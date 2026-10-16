Τι συμβαίνει με τα αποθέματα αίματος στα νοσοκομεία - Το Θριάσιο, ο Ευαγγελισμός και το ΕΚΕΑ

Snapshot Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ανακοίνωσε ότι η μετάβαση στο νέο ψηφιακό σύστημα ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με αρχικές καθυστερήσεις στην τροφοδοσία των νοσοκομείων της Αττικής που πλέον έχουν εξομαλυνθεί.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν από το υπουργείο Υγείας να διασφαλίσει την επάρκεια αίματος σε όλες τις αιμοδοσίες της χώρας, επισημαίνοντας τη σημασία της αιμοδοσίας για τις ανάγκες χειρουργείων και χρόνιων ασθενών. Snapshot powered by AI

Ανταποδίδουν τις κατηγορίες περί «ψεύδους» στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι νοσοκομειακοί γιατροί και επιμένουν ότι δημιουργήθηκε όντως πρόβλημα στις αιμοδοσίες νοσοκομείων και τη διασύνδεση των συστημάτων τους με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε ψευδή τη σχετική καταγγελία για το Θριάσιο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης (15/10/2026), ο γιατρός του Θριασίου νοσοκομείου και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), Γιάννης Γαλανόπουλος, με δημόσια δήλωσή του, κατήγγειλε ότι υπάρχουν λιγοστά αποθέματα αίματος στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να αναβάλλονται τακτικά χειρουργεία και να ξεκινά γενική εφημερία, με ενδυνάμει κινδύνους για ασθενείς που πιθανά θα χρειαστούν μεγάλες ποσότητες αίματος.

Το μεσημέρι, η διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι τα χειρουργεία πραγματοποιούνται κανονικά και ότι η εφημερία του νοσοκομείου διεξάγεται επίσης κανονικά, χωρίς πρόβλημα που να σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα αίματος. Δεν διευκρίζε, ωστόσο, εάν το πρωί υπήρξε πρόβλημα. Ο υπουργός Υγείας στη συνέχεια, κοινοποιώντας την ανακοίνωση του διοικητή, έγραψε στο Χ: «Ο πόλεμος εντυπώσεων κατά του ΕΣΥ συνεχίζεται. Γνωστός αριστερός συνδικαλιστής δήλωσε ότι σήμερα ακυρώθηκαν τα χειρουργεία στο Θριάσειο Νοσοκομείο λόγω έλλειψης αίματος. Φυσικά πρόκειται περί ψεύδους. Τα χειρουργεία γίνονται κανονικά και αίμα είχαμε στείλει εγκαίρως».

Επιμένουν οι γιατροί

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το πρόβλημα διευθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέχρι το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να επανεκκινήσουν τα χειρουργεία. Με σημερινή της ανακοίνωση η ΟΕΝΓΕ αναφέρει: «Αυτή τη φορά, ψεύτης κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη είναι ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γ. Γαλανόπουλος, που κατήγγειλε επώνυμα τις ελλείψεις αίματος χθες στο Θριάσιο νοσοκομείο, εν μέσω γενικής εφημερίας, γεγονός που αρχικά οδήγησε στο να αναβληθούν προγραμματισμένα χειρουργεία. Η καταγγελία αυτή είναι πέρα για πέρα αληθής και τα χειρουργεία που έγιναν ξεκίνησαν μετά τις 11, αφού εξασφαλίστηκαν αίματα από γειτονικά νοσοκομεία, όπως το νοσοκομείο της Νίκαιας, δημιουργώντας ελλείψεις αίματος εκεί ακριβώς επειδή δημοσιοποιήθηκε το ζήτημα».

Επιπλέον, ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπανικολάου, δήλωσε στο Kontra πως «τακτικά χειρουργεία αναβλήθηκαν ή καθυστέρησαν να ξεκινήσουν». Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα ήταν ότι το ψηφιακό σύστημα της αιμοδοσίας του νοσοκομείου, δεν αναγνώριζε τα barcode στις μονάδες αίματος, καθώς χθες, το καινούριο πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΕΑ «πήγε κεντρικά να εφαρμοστεί, στην πλατφόρμα του ίδιου του ΕΚΕΑ και κατέρρευσαν τα πάντα». «Ο διοικητής του νοσοκομείου έτρεχε πανικόβλητος να βρει μονάδες αίματος, από άλλα νοσοκομεία, π.χ. από το νοσοκομείο Νίκαιας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπανικολάου.

