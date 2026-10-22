Γεωργιάδης: «Έκανα έγκλημα, ζητώ γονυπετής συγγνώμη» - Το ειρωνικό σχόλιο για το βίντεο με την ΟΝΝΕΔ

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε σκωπτικά ότι συμμετείχε σε σύνθημα της ΟΝΝΕΔ, το οποίο χαρακτήρισε τιμητικό και υποστηρικτικό προς τη νεολαία της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε στην κριτική Λαζόπουλου σχετικά με τις επισκέψεις σε ασθενείς, δηλώνοντας ότι τις πραγματοποιεί τακτικά και δημοσιοποιεί σχετικό υλικό με τη συναίνεσή τους.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας γνωμοδότησε ότι τα μηχανήματα βιοσυντονισμού και η «κβαντική ιατρική» δεν έχουν επιστημονική βάση και δεν είναι αποδεκτές ιατρικές πρακτικές στην Ελλάδα.

Ο Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει παράνομο και ότι η προσέγγιση Τουρκίας και Λιβύης δεν αλλάζει τη νομική θέση της Ελλάδας.

Ο υπουργός προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει αυτοδυναμία και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση, παρά τις δυσκολίες του. Snapshot powered by AI

Για τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεό του με το σύνθημα «και α και ου και ΔΑΠ ΝΔΦΚ» από τη συνάντησή του με μέλη της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας παράλληλα την κριτική που δέχθηκε από τον Λάκη Λαζόπουλο για τις επισκέψεις του σε νοσοκομεία και τη στάση του απέναντι στους ασθενείς.

Αναφερόμενος στο επίμαχο βίντεο, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχολίασε σκωπτικά: «Ναι, έκανα έγκλημα, για το οποίο ζητώ γονυπετής συγγνώμη», περιγράφοντας στη συνέχεια το πρόγραμμα της διήμερης περιοδείας του στον νομό Ιωαννίνων.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του εγκαινίασε μονάδες υγείας, επισκέφθηκε νοσοκομεία και συναντήθηκε με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, πριν καταλήξει στα κομματικά γραφεία, όπου τον περίμεναν μέλη της ΟΝΝΕΔ. Εκεί, όπως είπε, συμμετείχε για λίγα δευτερόλεπτα σε σύνθημα που συνδέεται με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και το οποίο, όπως υποστήριξε, φώναζε και ο ίδιος στα νεανικά του χρόνια.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την αντίδρασή του «τιμητική και υποστηρικτική» προς τους νέους της ΟΝΝΕΔ, προσθέτοντας ότι αισθάνεται χαρά για τη συμμετοχή του και ευχαριστεί τα μέλη της νεολαίας για τη στήριξή τους. Παράλληλα, υπερασπίστηκε το συγκεκριμένο σύνθημα, υποστηρίζοντας ότι εκφράζει τη στάση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ απέναντι στις καταλήψεις και στις διακοπές της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πανεπιστήμια.

«Θα μου κάνει εμένα μαθήματα ο Τσίπρας των μολότοφ;»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και σε κριτική που έχει δεχτεί, σύμφωνα με την οποία δεν προβάλλει αντίστοιχα βίντεο από τις επισκέψεις του σε ασθενείς και τις συνομιλίες μαζί τους. «Είναι τελείως ψέμα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι επισκέπτεται ασθενείς σε κάθε επίσκεψή του σε νοσοκομείο και ότι δημοσιεύει συχνά σχετικά βίντεο και αναρτήσεις, όταν υπάρχει η συγκατάθεσή τους, λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όπως ανέφερε, στις αναρτήσεις του περιλαμβάνει τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια ασθενών για τις υπηρεσίες υγείας. Ως παράδειγμα επικαλέστηκε πρόσφατη επίσκεψή του στην Κάλυμνο, κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συνομίλησε με δέκα ασθενείς που συναίνεσαν στη δημοσιοποίηση των συνομιλιών τους.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις ειρωνικές αναφορές που, όπως είπε, δέχθηκε για το σύνθημα. «Θα μου κάνει εμένα μαθήματα ο Τσίπρας, ο Τσίπρας, των μολότοφ;» διερωτήθηκε. «Είναι ακριβώς ο Τσίπρας του '15», πρόσθεσε. Επίσης, συνέδεσε την αντιπαράθεση με τις πολιτικές διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι στις επόμενες εκλογές θα τεθούν αντιμέτωπες διαφορετικές αντιλήψεις για την πορεία της χώρας.

«Γενικά πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει πλεονέκτημα. Κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει»

Ερωτηθείς για το ποιο κόμμα εκτιμά ότι θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι δύο είναι τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν την εκλογική αναμέτρηση: αν η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία και ποιο κόμμα θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, εκείνο του Αλέξη Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Γενικά πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει πλεονέκτημα. Κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την πολιτική αντιπαράθεση που αναμένεται να διαμορφωθεί ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική»

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για το μηχάνημα βιοσυντονισμού που εντοπίστηκε στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς δεν αποτελεί αποδεκτή ιατρική πρακτική, σύμφωνα με την επιστημονική αξιολόγηση του Συμβουλίου.

Όπως εξήγησε, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είχε απευθυνθεί στο ΚΕΣΥ, ζητώντας επίσημη γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση των μηχανημάτων βιοσυντονισμού και την αναφορά στην «κβαντική ιατρική», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι συγκεκριμένες πρακτικές συνάδουν με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η γνωμοδότηση ολοκληρώθηκε και επρόκειτο να διαβιβαστεί στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι αρμόδιος να εξετάσει την υπόθεση και να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση για τη διαγνωστική ή θεραπευτική αποτελεσματικότητα των μηχανημάτων βιοσυντονισμού και συναφών μεθόδων. Παράλληλα, οι όροι «κβαντική ιατρική» και «ολιστική ιατρική» δεν αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες ή εξειδικεύσεις στην Ελλάδα και δεν μπορούν να προβάλλονται ως τέτοιοι τίτλοι. Το Συμβούλιο κρίνει ότι η χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού για ιατρικούς σκοπούς δεν είναι αποδεκτή στο πλαίσιο της άσκησης της ιατρικής.

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να προδικάσει την απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι η τελική αξιολόγηση της υπόθεσης ανήκει στα αρμόδια όργανα.

Η τοποθέτηση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ερωτηθείς για την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης τη χαρακτήρισε σοβαρή εξέλιξη, καλώντας, ωστόσο, να μην επικρατήσει πανικός για την πορεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι η προσέγγιση της Τουρκίας με την πλευρά της ανατολικής Λιβύης, που συνδέεται με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, δεν αποτελεί θετική εξέλιξη για την Ελλάδα. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν μεταβάλλει τη νομική θέση της χώρας απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Παράνομο ήταν πριν το τουρκολιβυκό μνημόνιο, παράνομο παραμένει», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους πολίτες να δείξουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης