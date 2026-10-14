Άδωνις σε πολίτη από την Πάρο: «Βρίστε με κυρία μου αλλά όχι ενώ οδηγείτε, έλεος!»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταδίκασε τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, αναφερόμενος σε βίντεο που ανάρτησε γυναίκα από την Πάρο

Μιχάλης Παπαδάκος

Άδωνις σε πολίτη από την Πάρο: «Βρίστε με κυρία μου αλλά όχι ενώ οδηγείτε, έλεος!»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την πλήρη ανακαίνιση και λειτουργία του Κέντρου Υγείας Πάρου και την πρόσληψη νέων γιατρών.
  • Μέχρι τον Ιανουάριο θα παραδοθεί νέος ξενοδοχειακός εξοπλισμός για το Κέντρο Υγείας.
  • Η νέα βάση ελικοπτέρων για αεροδιακομιδές έχει εξυπηρετήσει 482 περιστατικά στην Πάρο και 32 σε γειτονικά νησιά μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.
  • Ο υπουργός υποστήριξε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην περιοχή βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που έχει υπάρξει ποτέ.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταδίκασε τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, αναφερόμενος σε βίντεο που ανάρτησε γυναίκα από την Πάρο.
Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε το βίντεο που δημοσίευσε γυναίκα στα social media με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στην Πάρο και τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας του νησιού.

Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις δομές υγείας της Πάρου, επισημαίνοντας ότι το Κέντρο Υγείας ανακαινίστηκε πλήρως, τα εργαστήρια εξετάσεων βρίσκονται πλέον σε λειτουργία και έχουν γίνει νέες προσλήψεις γιατρών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι τον Ιανουάριο αναμένεται να παραδοθεί νέος ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νέα βάση ελικοπτέρων για τις αεροδιακομιδές, η οποία, μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, έχει εξυπηρετήσει 482 περιστατικά από την Πάρο και 32 γειτονικά νησιά.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο υπουργός υποστήριξε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην περιοχή βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που έχει υπάρξει ποτέ.

Ωστόσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης εστίασε και στον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε και αναρτήθηκε το επίμαχο βίντεο. Όπως σημείωσε, η γυναίκα εμφανίζεται να οδηγεί ενώ καταγράφει το βίντεο, στο οποίο διατυπώνει επικριτικά σχόλια για τον ίδιο, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά θέτει σε κίνδυνο τόσο την ίδια όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

«Κατηγορήστε με επιτέλους κυρία μου όσο θέλετε, αλλά όχι καθώς οδηγείτε. Έλεος», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού και δεν είναι ευκρινές αν οδηγεί εκείνη το όχημα ή όχι.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:22ΚΟΣΜΟΣ

Καρέ καρέ η σύλληψη του Ιάπωνα δημοσιογράφου για κατασκοπεία από τη ρωσική

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 6 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις - Χωρίς ρεύμα 600.000 άνθρωποι 

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Ρόδο - Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΙΧ - Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος

10:13WHAT THE FACT

Η εξέλιξη του δοχείου φαγητού: Από τα πακέτα μπισκότων στα σύγχρονα ισοθερμικά

10:11ΥΓΕΙΑ

Βραχνάδα που δεν υποχωρεί: Πότε πρέπει να πάτε για εξετάσεις;

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Άλογα του Αίνου κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα στον δρόμο - Βίντεο

10:04ΠΟΛΤΟΣ

Ποιον αφορά η απόλυση Γκίλφοϊλ;

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο τροχαίο στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε… αγέλη αγριογούρουνων

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Google: Δίνει πρόσβαση στα πιο εξελιγμένα μοντέλα ΑΙ σε 200 ερευνητές

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με διάσημη influencer: Πόζαρε ατάραχη στα ερείπια του σεισμού στον Παναμά

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας και Μεσογείων

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Εύβοια: Υπερχείλισαν ποτάμια, έκλεισαν δρόμοι σε κεντρικά και βόρεια τμήματα

09:40MEETING POINT

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Ευρώπη

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το θρυλικό Citroën 2CV επιστρέφει ηλεκτρικό και παραμένει πιστό στην απλότητα

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Η Γκίλφοϊλ δεν ήταν απλά κάποια που έβγαινε με τον γιο του Τραμπ»

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις σε πολίτη από την Πάρο: «Βρίστε με κυρία μου αλλά όχι ενώ οδηγείτε, έλεος!»

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream: Ξεκινάει στη Γερμανία η δίκη του Ουκρανού για το σαμποτάζ στους αγωγούς

09:30ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Αποσυναρμολογήθηκε η πεζογέφυρα του «Λαιμού του Διαβόλου» στους καταρράκτες Ιγκουασού λόγω έντονων βροχοπτώσεων

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα τελειώσει η κακοκαιρία - «Οργανώνεται νέο κύμα» αναφέρει ο Μαρουσάκης

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Το εξωτικό Μπαλί ξέμεινε από βενζίνη: Χαοτικές σκηνές και απέραντο μποτιλιάρισμα έξω από βενζινάδικα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:51WHAT THE FACT

Ηλιακός άνεμος θα χτυπήσει τη Γη με ταχύτητα άνω των 600 χλμ./δευτερόλεπτο - Τι θα συμβεί

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανορθόδοξος πόλεμος: Ιερέας ραντίζει με αγιασμό το σπίτι της γειτόνισσας του που είναι τσακωμένοι

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: «Φούσκωσε» ο Κηφισός - Σε επιφυλακή οι Αρχές

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι αρχές κατέσχεσαν ρομπότ που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά 16χρονη

06:52LIFESTYLE

Ελληνικές σειρές που κατέκτησαν το εξωτερικό: Από τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και το «Παιδί» στο «Νησί»

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικοί σεισμοί στον Ατλαντικό – Ειδικός προειδοποιεί «κάτι πολύ μεγάλο» στις ΗΠΑ σύντομα

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Στη Βουλή το θέμα των Πομάκων: «Όχι στην υποχρεωτικότητα της τουρκικής γλώσσας στην ορεινή Θράκη», ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

07:18LIFESTYLE

Δώρα Τσαμπάζη: «Δεν έχω καταφέρει να απαντήσω στα παιδιά μας γιατί δεν γίνεται να ζωντανέψεις ξανά» – 4 χρόνια από τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη

20:45LIFESTYLE

ANT1: Δημοσιογράφος αποχωρεί μετά από 30 χρόνια

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Double score Μητσοτάκη και εννεακομματική Βουλή – Ποια κόμματα μένουν εκτός

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Στο έλεος της κακοκαιρίας μεγάλο τμήμα της χώρας – Πού υπάρχουν προβλήματα – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - Αποκλεισμένα τα Πολιτικά από την έντονη βροχόπτωση

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Η 41χρονη πήρε τηλέφωνο τον πρώην σύζυγό της πριν πάει να ρίξει την ατροπίνη στα τρόφιμα - «Θα είσαι σπίτι;»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο τροχαίο στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε… αγέλη αγριογούρουνων

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από τα VIP τζετ, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τον Αργυρό στην πτώση και την απόλυση

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ανοίγουν οι αιτήσεις για μετακόμιση με επίδομα 10.000 ευρώ - Ποιες περιοχές εντάσσονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