Χανιά: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε πλατεία, παρέσυρε γλάστρες και προσέκρουσε σε προτομή αγάλματος

Snapshot Όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην κεντρική πλατεία του Βάμου Αποκορώνου, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το αυτοκίνητο παρέσυρε διακοσμητικές γλάστρες και προσέκρουσε με δύναμη στην προτομή του Παπαδάκη, μετακινώντας το μνημείο κατά 1,5 μέτρο.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βρυσών διερευνούν τα αίτια του τροχαίου και ρύθμισαν την κυκλοφορία στο σημείο. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημαμε ελαφρύ τραυματισμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας και εκτεταμένες υλικές ζημιές σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (3/10/2026) στον Βάμο Αποκορώνου, στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει το apokoronaslife.gr, το περιστατικό έγινε όταν το ΙΧ όχημα, που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην κεντρική πλατεία του Βάμου.

Κατά τη διάρκεια της ανεξέλεγκτης πορεία, το όχημα παρέσυρε διακοσμητικές γλάστρες και ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε με σφοδρότητα, στην ιστορική προτομή του Παπαδάκη. Η ένταση της πρόσκρουσης ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να μετακινηθεί το μαρμάρινο μνημείο κατά περίπου 1,5 μέτρο από τη βάση του.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη οδηγό. Ευτυχώς, η γυναίκα έφερε μόνο ελαφρά τραύματα και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη περιπολικό από το Αστυνομικό Τμήμα Βρυσών, για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο στον Αποκόρωνα, διερευνώνται επίσημα από τις αρμόδιες Αρχές.

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