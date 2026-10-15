Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκαν οι εκλογές - Το σενάριο των παρατάσεων

Τον Ιανουάριο του 2027 θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Διονυσία Προκόπη

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκαν οι εκλογές - Το σενάριο των παρατάσεων
ΥΓΕΙΑ
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  • Οι εκλογές του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου θα διεξαχθούν στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027, με στόχο τη διαφάνεια στις οικονομικές υποχρεώσεις των Ιατρικών Συλλόγων.
  • Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, με επικεφαλής τη Ματίνα Παγώνη, διορίστηκε από τον υπουργό Υγείας για να διενεργήσει τις εκλογές μετά από δικαστικές διαμάχες.
  • Ο προηγούμενος πρόεδρος, Βασίλειος Ψυχογυιός, κατηγορεί τη διοικούσα επιτροπή για σκοπούμενη καθυστέρηση των εκλογών και προσπάθεια παράτασης της θητείας της.
  • Η διοικούσα επιτροπή αιτιολογεί την καθυστέρηση με τον τρέχοντα οικονομικό έλεγχο της προηγούμενης διοίκησης, του οποίου το πόρισμα αναμένεται έως τον Δεκέμβριο.
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Ο Πανελληνίος Ιατρικός Σύλλογος ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία των εκλογών, οι οποίες θα διενεργηθούν στην εκπνοή της εξάμηνης θητείας της προσωρινής διοικούσας επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι η διοικούσα επιτροπή με επικεφαλής τη Ματίνα Παγώνη, διορίστηκε από τον υπουργό Υγείας, προκειμένου να διενεργήσει εκλογές, μετά τις δικαστικές διαμάχες στον Σύλλογο.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, στην οποία συμμετείχαν 34 πρόεδροι με φυσική παρουσία και διαδικτυακά. Τα κύρια θέματα της συζήτησης ήταν το νέο ψηφιακό σύστημα Medwatch και η εντατικοποίηση των ελέγχων ιδιωτικών ιατρείων, η οικονομική τακτοποίηση Ιατρικών Συλλόγων και η ενημέρωση για την ημερομηνία εκλογών του Π.Ι.Σ.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου, «οι εκλογές του Π.Ι.Σ. θα γίνουν ως εξής: Σάββατο 23/01/2027 Γενική Συνέλευση και 24/01/2027 εκλογές, με ξεκάθαρες και διαφανείς τις οικονομικές υποχρεώσεις των Ιατρικών Συλλόγων, ώστε να μην οδηγηθεί ο Π.Ι.Σ. σε νέες περιπέτειες με ενστάσεις».

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον προηγούμενο πρόεδρο του ΠΙΣ, Βασίλειο Ψυχογυιό, ο οποίος ανέλαβε για ένα σύντομο διάστημα καθήκοντα, μετά την καθαίρεση Εξαδάκτυλου και αφού είχε προηγηθεί διαδικασία εκλογών, για την οποία όμως κατατέθηκαν και πάλι ενστάσεις. Σύμφωνα με τον κ. Ψυχογυιό, η προσωρινή διοικούσα επιτροπή θα διενεργήσει εκλογές «στο έσχατο όριο που εκπνέει η 6μηνη θητεία που τους δόθηκε από το ΦΕΚ διορισμού τους».

Προσθέτει ότι «εσκεμμένα δεν έχουν φροντίσει ούτε για το χώρο που θα διεξαχθεί η Συνέλευση, ούτε για το ξενοδοχείο που θα φιλοξενηθούν οι εκλέκτορες από την περιφέρεια, ώστε τελευταία στιγμή να επικαλεστούν αδυναμία εκλογών, προκειμένου να λάβουν από τον προστάτη τους υπουργό τρίμηνη παράταση, η λήξη της οποίας θα συμπέσει με τις εθνικές εκλογές. Και τότε θα ζητήσουν νέα παράταση».

Η καθυστέρηση στη διενέργεια των εκλογών οφείλεται, σύμφωνα με την διοικούσα επιτροπή, στον έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη, στην οικονομική διαχείριση του αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου με εταιρεία ορκωτών λογιστών. Το πόρισμα θα είναι έτοιμο έως τον Δεκέμβριο.

Ο κ. Ψυχογυιός αντιτείνει ότι «τα οικονομικά πεπραγμένα του αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ελεγχθεί από την εκλεγμένη Εξελεγκτική Επιτροπή, έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ τον περασμένο Δεκέμβριο και είναι τακτοποιημένα μέχρι cent με όλες τις διαδικασίες που επιβάλει το Δημόσιο Λογιστικό. Επιπλέον έχουν ελεγχθεί (και μάλιστα με το μισό κόστος) από Ορκωτούς Λογιστές της Grand Thorton, μιάς από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου και το πόρισμα ελέγχου βρίσκεται πρωτοκολλημένο στα γραφεία του ΠΙΣ, όπως επίσης όλα τα ανάλογα πορίσματα από το 2019 έως το 2025». Ο πρώην πρόεδρος του ΠΙΣ χαρακτηρίζει «εμπαιγμό» τη διαδικασία οικονομικού ελέγχου και καταλήγει: «Εν ολίγοις, η δοτή Διοίκηση έχει γαντζωθεί με νύχια και με δόντια στις καρέκλες, πιστεύοντας ότι μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό σώμα υπέρ του Γ. Πατούλη, τον οποίο προσπαθεί να επιβάλλει πάση θυσία ο φίλος του υπουργός Υγείας. Όνειρα φθινοπωρινής νυκτός!»

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