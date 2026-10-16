Γεωργιάδης: «Άδικος όποιος δεν αναγνωρίζει την πρόοδο του ΕΣΥ» - Το βίντεο με ασθενή 

Γυναίκα που πήγε εκτάκτως στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» περιέγραψε τον επαγγελματισμό των γιατρών και τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γεωργιάδης: «Άδικος όποιος δεν αναγνωρίζει την πρόοδο του ΕΣΥ» - Το βίντεο με ασθενή 
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  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι το ΕΣΥ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.
  • Μία γυναίκα που επισκέφθηκε εκτάκτως το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» περιέγραψε τον γρήγορο και επαγγελματικό τρόπο εξυπηρέτησής της.
  • Η ασθενής υποβλήθηκε σε πλήθος εξετάσεων, όπως καρδιογράφημα, υπέρηχο καρδιάς, τεστ εγκυμοσύνης, εξετάσεις αίματος και ακτινογραφία θώρακος, μέσα σε λίγες ώρες και χωρίς κόστος.
  • Η γυναίκα επεσήμανε την ευγένεια και τον επαγγελματισμό των γιατρών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της.
  • Η εμπειρία της ασθενούς υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο σύστημα υγείας.
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Ένα βίντεο μίας γυναίκας η οποία επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», δημοσίευσε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Όποιος δεν αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια είναι τουλάχιστον άδικος! Δείτε αυτό το βίντεο από μια ανάρτηση μίας άγνωστης σε μένα κυρίας», έγραψε στην ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η γυναίκα στο βίντεο αναφέρει ότι επισκέφθηκε με δύσπνοια το νοσοκομείο. «Αποφάσισα να πάω στο νοσοκομείο να δω τα καρδιολογικά μη τυχόν είναι κάτι τέλος πάντων. Φτάνω στις 12 στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Μπαίνω απευθείας στη διαλογή. Λέω τα συμπτώματα, μέσα σε 5 λεπτά είχα μπει. Πήραν την πίεση, το οξυγόνο μου, πήραν αίμα και μου έκαναν καρδιογράφημα και καπάκια υπέρηχο καρδιάς, triplex», ανέφερε η γυναίκα.

Και συνέχισε: Έχω να πω ότι οι γιατροί ήταν ευγενέστατοι όλοι, επαγγελματίες. Η κατάσταση ήταν δηλαδή σε ιδιωτικό να είχα πάει δεν νομίζω να είχε εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα». «Το θέμα ποιο είναι. Εγώ πήγα στις 12:00 και 15:30 ώρα είχα φύγει και είχα κάνει καρδιογράφημα, triplex καρδιάς, τεστ εγκυμοσύνης, δύο εξετάσεις αίματος και ακτινογραφία θώρακος εντελώς δωρεάν, εντελώς επαγγελματικά, εντελώς ξεκούραστα με απόλυτη προσοχή από τους γιατρούς. Σε ποια άλλη χώρα το κάνεις αυτό θύμισε μου;», τόνισε.

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