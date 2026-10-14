Άδωνις σε πολίτη από την Πάρο: «Βρίστε με κυρία μου αλλά όχι ενώ οδηγείτε, έλεος!»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την πλήρη ανακαίνιση και λειτουργία του Κέντρου Υγείας Πάρου και την πρόσληψη νέων γιατρών.

Μέχρι τον Ιανουάριο θα παραδοθεί νέος ξενοδοχειακός εξοπλισμός για το Κέντρο Υγείας.

Η νέα βάση ελικοπτέρων για αεροδιακομιδές έχει εξυπηρετήσει 482 περιστατικά στην Πάρο και 32 σε γειτονικά νησιά μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην περιοχή βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που έχει υπάρξει ποτέ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταδίκασε τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, αναφερόμενος σε βίντεο που ανάρτησε γυναίκα από την Πάρο. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε το βίντεο που δημοσίευσε γυναίκα στα social media με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στην Πάρο και τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας του νησιού.

Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις δομές υγείας της Πάρου, επισημαίνοντας ότι το Κέντρο Υγείας ανακαινίστηκε πλήρως, τα εργαστήρια εξετάσεων βρίσκονται πλέον σε λειτουργία και έχουν γίνει νέες προσλήψεις γιατρών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι τον Ιανουάριο αναμένεται να παραδοθεί νέος ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νέα βάση ελικοπτέρων για τις αεροδιακομιδές, η οποία, μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, έχει εξυπηρετήσει 482 περιστατικά από την Πάρο και 32 γειτονικά νησιά.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο υπουργός υποστήριξε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην περιοχή βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που έχει υπάρξει ποτέ.

Ωστόσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης εστίασε και στον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε και αναρτήθηκε το επίμαχο βίντεο. Όπως σημείωσε, η γυναίκα εμφανίζεται να οδηγεί ενώ καταγράφει το βίντεο, στο οποίο διατυπώνει επικριτικά σχόλια για τον ίδιο, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά θέτει σε κίνδυνο τόσο την ίδια όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

«Κατηγορήστε με επιτέλους κυρία μου όσο θέλετε, αλλά όχι καθώς οδηγείτε. Έλεος», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού και δεν είναι ευκρινές αν οδηγεί εκείνη το όχημα ή όχι.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: