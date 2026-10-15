Θριάσιο νοσοκομείο: Ακυρώνονται τα χειρουργεία λόγω λιγοστών αποθεμάτων αίματος

Snapshot Στο Θριάσιο νοσοκομείο ακυρώνονται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις λόγω έλλειψης αποθεμάτων αίματος.

Η αλλαγή λογισμικού στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχει προκαλέσει προβλήματα στην αποστολή και σήμανση μονάδων αίματος.

Τα λιγοστά αποθέματα αίματος δημιουργούν κίνδυνο για επείγοντα περιστατικά και ταλαιπωρία για τα προγραμματισμένα χειρουργεία. Snapshot powered by AI

Η αλλαγή λογισμικού στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) φαίνεται πως έχει δημιουργήσει προβλήματα στην αποστολή αίματος στα νοσοκομεία, όπως τουλάχιστον καταγγέλλουν γιατροί του Θριασίου νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Γαλανόπουλο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και γιατρό του Θριασίου, σήμερα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο ακυρώνονται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί δεν μπορούν να υποστηριχθούν από την αιμοδοσία λόγω μη αποστολής αίματος από το ΕΚΕΑ. «Με βάση την πληροφόρηση, το ΕΚΕΑ, λόγω αλλαγής λογισμικού αδυνατεί να σημάνει τις μονάδες αίματος και παραγώγων με τρόπο ώστε να υπάρχει ασφαλής χορήγηση στους ασθενείς» αναφέρει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ.

«Ταυτόχρονα, ξεκινά γενική εφημερία στο Θριάσιο με τα όποια λιγοστά αποθέματα της αιμοδοσίας. Πρόκειται για πολύ σοβαρή εξέλιξη που δημιουργεί αφάνταστη ταλαιπωρία για κάποιους ασθενείς (τακτικά προγραμματισμένα περιστατικά) και εν δυνάμει κίνδυνο για κάποιους άλλους, που πιθανά θα χρειαστούν μεγάλες ποσότητες αίματος (τραυματίες, επείγουσες αιμορραγίες)» επισημαίνει.

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ ζητά από το υπουργείο Υγείας τάχιστες ενέργειες ώστε να λυθεί το ζήτημα, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι τα χειρουργεία της λίστας που ακυρώνονται, θα διευθετηθούν άμεσα κατά προτεραιότητα.