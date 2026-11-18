Snapshot Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στη σεισμογενή περιοχή Βράντσεα της Ρουμανίας στις 02:48 ώρα Ελλάδας.

Η δόνηση έγινε αισθητή στο Βουκουρέστι και σε άλλες περιοχές της χώρας, με ειδοποιήσεις να αποστέλλονται μέσω του συστήματος προειδοποίησης της Google.

Η αρχική εκτίμηση για μέγεθος έως 6,5 Ρίχτερ δεν επιβεβαιώθηκε από τις σεισμολογικές υπηρεσίες.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές από τον σεισμό μέχρι στιγμής.

Η περιοχή Βράντσεα είναι γνωστή για σεισμική δραστηριότητα με σεισμούς σε μεγάλο εστιακό βάθος που γίνονται αισθητοί σε ευρείες περιοχές της Ρουμανίας. Snapshot powered by AI

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/11) στη Ρουμανία, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στο Βουκουρέστι και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Φυσικής της Γης της Ρουμανίας (INFP), ο σεισμός καταγράφηκε στις 02:48, ώρα Ελλάδας, στη σεισμογενή περιοχή Βράντσεα, σε εστιακό βάθος περίπου 107 χιλιομέτρων.

Η αρχική εκτίμηση του ρουμανικού ινστιτούτου ήταν 5,7 βαθμοί, ενώ το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) υπολόγισε το μέγεθος σε 5,3 βαθμούς.

Όπως μεταδίδουν τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές πόλεις, με κατοίκους να λαμβάνουν ειδοποιήσεις στα κινητά τους μέσω του συστήματος προειδοποίησης της Google.

Να σημειωθεί πως οι πρώτες αυτόματες ειδοποιήσεις ανέφεραν σεισμό μεγέθους έως και 6,5 βαθμών, εκτίμηση που δεν επιβεβαιώθηκε από τις σεισμολογικές υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Η περιοχή Βράντσεα, στα ανατολικά Καρπάθια, συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της σεισμικής δραστηριότητας της Ρουμανίας. Οι σεισμοί που εκδηλώνονται εκεί σε μεγάλο εστιακό βάθος γίνονται συχνά αισθητοί σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας.

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