα αναδημοσίευσε το εν λόγω βίντεο στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Λοιπόν βάζω στόχο την επόμενη φορά με την ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα να εξελιχθώ τόσο πολύ…!» έγραψε στη λεζάντα ο υπουργός Υγείας.

Δείτε το βίντεο

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