Το νέο ψηφιακό σύστημα του ΕΚΕΑ

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών, η αλλαγή του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας έγινε αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία εκπαίδευση του προσωπικού. Το γεγονός αυτό δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των αιμοδοσιών πανελλαδικά, καθώς η αδυναμία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των αιμοδοτών και των μονάδων αίματος οδήγησε σε μεγάλες καθυστερήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τις ελλείψεις προσωπικού, οδήγησαν σε ελλείψεις αίματος και λειτουργικά προβλήματα.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι και στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" δεν έχουν παραληφθεί μονάδες αίματος από προχθές και η ενημέρωση είναι ότι χθες θα παραλάμβαναν λίγες, με αποτέλεσμα να είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα προκύψει και εκεί πρόβλημα τις επόμενες μέρες» αναφέρει η ΟΕΝΓΕ και συνεχίζει:

«Τα χθεσινά ψέματα Γεωργιάδη οφείλονται στον πανικό του: είχε προειδοποιηθεί δημοσίως (π.χ τον περασμένο Ιούνιο) από τους εργαζόμενους του ΕΚΕΑ, τους εργαζόμενους των τμημάτων Αιμοδοσίας των νοσοκομείων αλλά και τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς πως είναι επισφαλής η αλλαγή του πληροφοριακού συστήματος, όμως αγνόησε αυτές τις προειδοποιήσεις. Η υπόθεση της αιμοδοσίας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, που αφορά χιλιάδες ασθενείς και τις ανάγκες τους, ιδιαίτερα κατά την πραγματοποίηση χειρουργείων (τακτικών και έκτακτων) αλλά και τις ανάγκες χρόνια ασθενών που η αντιμετώπισή τους απαιτεί συχνά μεταγγίσεις». Οι νοσοκομειακοί γιατροί, τέλος, καλούν το υπουργείο Υγείας να εξασφαλίσει την επάρκεια αίματος σε όλες τις αιμοδοσίες της χώρας.

Τι είχαν καταγγείλει οι εργαζόμενοι του ΕΚΕΑ

Ο σύλλογος εργαζομένων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είχε καταγγείλει τον περασμένο Μάιο ότι «με έκπληξη» είχε μάθει πως «εγκρίθηκε έργο ψηφιοποίησης των νοσοκομείων όλης της χώρας με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, στο οποίο περιλαμβάνεται και η ψηφιακή υποστήριξη των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων και ότι υπάρχουν υπογεγραμμένες εκτελεστικές συμβάσεις από τον Μάρτιο 2026, κόστους 14 εκατ. ευρώ, για αναβάθμιση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων των Αιμοδοσιών της χώρας, με αγορά νέων αδειών χρήσης».

Σύμφωνα με τον σύλλογο, διέθετε ήδη ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε κανονικά. Είχε κάτω από την ομπρέλα του το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, από το 2013. Μετά από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό ενισχύθηκε με την προμήθεια ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, που υποστηρίζει ολόκληρη την αλυσίδα μετάγγισης «από φλέβα σε φλέβα» και αγόρασε άδειες για όλη τη χώρα και για απεριόριστους χρήστες. Μάλιστα, αναμενόταν η σταδιακή ενσωμάτωση των αιμοδοσιών όλης της χώρας.

Εξομάλυνση στην τροφοδοσία των νοσοκομείων

Τελικά, το νέο σύστημα εγκαταστάθηκε και όπως διευκρινίζει σήμερα το ΕΚΕΑ «δυνάμει του άρθρου 40 του ν. 5305/2026 (Α΄ 85/29.05.2026), η ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. ανέλαβε την υποστήριξη όλων των ψηφιακών εργαλείων του Ε.ΚΕ.Α. και την σύσταση και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.

»Στο πλαίσιο αυτό από την Παρασκευή 09/10/2026 και ώρα 23.00 έως και Δευτέρα 12/10/2026 και ώρα 08.00 κατόπιν ειδοποίησης όλων των Νοσοκομείων της Επικράτειας, έγινε όλως επιτυχώς η μετάβαση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στην ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε.

»Στο ίδιο πλαίσιο, την Δευτέρα και ώρα 15.00 ξεκίνησε η εγκατάσταση του νέου τοπικού πληροφοριακού συστήματος του Ε.ΚΕ.Α. Διευκρινίζεται ότι το Σαββατοκύριακο (10-11 Οκτωβρίου) και την Δευτέρα (12 Οκτωβρίου) τροφοδοτήθηκαν κανονικά και τα Νοσοκομεία της Αττικής. Για ένα νέο σύστημα αιμοδοσίας, θέματα ασφαλείας επιβάλλουν αυστηρούς ελέγχους από το Ε.ΚΕ.Α. και την ΗΔΙΚΑ Μ.Α.Ε. και προς τούτο παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην τροφοδοσία των Νοσοκομείων της Αττικής την Τρίτη και την Τετάρτη στα οποία έγινε η κάλυψη των επειγόντων αναγκών τους. Ήδη από εχθές Πέμπτη (15 Οκτωβρίου) έχει υπάρξει εξομάλυνση στην τροφοδοσία των Νοσοκομείων».

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