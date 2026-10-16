«Καρφί» Γεωργιάδη σε Χρηστίδη: «Βουλευτής είσαι, στάσου στο ύψος σου» - Έτσι θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ;

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επέκρινε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη για την απολογητική του δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή του σε εκδήλωση με Ισραηλινούς στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Ο Γεωργιάδης ζήτησε από τον Χρηστίδη να αποσύρει τη δήλωση και τον κάλεσε να σταθεί στο ύψος των βουλευτικών του καθηκόντων.

Ο υπουργός υπερασπίστηκε τη συμμετοχή του στην εκδήλωση και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την μείζον εθνικό συμφέρον.

Ο Χρηστίδης διευκρίνισε ότι παρέστη στην εκδήλωση ως βουλευτής και δεν είχε συνομιλίες με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ενώ τόνισε τη σταθερή στάση του ΠΑΣΟΚ για το διεθνές δίκαιο στη Γάζα.

Υπήρξαν αντιδράσεις ακροαριστερών ομάδων κατά την εκδήλωση, τις οποίες ο Γεωργιάδης απέρριψε, δηλώνοντας ότι λογαριασμό δίνει μόνο στους ψηφοφόρους του. Snapshot powered by AI

Τη διευκρινιστική δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση Israel Allies Foundation στην Αθηναϊκή Λέσχη, ότι ήταν ολιγόλεπτη, καυτηριάζει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας τη δήλωση του κ. Χρηστίδη στο Reporters United, στέκεται στην αναφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ ότι παρευρέθηκε κατόπιν πρόσκλησης στο πλαίσιο της θεσμικής του ιδιότητας ως βουλευτή και της συμμετοχής του σε Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας, καθώς και ότι δεν είχε καμία συνομιλία με την πρέσβη στην Ελλάδα, ούτε με κάποιον υπουργό του Ισραήλ. «Θεωρώ απαραίτητο να διευκρινίσω ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ, όπως και η δική μου προσωπικά, ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, απέναντι στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας στη Γάζα, είναι σαφής, σταθερή, διαχρονική και αταλάντευτη. Πρόκειται για θέσεις που έχω εκφράσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, τόσο εντός όσο και εκτός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και θεωρώ σημαντικό να αποτυπώνονται με ακρίβεια, χωρίς παρερμηνείες ή τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων.Θεωρώ σημαντικό οι παραπάνω διευκρινίσεις να ληφθούν υπόψη και να αποτυπωθούν με ακρίβεια στο ρεπορτάζ σας» σημείωσε επιπροσθέτως ο κ. Χρηστίδης στη δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στο Reporters United.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του κ. Χρηστίδη, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει σε εκτενή ανάρτησή του:

«Σήμερα καθώς ξεκίνησα το ταξίδι της επιστροφής μου στην Αθήνα από τα Ιωάννινα είδα την απάντηση προς αυτούς του συναδέλφου μου βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη. Θα με συγχωρέσει ο καλός και συμπαθής συνάδελφος του Πασόκ κ. Χρηστίδης αλλά η απάντησή του είναι γελοία. Μόνον που δεν έπεσε γονυπετώς να τους ζητήσει και συγγνώμη, που τόλμησε να πάει στην Αθηναϊκή Λέσχη και να υποστηρίξει τις στενές σχέσεις Ελλάδος/Ισραήλ, χωρίς να ζητήσει την άδειά τους…. Έτσι θα κυβερνήσει την Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ; Προσκυνώντας την κάθε Μή Κυβερνητική Οργάνωση και την κάθε Ακροαριστερή ανοησία; Ήθελε να πάει πήγε, καλά έκανε τέλος. Τί πράγματα είναι αυτά; Μόλις του έκαναν λίγο bullying το έβαλε στα πόδια ολόκληρος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου;».

Μάλιστα, καλεί τον Παύλο Χρηστίδη να την αποσύρει.

«Φίλε Παύλο να αποσύρεις σε παρακαλώ πολύ την κατάπτυστα απολογητική απάντηση σε αυτές τις ασήμαντες ακροαριστερές ομάδες, βουλευτής είσαι στάσου στο ύψος σου» αναφέρει.

Ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, ο οποίος παρευρέθηκε κι αυτός στην εκδήλωση, υπεραμύνεται της συμμετοχής του και της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με το Ισραήλ.

«Εμείς είμαστε υπέρ της Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδος/Ισραήλ και θέλουμε να φτιάξουμε και κοινοβουλευτικές ομάδες υποστήριξης και τα πάντα. Φυσικά και αυτές μας οι θέσεις θα κριθούν στις επόμενες εκλογές από το μεγάλο μας αφεντικό, δηλαδή από τον ελληνικό λαό» σημειώνει ο υπουργός Υγείας.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της συνάντησης, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε:

«Επειδή τα πράγματα κάπου έχουν ξεφύγει. Προχθές μια ομάδα υποστηρικτών των καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, διοργάνωσαν μια συνάντηση μεταξύ πολιτικών από την Ελλάδα και το Ισραήλ στην Αθηναϊκή Λέσχη. Σκοπός να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας και να φτιάξουμε ισχυρότερες κοινοβουλευτικές ομάδες αλληλοστήριξης».

Στη συνέχεια, σχολίασε τη δική του συμμετοχή:

Παρευρέθηκα, όπως ήταν φυσικό και εγώ. Έχω κρύψει εγώ ποτέ την πλήρη μου υποστήριξη προς το Ισραήλ; Έχω κρύψει ότι θεωρώ τη στρατηγική μας σχέση με το κράτος αυτό, ως μείζον εθνικό μας συμφέρον; Οχι. Τα λέω συνεχώς και παντού και εδώ και στη Βουλή και παντού αυτά».

Αναφερθείς σε αντιδράσεις που υπήρξαν στην είσοδο της Αθηναϊκής Λέσχης κατά την προσέλευση των συμμετεχόντων, επισήμανε:

Μία ομάδα ακροαριστερών που ονομάζονται @reporters_gr το έμαθαν στήθηκαν από κάτω από την Αθηναϊκή Λέσχη και άρχισαν να βιντεοσκοπούν, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει (οι ίδιοι που φώναζαν για τα γυαλιά μου Meta το καλοκαίρι και που φώναζαν για τα προσωπικά δεδομένα κλπ….) και ανέβασαν την επόμενη αυτή την ανάρτηση για να μας ψέξουν: https://facebook.com/share/v/18eACQaya3/?mibextid=wwXIfr. Δεν ασχολήθηκα να σας πω την αλήθεια χθες, για δύο λόγους. Πρώτον διότι είχα περιοδεία στην Ήπειρο εγκαινιάζοντας ασταμάτητα Κέντρα Υγείας και ΤΕΠ Νοσοκομείων κλπ και δεύτερον διότι δεν θεωρώ ότι οφείλω να δώσω τον παραμικρό λογαριασμό για το που πάω σε έναν ακροαριστερό λογαριασμό της πλάκας. Οι εκλεγμένοι πολιτικοί λογαριασμό δίνουμε μόνον στους ψηφοφόρους μας και σε κανέναν άλλον. Οι ψηφοφόροι μου καλώς γνωρίζουν τις απόψεις μου για το Ισραήλ άρα κανένα πρόβλημα».

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

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