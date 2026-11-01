Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Αυτός είναι ο 37χρονος πίσω από την απάτη με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Snapshot Ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης φέρεται ως αρχηγός κυκλώματος που υπεξαιρούσε εκατομμύρια ευρώ από εράνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Τα χρήματα από τις δωρεές χρησιμοποιούνταν για παράνομο στοιχηματισμό σε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες και πολυτελή διαβίωση του Φιρινίδη και συνεργατών του.

Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ιδρύθηκε το 2018 στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζονταν ως φιλανθρωπικός φορέας, ενώ μεγάλο μέρος των χρημάτων κατέληγε σε προσωπικούς λογαριασμούς.

Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψαν ότι από τα περίπου 2,83 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν, μόνο πολύ μικρό ποσοστό δόθηκε σε οικογένειες ασθενών.

Ο Φιρινίδης είχε παράλληλη δραστηριότητα ως ποδοσφαιρικός παράγοντας, επιχειρηματίας και πρόεδρος φιλοζωικού σωματείου, ενώ φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές επιχειρήσεις για φορολογική νομιμοποίηση παράνομου πλουτισμού. Snapshot powered by AI

Ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης είναι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που με «όχημα» τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» υπεξαιρούσε εκατομμύρια ευρώ από εράνους για παιδιά με καρκίνο και άλλες απειλητικές ασθένειες για την ζωή τους.

Ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης φέρεται να χρησιμοποιούσε τα χρήματα από την «ανιδιοτελή» δράση του προκειμένου να στήνει ποδοσφαιρικούς αγώνες ενώ χρησιμοποιούσε τα κέρδη από στοιχηματισμούς για να διατελεί πολυτελή βίο.

Ποιος είναι ο Προέδρος της «Παιδικής Χαράς»

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης είχε καταφέρει στο πέρασμα των χρόνων να χτίσει με μεθοδικότητα το προφίλ ενός ανιδιοτελή εθελοντή και προστάτη όσων των είχαν ανάγκη.

Στο επίκεντρο της δημόσιας εικόνας του βρισκόταν μια συγκινητική προσωπική ιστορία. Ο 37χρονος υποστήριζε ότι η αφορμή για τη δημιουργία της «Παιδικής Χαράς» ήταν η περιπέτεια υγείας ενός του ανιψιού του.

Η ιστορία αυτή όπως φαίνεται ευαισθητοποιούσε τους δωρητές ενώ ο ίδιος φρόντιζε να ενισχύει την εικόνα του ως προστάτη των ταλαιπωρημένων και άρρωστων παιδιών ενώ είχε επεκτείνει τη δραστηριότητα του τη δράση του και στη φιλοζωία διατελώντας παράλληλα πρόεδρος σωματείου για την προστασία των ζώων.

Η ίδρυση της ΜΚΟ

Η «Παιδική Χαρά» ξεκίνησε τη δράση της ως μια άτυπη ομάδα το 2013 και ιδρύθηκε επίσημα ως σωματείο το 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Με κεντρικό σύνθημα «κάθε παιδί αξίζει να είναι χαρούμενο», ο 37χρονος εμφανιζόταν συχνά κάνοντας εκκλήσεις για δωρεές, διοργανώνοντας εράνους και κερδίζοντας τη στήριξη επώνυμων προσώπων από τον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο.

«Βάζουμε κάποια χρήματα από το υστέρημά μας και με αυτά τα χρήματα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις που μπορούμε, παίρνουμε κάποιες δωρεές από πολίτες», φέρεται να υποστήριζε.

Ωστόσο, αυτήν ήταν η μία ιδιότητα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, καθώς όπως διαπιστώθηκε μεγάλο ποσό από τις δωρεές που γίνονταν στο σωματείο υπέρ των άρρωστών παιδιών κατέληγε στους προσωπικούς του λογαριασμούς.

Μάλιστα, ο κατηγορούμενος πρόβαλε επιδεικτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με πούρα, από πολυτελή εστιατόρια και ξενοδοχεία και πισίνες.

Οι αποκαλύψεις της ΕΛ.ΑΣ.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε μετά από καταγγελίες γονέων. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας το σωματείο φέρεται να έχει συγκεντρώσει ποσό που αγγίζει τα 2,83 εκατομμύρια ευρώ μέσω παραπλανητικών αναρτήσεων για άρρωστα παιδιά.

Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία πατέρα που έχασε το παιδί του από λευχαιμία, ο οποίος ανέφερε ότι ενώ η ΜΚΟ συγκέντρωσε 136.000 ευρώ και στην οικογένεια δόθηκαν μόλις 7.000 ευρώ.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης τη διασύνδεση των χρημάτων αυτών με παράνομο στοιχηματισμό και στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη, καθώς η ανάγκη ανυποψίαστων οικογενειών έγινε σύμφωνα με το κατηγορητήριο μέσο πλουτισμού για τον 37χρονο πρόεδρο και τους συνεργάτες του.

Οι διάλογοι που αποκαλύπτουν την πολυτελή ζωή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι του κυκλώματος που επιβεβαιώνουν τον πολυτελή βίο που ζούσαν οι κατηγορούμενοι σε βάρος άρρωστων παιδιών.

Συγκεκριμένα, η σύζυγός του καλεί ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο στην Αττική και λέει:

«Είμαι τακτική πελάτισσα. Έλεγξε το όνομα Φ… Μένω πάντα στην δική μου σουίτα. Ψάξε το όνομα μου και θα καταλάβεις», έλεγε…

Σε άλλη περίπτωση, ο αρχηγός της οργάνωσης, έλεγε σε υπάλληλο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη: «Είμαι πολύ συχνός πελάτης και έχω πάντα τη γωνιακή σουίτα που βρίσκεται είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο όροφο».

Από τα γήπεδα της Γ’ εθνικής στις επιχειρήσεις και τα φιλοζωικά σωματεία

Ο 37χρονος ήταν γνωστό πρόσωπο στην Πιερία τόσο από την δραστηριότητα του ως ποδοσφαιριστής στο παρελθόν αλλά και ως παράγοντας και πρόεδρος τοπικής ομάδας στην περιοχή της Κατερίνης.

Σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, προκύπτει πως όταν ο Αιγινιακός ήταν στη Γ’ Εθνική, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης προέβη σε 62 τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της ομάδας του.

Στις αρχές του καλοκαιριού τα τοπικά μέσα έγραφαν για τη μεγάλη διοικητική μεταγραφή του στον Βατανιακό.

Πέρα από πρόεδρος ΜΚΟ και ποδοσφαιρικός παράγοντας, ο κατηγορούμενος είναι και επιχειρηματίας. Σύμφωνα με τις έρευνες είχε δραστηριότητα στο χώρο της εστίασης σε κατάστημα της Καλαμαριάς, κατέχοντας το 47,5% της επιχείρησης.

Επιπλέον, φέρεται πως διατηρούσε εικονική ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα «υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό» με σκοπό αφενός την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και την εμφάνιση ανύπαρκτων κερδών και τη δικαιολόγηση παράνομου πλουτισμού.

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