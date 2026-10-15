Θριάσιο νοσοκομείο: Αναπληρώθηκαν τα αποθέματα αίματος - Χωρίς πρόβλημα η εφημερία

Snapshot Το Θριάσιο νοσοκομείο αντιμετώπισε προσωρινό πρόβλημα με τα αποθέματα αίματος, σύμφωνα με καταγγελία του προέδρου της ΟΕΝΓΕ.

Η γενική εφημερία και οι χειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο πραγματοποιούνται κανονικά.

Η καθυστέρηση στην αποστολή αίματος αποδόθηκε σε αλλαγή λογισμικού στο ΕΚΕΑ που επηρέασε την ασφαλή χορήγηση μονάδων αίματος.

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ ζήτησε άμεσες ενέργειες από το υπουργείο Υγείας για την επίλυση του ζητήματος.

Ο υπουργός Υγείας διέψευσε τις καταγγελίες περί ακύρωσης χειρουργείων και επαρκούς παροχής αίματος στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Κανονικά διεξάγεται η γενική εφημερία του Θριασίου νοσοκομείου, χωρίς πρόβλημα που να σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα αίματος, ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου.

Η πρωινή καταγγελία του γιατρού του νοσοκομείου και προέδρου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), Γιάννη Γαλανόπουλου, φαίνεται πως κινητοποιήσε την τροφοδοσία αίματος, η οποία αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.

Σύμφωνα με τον κ. Γαλανόπουλο, το πρωί της Πέμπτης (15/10/2026), οι χειρουργικές επεμβάσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα θα ακυρώνονταν, καθώς δεν μπορούσαν να υποστηριχθούν από την αιμοδοσία λόγω μη αποστολής αίματος από το ΕΚΕΑ. «Με βάση την πληροφόρηση, το ΕΚΕΑ, λόγω αλλαγής λογισμικού αδυνατεί να σημάνει τις μονάδες αίματος και παραγώγων με τρόπο ώστε να υπάρχει ασφαλής χορήγηση στους ασθενείς» δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ.

Ζήτησε δε, τάχιστες ενέργειες από το υπουργείο Υγείας ώστε να λυθεί το ζήτημα, καθώς το Θριάσιο ξεκινούσε γενική εφημερία «με τα όποια λιγοστά αποθέματα της αιμοδοσίας. Πρόκειται για πολύ σοβαρή εξέλιξη που δημιουργεί αφάνταστη ταλαιπωρία για κάποιους ασθενείς (τακτικά προγραμματισμένα περιστατικά) και εν δυνάμει κίνδυνο για κάποιους άλλους, που πιθανά θα χρειαστούν μεγάλες ποσότητες αίματος (τραυματίες, επείγουσες αιμορραγίες)».

Η διοίκηση του νοσοκομείου, σε ανακοίνωσή της το μεσημέρι της Πέμπτης, τονίζει ότι «σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026, οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται κανονικά. Η σημερινή γενική εφημερία του Νοσοκομείου διεξάγεται επίσης κανονικά, χωρίς πρόβλημα που να σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα αίματος».

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πήγε ένα βήμα παραπέρα, απαντώντας στην καταγγελία του προέδρου της ΟΕΝΓΕ, κάνοντας λόγο για «ψεύδη». «Ο πόλεμος εντυπώσεων κατά του ΕΣΥ συνεχίζεται. Γνωστός αριστερός συνδικαλιστής δήλωσε ότι σήμερα ακυρώθηκαν τα χειρουργεία στο Θριάσειο Νοσοκομείο λόγω έλλειψης αίματος. Φυσικά πρόκειται περί ψεύδους. Τα χειρουργεία γίνονται κανονικά και αίμα είχαμε στείλει εγκαίρως».

Ο πόλεμος εντυπώσεων κατά του ΕΣΥ συνεχίζεται. Γνωστός αριστερός συνδικαλιστής δήλωσε ότι σήμερα ακυρώθηκαν τα χειρουργεία στο Θριάσειο Νοσοκομείο λόγω έλλειψης αίματος. Φυσικά πρόκειται περί ψεύδους. Τα χειρουργεία γίνονται κανονικά και αίμα είχαμε στείλει εγκαίρως https://t.co/ht00RGmHVd — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 15, 2026

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