Άδωνις Γεωργιάδης: Viral βίντεο του υπουργού Υγείας που φωνάζει εν χορώ «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης ενθουσιάστηκε κατά τη συνάντηση με νεαρούς ΔΑΠίτες στα Ιωάννινα, όπου εγκαινίασε κτήριο του ΕΣΥ.

Ο υπουργός Υγείας ανάρτησε βίντεο με τον ίδιο να φωνάζει το σύνθημα «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη φράση «πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο Γεωργιάδης έχει φωνάξει το ίδιο σύνθημα σε παλαιότερες εκδηλώσεις του κόμματος. Snapshot powered by AI

Για μια ακόμα φορά ο Άδωνις Γεωργιάδης θυμήθηκε τα νεανικά του χρόνια και δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του όταν συναντήθηκε με τους νεαρούς ΔΑΠίτες στα Ιωάννινα όπου είχε βρεθεί για να εγκαινιάσει ένα ακόμα κτήριο παροχής ιατρικών υπηρεσιών του ΕΣΥ.

Ο υπουργός Υγείας, ανάρτησε ο ίδιος το βίντεο, το οποίο συνόδευε με τη λεζάντα, «πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο κ. Γεωργιάδης φάνηκε περισσότερο ενθουσιασμένος από τους ίδιους τους φοιτητές, καθώς χοροπηδούσε και φώναζε εν χορώ το γνωστό σύνθημα της φοιτητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας «Και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός φωνάζει το συγκεκριμένο σύνθημα σε εκδήλωση του κόμματος, και το είχε πράξει και στο παρελθόν αρκετές φορές.

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