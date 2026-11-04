Άγρια συμπλοκή με τραυματίες σε συνοικία της Πάτρας – Συλλήψεις από την ΕΛΑΣ, ανάμεσά τους ανήλικος

Snapshot Σε άγρια συμπλοκή στη συνοικία Νεάπολη της Πάτρας τραυματίστηκαν 6 νεαρά άτομα και έγιναν 4 προσαγωγές από την ΕΛΑΣ.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο, όπου τους επισκέφθηκε ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης.

Η ΚΚΕ Αχαΐας κατήγγειλε οργανωμένη φασιστική επίθεση με στόχο μέλος της ΚΝΕ και καταδίκασε την προσπάθεια τρομοκράτησης μαθητών και νεολαίας.

Η οργάνωση προτρέπει την τοπική κοινωνία να απομονώσει τους φασίστες και να στηρίξει τον αγώνα ενάντια στις φασιστικές ομάδες και το εκμεταλλευτικό σύστημα. Snapshot powered by AI

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/11) μεταξύ νεαρών στην συνοικία Νεάπολη, της Πάτρας.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες δύο ομάδες συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 6 νεαρών, που μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν πολυμελής ομάδα άρχισε να επιτίθεται λεκτικά σε μαθήτρια πρόεδρο του συντονιστικού οργάνου των μαθητών Πάτρας. Στο σημείο έφθασαν μέλη της ΚΝΕ για να την υπερασπιστούν και τότε ξεκίνησε άγρια συμπλοκή.

Η Αστυνομία φθάνοντας στο σημείο προχώρησε σε 4 συλλήψεις μελών της ΚΝΕ, που αργότερα με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η αστυνομία φτάνοντας στην περιοχή ξεκίνησε έρευνες με αποτέλεσμα να εντοπιστεί όχημα που επέβαιναν τέσσερα άτομα. Κατά τη έρευνα που έγινε στο όχημα βρέθηκαν κουκούλες full face , ένα πιστόλι, σιδερογροθιά και μικροποσότητα κάναβης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη των ατόμων, μεταξύ των οποίων είναι και ένας 16χρονος.

Σημειώνεται ότι πρόκετια για μέλη της ΚΝΕ, οι οποίο αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, γι αυτό και η ΕΛΑΣ με συνεχείς περιπολίες αστυνομικών, σήμερα το πρωΐ, επιχειρεί την αποφυγή νέων επεισοδίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τους τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό έχει εκδώσει ανακοίνωση η οργάνωση του ΚΚΕ Αχαΐας.

Δείτε την ανακοίνωση:

«Καταγγέλλουμε την οργανωμένη φασιστική – εγκληματική επίθεση με στόχο πρωτοπόρα μαθήτρια, μέλος του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και μέλους της ΚΝΕ με μπράβους, σιδερογροθιές και μαχαίρια, χθες βράδυ στα Ζαρουχλέικα, αλλά και τον τραυματισμό μελών της ΚΝΕ που βρέθηκαν στο πλευρό της για να την υπερασπιστούν.

Η χθεσινοβραδινή επίθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αλλεπάλληλων προσπαθειών εκφοβισμού, ακόμα και κάτω από το σπίτι της τις προηγούμενες μέρες.

Είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες τρομοκρατούν το μαθητικό κίνημα και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Ξέρουμε ότι ενοχλούνται από την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την οργάνωση της πάλης της νεολαίας, από τους αγώνες του μαθητικού κινήματος ενάντια στην ασφυκτική κατάσταση που αντιμετωπίζει καθημερινά, αλλά και στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και του κεφαλαίου που τσακίζει τις ζωές των λαϊκών οικογενειών.

Η επανεμφάνισή φασιστικών ομάδων έχει στόχο να τρομοκρατήσει και κάμψει την αγωνιστική στάση του οργανωμένου μαθητικού, φοιτητικού και εργατικού κινήματος.

Όση κάλυψη και να τους παρέχει το αστικό κράτος, οι μηχανισμοί του και τα κόμματα του συστήματος, οι φασίστες θα πάνε εκεί που ανήκουν, στον σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας.

Το εργατικό κίνημα όμως έχει και τη δύναμη και την πείρα με την οργανωμένη πάλη του να τσακίσει τις ναζιστικές φασιστικές ομάδες, δυναμώνοντας τη δράση του ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά και θρέφει το ναζισμό.

Καλούμε τον πατραϊκό λαό και τους φορείς της πόλης να απομονώσουν τους φασίστες σε κάθε σχολείο, σχολή και γειτονιά και να καταγγείλουν την προσπάθεια τρομοκράτησης των μαθητών της πόλης μας από θρασύδειλα φασιστοειδή, μαντρόσκυλα του συστήματος.

Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας! Δεν έχουν θέση οι φασίστες στα σχολεία τους και στις γειτονιές μας! Δεν τους αφήνουμε χώρο να σταθούν πουθενά αυτοί και οι σάπιες ιδέες τους!».

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