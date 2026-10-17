Άδωνις: «Δηλαδή, εγώ εφτιαξα τα καινούρια ΤΕΠ, αλλά πρέπει να πώ συγγνώμη για τα προηγούμενα;»

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρέδωσε τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Κατά την άφιξή του, αντιμετώπισε αποδοκιμασίες και απάντησε χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «συμμορία της μιζέριας».

Ο υπουργός τόνισε ότι οι διαμαρτυρίες αφορούσαν την παλιά κατάσταση των εγκαταστάσεων και αναγνώριζαν τη βελτίωση των νέων ΤΕΠ.

Παρουσίασε αύξηση προσωπικού κατά 300 άτομα και προϋπολογισμό του νοσοκομείου κατά 80,7% από το 2019.

Εγκαινίασε επίσης το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ασθενών με άνοια και το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας στην Κόνιτσα, αναφέροντας την έναρξη νέας εποχής για το ΕΣΥ στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η περιοδεία του υπουργού Υγείας στα Ιωάννινα, με επίκεντρο την παράδοση νέων και ανακαινισμένων υποδομών στο εθνικό σύστημα υγείας της περιοχής.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκίνησε τον κύκλο των επισκέψεών του από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, προκειμένου να εγκαινιάσει τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με τον υπουργό, πρόκειται για ένα από τα πλέον απαιτητικά έργα που έχουν παραδοθεί το τελευταίο διάστημα.

Κατά την άφιξή του, ωστόσο, ήρθε αντιμέτωπος με αποδοκιμασίες. Ο ίδιος απάντησε στους συγκεντρωμένους, χαρακτηρίζοντάς τους «συμμορία της μιζέριας». Όπως υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, οι διαμαρτυρίες αφορούσαν αποκλειστικά την προηγούμενη κατάσταση των εγκαταστάσεων. Πρακτικά, δηλαδή, εκτίμησε πως οι διαδηλωτές αναγνώριζαν την ποιοτική αναβάθμιση του χώρου, επιλέγοντας να διαμαρτυρηθούν μόνο για τις ελλείψεις του παρελθόντος. Κάτι το οποίο αποτύπωσε και σε βίντεο το οποίο δημοσίευσε στο Χ.

Έγραψε συγκεκριμένα: Σήμερα είχαμε μία εκπληκτική ημέρα στο Νομό Ιωαννίνων. Ξεκινήσαμε με τα εγκαίνια ενός από τα δυσκολότερα μας έργα, τα νέα ΤΈΠ του ΠΓΝ Ιωαννίνων. Μιλάμε για ένα απίστευτο έργο. Στην είσοδο η γνωστή «συμμορία της μιζέριας» που μου ζήτησαν να ζητήσω συγγνώμη για το χάλι που είχαν τόσα χρόνια τα παλιά ΤΕΠ….δηλ αναγνώριζαν πόσο ωραία έγιναν τώρα αλλά γκρινιάζουν για αυτά που είχαν πριν…άβυσσος η ψυχή τους….νοσοκομείο με +300 άτομα προσωπικό από το 2019 και +80,7% προϋπολογισμό. Μετά εγκαίνια στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ασθενών με άνοια και τέλος εγκαίνια στο πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας στην Κόνιτσα. Νέα εποχή για το ΕΣΥ ξεκίνησε στο Νομό Ιωαννίνων

Το κυβερνητικό πρόγραμμα περιελάμβανε και άλλους σταθμούς εντός του νομού. Μετά το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ο υπουργός βρέθηκε στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για ασθενείς που πάσχουν από άνοια, όπου πραγματοποίησε τα εγκαίνια. Η περιοδεία έκλεισε τελικά στην Κόνιτσα. Εκεί εγκαινιάστηκε το πλήρως ανακαινισμένο τοπικό Κέντρο Υγείας, με τον υπουργό να κάνει λόγο για την έναρξη μιας νέας εποχής για τη δημόσια υγεία στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε επίσης